Åpenhjertig dronning Sonja om stempelet som amatørkunstner

Dronning Sonja er lidenskapelig opptatt av kunst, både som kunstsamler og som utøvende kunstner.

Dronningen har gått i lære hos de kritikerroste kunstnerne Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl, i tillegg til at hun har studert kunsthistorie på Universitetet i Oslo. Men hennes egen kunst har ikke fått like mye ros.

En «god amatør» er blant kritikken dronningen har fått høre. Til NRK sier dronning Sonja at kritikken gir henne kraft til å kjempe videre for kunsten.

– Virker det sårende, eller irriterende?

– Det var forventet. Jeg har jo en god venninne i Danmark, som opplever akkurat det samme. Så, det er forventet når vi er i den posisjonen. Men det skal ikke hindre at man kan lage kunst allikevel.

– Gikk det kanskje en ... Jeg leter etter et uttrykk som ikke er grovt ...

– Ja, kanskje jeg har lyst til å kjempe litt videre. For å si det pent.

Inspirert av Picasso

VISER FREM: Dronning Sonja viser frem et av verkene i galleriet. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Et nytt galleri i Oslo er en del av dronningens arbeid for å øke interessen for billedkunst, skaffe stipendmidler til kunstnere – og bidra til å gjøre særlig grafisk kunst mer tilgjengelig.

Og kritikken opp gjennom årene har ikke skremt henne fra å lage og vise frem sine egne kunstverk. Selv stiller dronningen ut grafikk, inspirert av den norske naturen.

Nå fortjener kunsten mer oppmerksomhet i media, mener hun.

– I pressen er det veldig mye om musikk og om fotball og jeg synes ikke det er så mye om visuell kunst. Så det kunne jeg gjerne ha ønsket meg.

Lidenskapen for kunsten startet i barndommen, forteller dronningen da NRK møter henne i galleriet.

– Jeg husker da jeg var på skolen, så var jeg veldig opptatt av å tegne. Jeg husker jeg forsøkte å kopiere Picasso og sånn, sier Sonja og humrer av tanken.

– Det gjelder å sette seg mål?

– Ja, ikke sant, sier dronningen og ler hjertelig.

– Det var det utradisjonelle, å bryte opp flaten, som Picasso gjorde, som fascinerte, tror jeg.

– Nakenhet kan være vakkert

STILLER UT: Dronning Sonja mener kunst en bør få mer oppmerksomhet i mediene. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Dronningens kunstinteresse er omfattende, og hennes private samling stor.

– Er det tema som er vanskelig å like, nakenhet, seksualitet, slike ting?

– Ja, det er meg personlig som ikke liker det. Jeg kan holde meg for det.

– Det virker frastøtende?

– Det kommer an på hva det er, og hvilken sammenheng det er. Det kan være vakkert det og. Nakenhet kan være vakkert.