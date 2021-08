Norsk olje og gass er interesseorganisasjonen til over 100 selskaper i olje- og gassindustrien. De er ikke overraskende imot å sette noen sluttdato på olja.

– Vi mener det er kontraproduktivt så lenge norsk sokkel har så lave utslipp og er så aktive i å utvikle lavutslippsteknologi som hele verden trenger, sier Hildegunn T. Blindheim, direktør klima og miljø i Norsk olje og gass.

– Hva synes du om at ansatte i oljebransjen får spørsmål fra ungene hjemme om hvorfor de ødelegger planeten?

– Jeg synes det er synd at de får høre at de ødelegger verden, men samtidig er jeg ikke i tvil om at olje, gass og kull er hovedutfordringene for å få stoppet klimaendringene. Før var det en helt annen stolthet i bransjen, nå er vi en del av problemet. Jeg har også en datter som har gått i klimastreik, og som utfordrer meg hjemme på hva jeg kan gjøre med klimaet, men det er bare sunt at de unge utfordrer oss voksne, sier hun.

– Hvor villig er olje- og gassbransjen til å omstille seg?

– Bransjen har satt konkrete mål om å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030 og få dem ned til null innen 2050. I tillegg har vi helt konkrete ambisjoner på hva vi skal få til på karbonfangst- og lagring, hydrogen og havvind. Klimastrategien har bred forankring, både fagforeningene, LO, Norsk industri og NHO er med.