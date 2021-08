Det er kjøttfri mandag i kantina på jobben.

Snart kommer sultne kropper for å få mat, og kantineleder Åse Aune er spent. Faller dagens meny i smak?

På kjøkkenet klirrer det i kopper. De siste forberedelsene gjøres før maten settes i disken.

Åse tør å gjøre det eksperter anbefaler: Hun gjør det enklere å ta sunne valg. Handler mindre kjøtt for å ta vare på klima.

Politikerne vegrer seg men Åse er ikke redd for motstand. Hun har sine egne triks for å få det som hun vil.

ENDRER MENYEN: Få kommunale kantiner gjør som Åse Aune: Begrenser kjøttet. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Forstår ikke kjøttkutt

– Hysteri, sier Remy Hoseth, der han står med armene i kors.

Porten til containerhallen er åpnet i solskinnet. Her står tillitsvalgt Remy og han får støtte fra flere andre.

– Det blir for mye fokus på kjøttfritt. Altfor mye. Jeg synes det blir som et hylekor, sier Remy ærlig.

Lyden fra sagene skjærer gjennom lufta. Det lages solide benker i tre.

De har jobbet i mange timer. Nå nærmer det seg lunsj på Stavne Arbeid og Kompetanse i Trondheim.

Gutta er sultne. Og glade i kjøtt. Som de fleste andre i Norge.

Forbruket av kjøtt har gått rett til værs Ekspandér faktaboks Rødt kjøtt er kjøtt fra svin, storfe, sau og geit. Pilene pekte oppover i 50 år: Fra begynnelsen av 1960-tallet økte bruken av kjøttmat. Økningen fortsatte de neste tiårene. I 2007 hadde det som kalles engrosforbruket av rødt kjøtt økt betydelig (engrosforbruket er den mengden kjøtt som er tilgjengelig, ikke hvor mye vi faktisk spiser): 1959: 32 kilo kjøtt per person.

2007: 53 kilo kjøtt per person Etterpå har forbruket holdt seg på et lavere nivå. Fra 2018 til 2019 gikk forbruket av rødt kjøtt ned til 48 kilo per person. Helsedirektoratet anbefaler å begrense mengden av kjøttdeig, pølse og rødt kjøtt til 500 gram per uke. Det tilsvarer to til tre middager og litt kjøttpålegg. Mange spiser mer. Hvis alle følger nasjonale kostråd vil klimagassutslippene reduseres. Det er nok om alle følger anbefalingen om ikke å spise mer enn 500 gram rødt kjøtt i uka. Ifølge undersøkelsen Ungkost 2015–2016 spiste voksne i gjennomsnitt ca. 815 gram i uka av rødt kjøtt og bearbeidede produkter (pølse, kjøttdeig osv.). Det går fram i rapporten «Utviklingen i norsk kosthold 2020» fra Helsedirektoratet.

VIL HA KJØTT: Remy Hoset (til høyre) og arbeidslederen hans liker kjøttmat i kantina. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Lærte av brusopprøret

Åse vet at jobben er vanskelig. Forsvaret har prøvd før henne.

Soldater fikk servert kjøttfrie måltider på Rena leir i 2013. Det skapte internasjonal oppsikt.

Hæren skulle gå i front for et mer klimavennlig kosthold. Målet var å senke bruken av kjøtt.

Men forsøket ble stanset. Soldater var skeptiske til vegetarmat, viste en undersøkelse.

GIKK FORAN: I Forsvaret ble «kjøttfri mandag» innført i 2013. Dette ble ingen suksess. Foto: Skjermdump

Åse skjønte at det ville bli vanskelig å prøve det samme på kantina.

Brusopprøret på arbeidsplassen noen år tidligere var en skikkelig vekker. De ansatte fikk vite at brusautomatene skulle fjernes.

– Folk var helt i harnisk. Det ble startet underskriftsaksjon, minnes hun.

Hun lærte. De måtte prøve noe annet da menyen skulle endres.

– Jeg tenkte det var lurt å ikke gjøre så mye vesen av det, smiler hun.

Kanskje var det en god strategi.

HAMSTERMAT: Nå er Morten Nordby fornøyd med kantina. Tidligere kalte han vegetarmaten for «hamstermat». Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Tenker på den norske bonden

Remy på containeravdelinga er skeptisk. Ikke bare til dagens grønne meny i kantina. Han er også bekymret for bonden.

– Bonden er jo den som dyrker maten for oss. Det er viktig å spise norsk kjøtt. Det er altfor mye import. Vi taper arbeidsplasser, slår Remy fast.

– Jeg elsker kjøtt, sier en annen.

Men kjøtt blir kalt en klimaversting. Utslippene er større enn fra flytrafikken innenlands, viser tall fra Miljødirektoratet.

Utslipp fra kjøtt og flytrafikk Ekspandér faktaboks Grunnen til at kjøtt har havnet på klimaversting-lista, er først og fremst at drøvtyggerne slipper ut den mye omtalte klimagassen metan. Når dyra fordøyer maten, rapes og prompes gassen ut i atmosfæren Den dominerende klimagassen fra landbruket er utslipp av metan fra drøvtyggerne. For over 70 prosent av utslippene fra jordbruket kommer fra husdyrhold eller gjødsel fra husdyra. Dette er utslipp fra jordbruket: Utslipp fra husdyr (fordøyelsen): 2,24 millioner tonn CO2 ekvivalenter (metan).

Utslipp fra husdyrgjødsel: 0,33 millioner tonn CO2 ekvivalenter (metan).

Utslipp fra husdyrgjødsel: 0,59 millioner tonn CO2 ekvivalenter (lystgass)

Utslipp fra mineralgjødsel: 0,50 millioner tonn CO2 ekvivalenter (lystgass).

Andre utslipp: 0,69 millioner tonn CO2 ekvivalenter (lystgass). Jordbruket står for 8,8 prosent av klimagassutslippene i Norge. Det viser tall fra Miljødirektoratet. Utslipp fra flytrafikken Til sammenligning utgjør utslippene fra innenriks flytrafikk (flygninger mellom norske flyplasser og militær luftfart) 2,5 prosent av klimagassutslippene. Utslippene fra innenlands luftfart i Norge var på 1,191 mill tonn CO2-ekvivalenter i 2019. I pandemiåret i fjor gikk utslippene fra luftfarten ned. Luftfart i Norge hadde da utslipp av klimagasser på i underkant av 1 million tonn. Flytrafikken (innenriks og utenriks) tilsvarer omtrent 5,5 prosent av Norges utslipp. Klimautslipp fra innenriks luftfart og flygninger i EØS–området er i hovedsak inkludert i det europeiske kvotesystemet. Kutt i utslipp ved endret kosthold En overgang fra rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt kan gi kutt i utslipp på 2,9 millioner tonn CO2 ekvivalenter i jordbruket i perioden 2021––2030 om en rekke virkemidler kommer på plass, viser beregninger i rapporten Klimakur fra Miljødirektoratet. Over 6000 arbeidsplasser i landbruket i Norge kan ryke om kostholdet endres fra mindre rødt kjøtt til mer plantebasert mat og fisk. Det viser beregninger i Klimakur. Tiltaket forutsetter at forbrukerne endrer vaner. Jordbruket må så tilpasse produksjonen til etterspørselen og øke produksjonen av matkorn, frukt, bær og grønt der forholdene er egnet. At mindre mat kastes kan gi kutt i utslipp på 1,5 millioner tonn CO2 ekvivalenter fra 2021–2030. Klimaavtale Bøndene og staten er enige om en klimaavtale og skal kutte utslippene med 5 millioner tonn CO2–ekvivalenter fra 2021–2030. Arbeidet er i gang. Regjeringen har ansvaret for arbeid med forbruksendringer som indirekte kan medføre reduksjoner i klimagassutslipp. Bondeorganisasjonene mener utslipp kan kuttes uten at dette skal bety mindre kjøttproduksjon, noe som står i landbrukets Klimaplan fra 2020. Klimagassen metan fra husdyr Metan har 28 ganger større oppvarmingseffekt enn karbondioksid. Effekten av å kutte slike utslipp gir rask nedkjølende effekt på kloden. Det motsatte skjer om utslippene øker. Metan brytes ned til omtrent halvparten i løpet av omtrent 12 år. Traktorer Utslipp fra traktorer og maskiner regnes i transportsektoren. Bruken av fossilt brensel, både i maskinparken og i oppvarminga av driftsbygninger og veksthus, fører til utslepp på cirka 0,5 millioner tonn CO2 fra jordbruket i året. Kilde: Miljødirektoratet, Klimakur 2030, Klimaplan for 2021–2030 og klimaavtale mellom regjeringa og organisasjonene i jordbruket.

På bondens jorde, noen kilometer unna Åses kantine, gir tallene opprørsstemning.

SPRØYT: Bonde Erling Gresseth i Stjørdal forstår lite av kjøttkutt på kommunale kantiner. Foto: Rita Kleven

Bondeopprør mot kjøttkutt

– Det forundrer meg at drøvtyggere skal få skylda for klimaendringer. Et dekkende ord er absurd, sier bonde Erling Gresseth og peker rundt seg.

Kyr som beiter på gress og kratt og tar jorda i bruk.

– Beitende kyr har vært her siden tidenes morgen, sier bonden fra Stjørdal.

Han har lite til overs for kjøttkutt på kantiner.

– Det er noe stort tull. Det er sprøyt. Jeg klarer ikke å se at det er der vi skal gjøre det.

FOR LITE: Bøndene klarer ikke å produsere nok. Mye må importeres. Foto: Rita Kleven

– Det er trist at Norge ikke er selvforsynt med storfekjøtt.

Bonden snakker om all importen av storfekjøtt.

Med langtransport kom det biff og storfekjøtt fra 25 land i Europa, Afrika, Sør-Amerika og Asia i fjor.

Mye kommer tollfritt.

På kantina til Åse er det uaktuelt å handle utenlandsk kjøtt.

Tollfri biff fra EU Ekspandér faktaboks Nordmenn kjøper så mye kjøtt at norske bønder ikke klarer å produsere nok. Derfor må mye av biffen vi spiser, importeres. I 2020 ble det importert 16.349 tonn storfekjøtt til Norge. Den norske produksjonen var på 85.293 tonn. Det kom storfekjøtt fra 25 land: Tyskland: 9.754 tonn Namibia: 1.563 tonn Botswana:1.532 tonn Uruguay: 1.112 tonn Litauen: 942 tonn Danmark: 566 tonn Swaziland/Eswatini: 327 tonn New Zealand: 68 tonn USA: 50 tonn Nederland: 44 tonn Polen: 33 tonn Brasil: 22 tonn Irland: 15 tonn Spania: 12 tonn Australia: 7 tonn Japan: 5 tonn Belgia: 4 tonn Estland: 4 tonn Sveits: 3 tonn Frankrike: 3 tonn Argentina: 2 tonn Monaco: 1 tonn Italia: 640 kilo Storbritannia: 480 kilo Finland: 100 kilo Mye kommer tollfritt: Norge gjorde en avtale med EU i 2017 om at det kan komme 2500 tonn storfekjøtt tollfritt hvert år. Selv om forbruket av kjøtt går ned, så står denne avtalen med EU fast. Det bekrefter Landbruksdirektoratet til NRK. Det kan også komme 3430 tonn storfekjøtt tollfritt fra Botswana, Eswatini og Namibia hvert år. I tillegg kom 8.740 tonn storfekjøtt til nedsatt tollsats på grunn av stor etterspørsel og for lite tilførsel i markedet. Tollfrie grønnsaker og frukt En overgang fra mindre rødt kjøtt krever mer produksjon av frukt og grønnsaker i Norge. I juni ble regjeringa enige med Storbritannia om en ny handelsavtale etter Brexit. Det betyr at det kan importeres 3160 tonn frukt og grønt tollfritt hvert år fra Storbritannia. I denne avtalen ble gressbasert produksjon i melke–og kjøttsektoren skjermet, ifølge regjeringa. Kilde: Statistisk Sentralbyrå og "Markedsrapporten 2020" fra Landbruksdirektoratet.

GOD STEMNING: Åse Aune sier kjøttkutt er bra for både helse og klima. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Nei til biff fra Brasil

Ansatte kommer i puljer. Om ikke lenge er det «kjøtteterne» fra snekkeravdelinga og containeravdelinga sin tur.

Arbeiderne vet at det serveres kjøttmat andre dager enn mandag, i tillegg til vegetarmaten.

– Kjøttet må være norsk. Det brukes mindre medisin i Norge og det er tryggere enn å kjøpe kjøtt fra Brasil, Sør-Amerika eller andre land, hevder Åse.

Selv spiste hun sitt siste lammelår i påska for noen år siden. Kjøttkutt har blitt både hobby og jobb. En mat som, ifølge henne, er bra både for helse, klode og dyrevelferd.

Men Åse får lite hjelp fra de som styrer i Norge.

KJØTTETER: Frode Stokseth fra containeravdelinga sier at han får i seg mer kjøtt enn han strengt tatt trenger. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Politikerne vegrer seg

I januar lanserte den danske regjeringa nye kostråd: Danskene bør ikke spise mer enn 350 gram kjøtt i uka. Det skal bidra til bedre helse og en sunnere klode.

I Norge anbefales 500 gram. Mange spiser mer.

Denne våren sa Stortinget nei til klimaavgift på kjøtt. Og dermed pustet kjøttbransjen lettet ut. De kraftige virkemidlene uteblir.

Heller ikke i norske kommuner er det stemning for kjøttkutt.

NRK har spurt alle norske ordførere om de vil ha mindre kjøtt i kantinene og på sykehjemmene sine. De aller fleste svarer nei.

Bare en liten andel av ordførerne i Norge, 6 prosent, er positive til kjøttkutt.

NRKs undersøkelse om kjøttkutt i norske kommuner Ekspandér faktaboks Er gjennomført som en del av NRKs ordførerundersøkelse: NRK har sendt spørsmål til alle landets ordførere i forkant av Stortingsvalget 2021. Spørsmålene gjelder regionreformen, distriktspolitiske virkemidler, beredskap, klima og innvandring. Svarprosenten 88: 316 av 356 ordførere har svart. Undersøkelsen ble sendt ut på e-post via Questback i tidsrommet 8.6.-5.8.2021 4,5 prosent av ordførerne svarer at de enten har satt i gang tiltak eller har plan for å redusere kjøttinntaket. 80 prosent svarer at de ikke har det. Kilde: NRK Researchsenteret

MOTSTAND: Bare 6 prosent av norske ordførere vil ha mindre kjøtt i kantinene sine, ifølge en ny NRK-undersøkelse. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

SIER JA TIL MINDRE KJØTT: Oslo sammen med 14 store europeiske byer er enige om å handle mindre kjøtt. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Føler seg alene

– Det ville gjort det enklere å ha noen i ryggen. Da ville jeg ikke stått helt alene, sier Åse.

Kommunen hennes, Trondheim, vil ikke jobbe for kjøttkutt i sine kantiner. I Oslo er det annerledes: Her har byrådslederen undertegnet en avtale med flere andre storbyer i verden. De er enige om å handle mindre kjøtt på sine kantiner.

Bakgrunnen er at FNs klimapanel har slått matalarm: Kutt i utslipp fra biler og fabrikker er ikke nok for å nå klimamål. I Oslo er målet å halvere kjøttet i kantiner og institusjoner innen 2023.

Åse føler seg trygg på det hun gjør. Hun har ekspertene i ryggen. Og én spesielt god hjelper.

SJEFEN STØTTER ÅSE: Nå har Hrønn Thorisdotter nylig fått på plass urtehage en etasje under kantina. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Støtter kampen mot kjøtteterne

Åse sin sjef kommer inn i den lyse og svale kantina.

– Jeg støtter Åse i det hun gjør på kjøkkenet. Det er jo en del av den nasjonale satsingen, sier Hrønn Thorisdotter.

– Hva med motstanden som også er her blant ansatte?

– Det er rett og slett en tilvenning. Så er det jo valgfritt om folk kjøper seg mat på kantina eller ikke. Vi må kjøre den linja, så får folk bli vant til det etter hvert.

Og kanskje er folk mer på glid nå. Ifølge en ny undersøkelse fra OsloMet sier fire av ti nordmenn at de kan spise mindre kjøtt for å verne natur og klima.

Men hva med Remy?

FRA FYSISK ARBEID UTE: Remy er sulten men får ikke kjøtt denne mandagen. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Kjøtteterne kommer

Med skeptiske blikk og kledd i svarte arbeidsklær kommer Remy Hoset og gjengen som vil ha mere kjøtt.

Menyen studeres. Rader med fargerike salater, stekte vegetarkaker og vegetarpølse i lompe er bare noe av det som finnes i disken.

– Jeg elsker kjøtt. Jeg kommer aldri til å kutte ned på det, sier Remy.

Men noe er i ferd med å endres. Flere av arbeidsfolket er i ferd med å bli «veggisforkjempere»

– Jeg får i meg mer kjøtt enn jeg strengt tatt trenger. Kjøttfrie dager er fint for variasjonens del, og det kan være en inspirasjon til å ha det oftere hjemme, sier en ung mann fra snekkeravdelinga.

En annen av arbeiderne, Morten Nordby, har hentet salat fra disken.

– Jeg har fått mer og mer sansen for vegetarmat. Jeg har aldri vært spesielt glad i dette før, men jeg vil jo gjerne ha litt kjøtt også.

VEGGISFORKJEMPEREN: Morten Nordby er en av dem som var mest skeptisk da kjøttet forsvant. Nå er alt endret. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Vegetarpølse mot sin vilje

Mange er fortsatt skeptiske til kjøttkutt. Men menyen hos Åse står fast. Samme hva som sies.

– Jeg tar det ikke personlig.

Kritikken ser ut til å prelle av.

Åse smiler og prater med mange. Det er trivelig å komme på kantina

– Har du et tips til andre som vil gjøre det samme som deg?

– Ikke gjør så mye nummer av det. Som å si at nå er det bare vegetar. Nei, det er dumt, ler hun hjertelig og fortsetter:

– Prøv å ta det med det gode. Dyss det litt ned.

Smilet er fortsatt på når hun går bort til bordet hvor Remy og gjengen sitter.

Alle har kjøpt vegetarpølse i lompe.

– Hvor mye hjelper det å si fra til Åse da?

– Til tider hjelper det, men til tider ikke. Det er å ta og gi her, sier Remi.

Han innrømmer en ting når Åse har gått tilbake til kjøkkenet. Det er bare en ting som berger dagens måltid. Rikelig med ketchup på «veggispølsa».

Kantineleder Åse får støtte fra Helsedirektoratet Ekspandér faktaboks Åse Aune jobber på ei kantine eid av Trondheim kommune. Kommunale kantiner kjøper store mengder mat hvert år. Derfor bør de også gå foran, mener Helsedirektoratet. – Det skal være enkelt for forbrukere å ta sunne mat- og drikkevalg i tråd med kostrådene også i kantiner på arbeidsplasser. Det er positivt med tiltak som støtter opp om dette, skriver avdelingsdirektør Henriette Øien i en epost til NRK. – Hvor stor betydning kan det ha at offentlige kantiner går foran? – Endringer i tilbudet som gjør det enklere å følge kostrådene, vil være viktig, også som en forbildeeffekt for andre aktører, svarer Øien. Helsedirektoratet har nå laget en veileder for offentlige anskaffelser av mat og drikke.

VEGGISPØLSE I LOMPE: De er egentlig innbitte motstandere av vegetarmat. Denne kjøttfrie mandagen spiser de hjemmelaget vegetarpølse. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Klimaopprør

