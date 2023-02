Oljedirektoratet får kraftig kritikk for analyser: Brukte fem prøver fra samme sted

I en ressursvurdering som Oljedirektoratet (OD) la frem i slutten av januar, mener de blant annet at det finnes 38 millioner tonn kobber på havbunnen på norsk sokkel.

Ressursvurderingen er en del av grunnlaget når regjeringen senere i vår forventes å åpne for leting etter mineraler på den norske havbunnen.

Forskere har lenge advart om at vi vet ekstremt lite om arter og økosystemer på havdypet, og hvor skadelig gruvedrift der kan være.

Nå stiller flere også spørsmål ved hvor mye Norge kan tjene på det. Analysene og rapportene som ODs baserer seg på, får nå kraftig kritikk.

– Ser man på det området de har beskrevet og som de sier er et veldig kobberrikt område, så stemmer det ikke, sier Bård Bergfald i Bergfald & co. til NRK

Mangan er et annet mineral myndighetene mener kan utvinnes fra den norske havbunnen. Det brukes blant annet i stålproduksjon. Foto: Milana Knezevic / NRK

Fem prøver tatt på samme sted

Da Bergfald & co så nærmere på analysene på oppdrag for WWF, oppdaget de noe som fikk dem til å reagere:

Blant de 18 analyseseriene og rapportene som er publisert, viser 17 lave verdier. Én av rapportene, en rapport som Oljedirektoratet selv har stått for i 2018, viser høye verdier av kobber.

Denne ene rapporten er basert på 15 analyser, som utgjør et gjennomsnitt. Men fem av de 15 analysene er gjort på samme sted.

Utsnitt fra analyserapporten som viser at fem prøver er tatt på samme sted. Foto: Oljedirektoratet

Bergfald reagerer videre på at de fem analysene er fra et sted med store mengder kobber.

– Det er egentlig bare 11 analyser og når man ser på gjennomsnittet fra de 11 analysene, så er verdiene ganske mediokre, sier Bård Bergfald.

Bård Bergfald har jobbet i 30 år med miljøgifter, kjemisk industri og avfallshåndtering. Han har skrevet en rapport for Verdens naturfond (WWF) om Olje- og energidepartementets konsekvensutredning om gruvedrift på havbunnen. Foto: Milana Knezevic / NRK

– Ville vært straffbart

Bergfald sier at en slik fremgangsmåte ville vært ulovlig for private aktører i land som er store på gruvedrift, som Australia og Canada.

– En privat bedrift som henter kapital i markedet, kan ikke gjøre det. Det er straffbart, mener han.

Han legger til at «ettersom Oljedirektoratet ikke er en privat bedrift, så kan det vel kanskje gjøre hva det vil».

– Har brukt andre begreper

Også fagetaten NGU er sterkt kritisk til det Oljedirektoratet har lagt frem.

Seksjonsleder Kari Aasly i NGU siker at Oljedirektoratet har brukt andre metoder enn det NGU er vant til å bruke på landsbaserte mineralressurser.

– Vi etterspør en mer standardisert begrepsbruk, som også brukes internasjonalt, sier hun.

Når det gjelder funnene av kobber, sier NGU at de ikke vet nok til å vurdere om det vil være lønnsomt å utvinne det.

– Selv om OD har kommet frem til et tall for mengden av blant annet kobber langs Midthavsryggen, så har vi ingen forutsetninger for å vurdere et mulig næringspotensial, sier Aasly i NGU.

NRK har forelagt kritikken for Oljedirektoratet. De svarer at de i ressursvurderingen har gjort anslag for hvor mye som finnes av de ulike metallene på havbunnen i utredningsområdet, med et usikkerhetsspenn.

– Dette er nybrottsarbeid som så langt det er mulig er basert på internasjonalt anerkjente metoder. Dette arbeidet er grundig beskrevet i ressursrapporten, skriver Oljedirektoratet.