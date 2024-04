Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen:

– Vi kan i somme tilfelle reparere skadane. Gjennom å restaurere natur, fjerne gamle kraftleidningar, bygningar eller vegar, kan vi auke mengda inngrepsfri natur til det beste for naturmangfald og turopplevingar. Dette har for eksempel skjedd gjennom restaurering av skytefeltet på Hjerkinn på Dovrefjell. Det er likevel både billigare og betre om vi i utgangspunktet gjer det vi kan for å unngå naturtap.

– Vi treng nye verktøy og ny kunnskap både for å unngå tap av viktig natur og for å ta vare på samanhengande, urørt natur for framtida. Derfor jobbar vi med å lage eit naturrekneskap, og vi auka løyvinga til dette med 10 millionar kroner i 2024. Vi har også etablert «Natursats» med 53 millionar kroner i 2024. Her kan kommunane søke om tilskot til å ta vare på natur i arealplanlegging, planvask og til ulik tiltak som kan forbetre tilstanden til naturen i kommunane sine.