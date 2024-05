Stor nedgang i insekter

Summing er for mange et tegn på sommer, men de siste årene har det blitt færre insekter i Norge.

– På de fire årene vi har undersøkt insektmengdene, så har vi sett en nedgang i alle områder vi har undersøkt.

Det forteller forsker Jens Åström i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Insektovervåkingen viser at nedgangen har vært i gjennomsnitt 14 prosent per år.

En bie samler nektar fra en kløver. Foto: Paul Kleiven / NTB

Tysklands alarmerende funn

– Den mest dramatiske nyheten på flere år.

Det var en av flere reaksjoner da forskning fra Tyskland viste at 75 prosent av insektene hadde forsvunnet.

Forskningen ble publisert i 2017 og på det tidspunktet kunne ingen svare på hvordan det sto til med den totale mengden av insekter i Norge.

Det var årsaken til at det ble satt i gang insekttelling, også her i landet.

Nasjonal insektovervåking

I 2020 begynte Norsk institutt for miljøforskning å sette ut feller.

De startet på Østlandet, men etter hvert har de utvidet til hele landet.

Dette er en av insektfellene som blir brukt i forskningen. Foto: Dordi K. Mogstad / Miljødirektoratet

– Mellom 100 og 1000 arter flyr inn i en insektfelle i løpet av to uker. Det kan være tusenvis av individer, forklarer Åström.

Til sammen har de observert mer enn 20.000 arter, men de kan ikke sette navn på alle.

Nasjonal insektsovervåking Ekspander/minimer faktaboks Startet i 2020 på Østlandet.

I 2021 ble Trøndelag tatt med.

I 2022 kom Sørlandet med.

I 2023 kom Nord-Norge med.

Fra 2024 er det også overvåking på Vestlandet. Dette gjelder overvåking i jordbruksmark (semi-narturlig mark). Når det gjelder skog er det kun overvåking på Østlandet. Kilde: NINA

Været påvirker insektene

Etter fire år har det blitt samlet inn store mengder data. Tallene viser at nedgangen er stor.

Fire år er likevel ikke lenge.

Det er for tidlig å si om dette er et tegn på en langsiktig trend eller tilfeldige variasjoner.

En flue har landet på et grønt blad. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

– Når vi snakker om forandringer innenfor et par år, så har det sannsynligvis mye å gjøre med været, sier Åström.

Med et godt snødekke overlever insektene bedre. Milde vintre med lite snø kan skape problemer. På sommeren liker insektene sol og varme.

Han tror at det langsomt går nedover med insektene i landet, men har tro på at den kraftige nedgangen av insekter, som overvåkingen viser, vil ta seg opp om vi får bedre vær.

– Sannsynligvis er dette en relativt tilfeldig trend.

– Men vi vet ikke.

Kobling til klimaendringene

– Det er en viktig kobling å få på plass, at også insektene er avhengig av vær.

Det sier Thomas Holmert som er seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Det er direktoratet som har bestilt forskningen. Funnene bekymrer Holmert fordi været vil bli mer ekstremt.

–Det betyr at koblingen mot de pågående klimaendringene blir veldig sterk.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

Han forteller at dette viser at uforutsigbart vær og mer ekstremvær vil påvirke insektene.

– Vi er jo bekymret for hvilke negative konsekvenser dette vil få.

– Samtidig er det en kort tidsserie, så her må vi følge med på hva som vil skje framover.

Livsviktige

På gata i Oslo har de litt forskjellige syn på nedgangen.

– Det tenker jeg er trist.

– Vi trenger dem.

– Jeg tenker det er greit jeg, men jeg skjønner de er bra for økosystemet.

Vannløpere lever på overflaten av elver eller sjøer. Foto: Paul Kleiven / NTB

Men selv om insekter også kan være irriterende, er de helt nødvendige.

Åström i NINA forteller at insektene utfører pollinering. I tillegg er de mat for mange andre arter, for eksempel fugl. Insektene spiser også planter og er viktige nedbrytere.

I ulik forskning blir endringer i arealbruk, mer intensivt landbruk, overdreven bruk av insektmidler samt klimaendringer trukket fram som årsaker til tap av insekter.