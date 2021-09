Septembermålingen til NRK viste at Frp i Oppland ville få et svært jevnt og spennende valg. Noe som også ser ut til å bli tilfellet.

For nå teller hver stemme.

Carl I. Hagen, førstekandidat for Fremskrittspartiet i Oppland valgkrets, har både vært inne og ute i løpet av kvelden.

Skal vi tro de foreløpige prognosene, kommer Carl I. Hagen ikke inn på Stortinget ved årets valg.

– Nå ser det ikke så veldig bra ut. Jeg hadde jo håpet på et annet resultat, så jeg er skuffet. Det ser ikke ut til at vi har noen sjans på et distriktsmandat, sier han.

Ørsmå marginer ved forrige måling

Det er en spent Carl I. Hagen som er på valgvakten til Frp ved Scandic Lillehammer i dag.

Før prognosene ble offentlig, var Hagen usikker på om han kom til å bli valgt inn på tinget.

– Jeg er overhodet ikke sikker. Det er veldig spennende. Akkurat som en seksåring på første skoledag, sa han.

På spørsmål om hva han kommer til å gjøre dersom han kom inn på Stortinget, svarte han dette:

– Da kommer jeg til å melde skriftlige spørsmål om hvorfor vi skal kaste bort titalls milliarder kroner på våre 0,13 prosent av verdens CO₂-utslipp, som ikke betyr noen ting.

Også før valget i 2017 forsøkte han å føre kampen mot «klimahysteriet».

SPENT: Carl I. Hagen tilbringer dagen på valgvake på Scandic Lillehammer. Han er spent på resultatet, men tror ikke han har sjans til å komme inn, slik prognosene ser ut nå. Bildet ble tatt før han fikk høre prognosene. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Håvard Strømsæther Østrem kritiserer Hagen for å bruke ord som «klimafanatikere» i debatter. 24-åringen er redd unge kvier seg for å stå fram i kampen mot klimaendringene.

Fått kritikk for alderen

Frp har økt jevnt og trutt på NRKs supermålinger, og i den siste målingen var Carl I. Hagen så vidt inne på Stortinget.

Supermålingen fra september viser at Hagen var inne med en margin på kun 0,2 prosentpoeng. Frp hadde en oppslutning på 10,9 prosent i Oppland, og 12,0 nasjonalt.

Meningsmåling september 2021 for Oppland Endring sammenlignet med august 2021 Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Graf med oppslutning per parti R R: 5,6 % (endring: +1,0 +1,0 5,6 % SV SV: 6,0 % (endring: +0,7 +0,7 6,0 % AP AP: 31,2 % (endring: +0,3 +0,3 31,2 % SP SP: 22,9 % (endring: −3,7 −3,7 22,9 % MDG MDG: 4,0 % (endring: +1,1 +1,1 4,0 % KRF KRF: 2,1 % (endring: +0,4 +0,4 2,1 % V V: 4,0 % (endring: +1,1 +1,1 4,0 % H H: 11,3 % (endring: −1,1 −1,1 11,3 % FRP FRP: 10,9 % (endring: +1,0 +1,0 10,9 % Andre partier: 2,1 % Utført av Norstat 4.–7. september ― 600 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Hagen er 77 år og var stortingsrepresentant fra 1981 til 2009. Han har fått kritikk fra flere hold om at han er for gammel til å komme inn på Stortinget igjen.

Selv mener han det er en fordel å ha alderen med seg.

– Det er masse oppegående mennesker over 70 år i dette landet. Jeg håper jo at alle seniorer i Oppland synes det er fint å i alle fall ha én over 70 år på Stortinget, sa han til NRK i august.