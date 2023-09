– Me prøver å sortere, men me har ikkje nokon stad å kaste det, så det må gå i restavfallet, seier student Mia Svennebye-Pedersen (21).

Det er nemleg ikkje konteinarar for plast der Mia bur. Der dei fleste studentbustadene på Lillehammer har konteinarar for glas og metall, for papp og papir og for restavfall, må plasten sorterast i plastsekkar.

Plastsekkar får ein på gjenvinningsstasjonen, eller hjå Lillehammer kommune i opningstidene til servicesenteret. Andre kan henge ein pose på pappdunken for å få nye.

– Det blir for tungvint, spesielt når eg studerer fulltid, seier Mia.

Ifølge studentorganisasjonen er dei i dialog med renovatøren om konteinarar for plastemballasje. Inntil vidare blir plastsekken henta ein gong i månaden.

– Me har ikkje nokon stad å ha den. Den er jo altfor stor, seier Mia.

På Lillehammer kommune sitt servicesenter får ein gratis plastsekkar. Der ligg også informasjon om at sortering av plastemballasje er obligatorisk. På butikkane i Lillehammer er matavfallsposar gratis. Plastsekkar får ein på Lillehammer kommune sitt servicesenter når det er ope, på gjenvinningsstasjonar, eller ved å henge opp ein lapp eller ein pose på papirdunken ved henting.

Obligatorisk plastsekk

Det er lovbestemt at frå 1. januar 2023 skal matavfall og plastavfall frå alle hushaldningar i Noreg bli kjeldesortert. Dette gjeld også offentlege og private verksemder.

Regjeringa reknar med at dei nye krava til kjeldesortering gjer at gjenvinning av plastavfall vil auke frå 23 prosent i 2016 til 52 prosent i 2035.

Då det er kommunen som skal sørge for innsamling av avfall, er det i mange tilfelle kommunane som eig renovasjonsselskapa som hentar avfallet.

Dermed kan det vere ulike ordningar frå kommune til kommune.

I til dømes i Oslo og i Tromsø er det forskjellige fargar på posane som ein kastar i same dunk, og som dermed maskinene hjå renovatøren sorterer.

Men, ved dei fleste studentstadene i Noreg skal plast som oftast sorterast i plastsekkar.

Kjeldesortering ved studentstader Foto: Oslo Kommune Ekspander/minimer faktaboks Oslo: I Oslo skal du sortere matavfall i grøn pose, plastemballasje i lilla pose og restavfall i ein vanleg plastpose. Dei tre posane blir kasta i same behaldar utanfor bustaden. Der finst eigne behaldarar for papp/papir også.

Dei grøne og lilla posane får ein gratis i matbutikken.

Glas- og metallemballasje, og tekstilar blir kasta i eigne containerar. Trondheim: Har dunkar for restavfall, for papp/papir, for glas/metall, og for matavfall. Har ein krok for oppheng av plastsekkar.

Matavfall har i mange år blitt kasta i restavfallet i Trondheim, men det er innført kjeldesortering for matavfall med eigen dunk.

Matavfallsposar får ein på butikkar.

Plastsekkar blir levert ut til bustader éin gong i året. Går ein tom tar ein kontakt med renovatøren. Bergen: Dei fleste har eigen papirbehaldar med blått lokk og restavfallsspann med grønt lokk.

Dei med eige restavfallsspann har tilbod om ekstra spann til matavfall. Matavfallet kan også leverast til matavfallscontainerar på enkelte returpunkt og matavfallnedkast.

Alle som har papirspann kan levere plast i plastsekk på same tømmedag som papir.

Sekkar til plast kan hentast gratis på alle gjenvinningsstasjonar og i dei fleste daglegvarebutikkane. Dersom ein nærbutikk ikkje har sekkar, kan kunden be dei bestille.

Glas- og metallemballasje leverast til containerar for glas- og metall. Stavanger: I Stavanger kommune skal kvar bustad ha tilgang til å sortere papir (grøn behaldar), organisk avfall (brun behaldar), farleg avfall og restavfall.

Ein kan sortere plastemballasjen i gjennomsiktige sekker, og levere den ved ein del returpunkt i kommunen.

Det blir ikkje automatisk sendt ut posar for matavfall, men det finst stader ein kan hente desse sjølv. Ein kan også bestille desse heim.

Husstandar som komposterer heime i staden for å bruke brun dunk, kan få reduksjon i renovasjonsgebyret.

Ein kan kaste metall saman med restavfallet dersom det er plass i behaldaren. Metall kan også leverast saman med glas i dunken heime eller på nærmaste stasjon for glas- og metallemballasje. Tromsø: Har fire ulike posar som går i same avfallsdunk: Papp og papir i blå, matavfall i grøn, plast i lilla, restavfall i nøytral pose.

Glas og metall går i oransje dunk. Kristiansand: Har dunkar for restavfall (grått lokk), bioavfall (brunt lokk), papp og papir (grønt lokk), glas og metall (burgunder lokk).

På gjenvinningsstasjonane kan ein kjøpe korg til matavfall og grøn kasse for papiravfall.

Treng ein fleire bioposar kan ein knyte ein biopose rundt handtaket på brun dunk og få ny rull ved tømming.

Plastsekkar får ein ved å knyte ein pose på papirdunken før tømmedagen. Burettslag kan ha eigne avtalar. Renovatøren tilbyr også at ein kan kjøpe dunkar for plastavfall.

Renovatøren har hausten 2023 vore ute for å informere studentar og dele ut kjeldesorteringsnett og sekkar og posar til matavfall og plast. Volda: Har behaldar for matavfall (brun), papp/papir (blå), restavfall (grøn), glas/metall (gul), og boks for farleg avfall og småelektronikk (raud boks).

Har plastsekk til plastemballasje.

Ein kan knyte eit vanleg handlenett på dunken for å signalisere for å få nye sekkar til plastemballasje (knyter på restavfall- eller papirdunken) eller sekkar til matavfall (knyter på matavfallsdunken). Sogndal: Har dunkar for restavfall, papp/papir, matavfall, og glas/metall.

For matavfall blir det levert ut grøne bioposar ein gong i året. Treng ein fleire posar, kan ein kjøpe i matbutikk eller på kommunehuset.

Plastemballasje skal i eigen plastsekk. Kvart år får ein utlevert ein rull. Treng ein fleire, kan ein kjøpe på nærmaste kommunehus. Bodø: Dunkar for matavfall (brun), papp/papir (blå), restavfall (svart), glas/metall (grøn).

Matavfall leggast i nedbrytbare bioposar i matavfallsdunken. Der går også mindre mengder hageavfall som planter, lauv og gras.

Plastsekkar får ein kjøpt i rullar à 15 sekker hos nærbutikken eller på miljøtorg. Plast kan også leverast gratis på miljøtorg.

Bioposar og plastsekkar kostar 20 kroner per rull og gulsekken til ekstra restavfall kostar 110 kroner. Kjelder: Nettsidene til kommunane eller renovatørane.

I Innlandet er det mange ulike ordningar for kjeldesortering, men plastsekken er normalen.

Kjeldesortering i Innlandet Ekspander/minimer faktaboks For dei 46 kommunane i Innlandet er har ein desse 11 renovasjonsselskap med følgande ordningar. Kommunar som er særskilt merka i feit skrift er studiestader. FIAS – Fjellregionen interkommunale avfallsselskap: Dekker 10 kommunar i Nord-Østerdal og Rørosregionen (Holtålen, Røros, Os, Engerdal, Tolga, Tynset , Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal ).

, Alvdal, Folldal, Rendalen, ). Har dunkar med lokk med fargane grøn (matavfall), blå (papp/papir), grå (restavfall), turkis (glas/metall).

Har matavfallsposar som må hentast hjå kommunen eller på gjenvinningsstasjonen.

Har blanke sekkar for plast som må hentast hjå kommunen, gjenvinningsstasjonen eller på enkelte matbutikkar. NGR – Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap: Dekker kommunane Sjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, og Lesja.

Har innsamling med sekkar der det blir sortert restavfall og plast. I Vågå og Sel har dei i tillegg dunkar med blått lokk for papp/papir. Glas/metall og papp/papir kan leverast på returpunkt.

Har mål om å få dunkar for matavfall og restavfall.

Har eigen sekk for oppsamling av plastemballasje som blir utdelt saman med restavfallssekkar ein gong i året. Ved behov kan abonnenten hente fleire sekkar hjå kommunen eller på miljøstasjonane. Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap: Interkommunalt renovasjonsselskap for kommunane Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.

Har dunkar med lokk med fargane brun (matavfall), grå (restavfall), blå (papir/papp).

Har matavfallsposar og plastsekkar som ein kan kjøpe på daglegvarebutikk for 10 kroner rullen, eller ein kan hente dette gratis på ein av stasjonane deira. GLØR IKS: Dekker kommunane Lillehammer , Gausdal og Øyer.

, Gausdal og Øyer. Har dunkar for matavfall, papp/papir, og restavfall.

Matavfallsposar kan ein hente gratis i dei aller fleste daglegvarebutikkane i Glør sitt område.

Sekkar til plastemballasje kan ein anten få ved å feste ein oransje lapp på papirbehaldaren eller knyte ein berepose rundt handtaket. Ein kan også hente sekkar på kommunane sine servicetorg på Lillehammer eller i Øyer – eller på ein av gjenvinningsstasjonane eller kommunen sitt servicekontor. Sirkula IKS: Dekker kommunane Ringsaker, Hamar , Stange og Løten kommune.

, Stange og Løten kommune. Matavfallsposar får ein dersom ein knyter ein pose på handtaket på dunken, eller så skaffar burettslaget desse. Posane kan også hentast gratis på gjenvinningsstasjonane.

Plastsekkar til plastemballasje får ein ved å knyte ein tom pose på dunken, eller på gjenvinningsstasjonar og på kommunen sitt servicekontor.

Det er spesifisert at dersom ein brukar plastsekkane til anna avfall vil det koste 25 kroner å levere desse når ein leverer dei inn på gjenvinningsstasjonen. Sekkar til anna avfall kan kjøpast for 50 kroner på gjenvinningsstasjonen. SØIR IKS – Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap: Dekker kommunane Elverum, Trysil, og Åmot .

. Har dunkar for restavfall, matavfall, papp/papir, glas/metall.

Har plastsekk for plastemballasje.

Matavfallsposar og plastsekkar kan ein få ved å feste ein lapp ein har fått av SØIR på dunken, eller ved å hente dette på gjenvinningsstasjonar eller hjå kommunen.

Har også SØIR Ombruk der studentar kan hente gratis møblar.

I Trysil har dei eigen ordning for hytterenovasjon. SOR – Solør Renovasjon IKS: Dekker kommunane Våler, Åsnes og Grue.

Har behaldar for matavfall, restavfall og for papp/papir.

Abonnenten får matavfallsposar.

Plastemballasje sorterast i sekkar. GiR – Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS: Dekker kommunane Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger .

. Har dunkar for restavfall (grått lokk), glas/metall (brunt lokk), papp/papir (blått lokk).

Har plastsekk for plastemballasje. Dei kan ein få ved å feste ein tom plastsekk på papirdunken eller hente sjølv på gjenvinningsstasjonen. Horisont miljøpark IKS: Dekker kommunane Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten, og Østre Toten.

Har dunkar for restavfall (svart lokk), matavfall (brunt lokk), papp/papir (turkist lokk) og glas/metall (grønt lokk).

Har plastsekkar til plastemballasje. VKR Valdres Kommunale Renovasjon IKS: Dekker kommunane Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre.

Har sortering av restavfall, papir, plastemballasje og matavfall.

Kvar haust køyrer VKR ut sekkar og posar til avfall, nok til eitt års forbruk. Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA): Dekker kommunane Gran, Ringerike, Lunner, Jevnaker og Hole.

Har dunkar for restavfall (grøn), matavfall (brun), og papp/papir (grå).

Abonnentane får 20 sekkar til plastemballasje ein gong i året. HRA hentar plast heime hjå brukaren 12 gonger i året. Ein kan levere to sekkar ved 8 av 12 hentingar. Treng ein fleire sekkar, kan få nye gratis på ein av gjenvinningsstasjonane. Kjelder: Nettsidene til renovasjonsselskapa, per august 2023.

Ser utfordringa

Returselskap har ifølge forskrift om gjenvinning og behandling plikt til å informere forbrukarar om handtering av emballasjeavfall.

Lillehammer-studentane NRK snakka med hadde ikkje fått informasjon om kvar dei får tak i plastsekkar:

Frida Skauvik Aune Askild Daren (27) Askild visste ikkje kvar han kunne få tak i matavfallposar eller plastsekkar. Dei andre i kollektivet hadde alt skaffa dette. Han synest sekken er stor, og trur det er betre med ein liten plastpose ein kan ta ut i ein dunk. Frida Skauvik Aune Ronja Vatn Pedersen (18) Ronja visste ikkje kva dei store plastsekkane var til. Ho seier at der ho bur har dei eigen dunk til plast, men at ho ikkje har fått beskjed om kvar dette skal til slutt. Frida Skauvik Aune Milos Stojanoviç (18) Milos har ikkje plastsorteringssekkar i kollektivet og var usikker på kvar han kunne få tak i dei. Han synest plastsekken er altfor stor til å ha inne i eit kollektiv. Frida Skauvik Aune Helene Tokvam (21) Helene seier dei prøver å sortere plast der ho bur. Utleigaren har gitt dei plastsekkane og dei har eit kott i leilegheita der plastsekken er. Ho trur det krev innsats frå studentar å skaffe plastsekkar sjølv. Frida Skauvik Aune Jens Johnsen (26) Jens sorterer plastavfall og den heng bak ei dør der han bur. Det er huseigaren som har skaffa plastsekkane. Han synest plastsekken er «litt valdsam» i storleiken. Han kunne tenkt seg ein eigen dunk for plast.

Marknadssjef Elisabeth Haukaas Bjerke ved renovasjonsselskapet Glør IKS seier dei planlegg å ha ut informasjon innan kort tid.

Marknadssjef Bjerke seier at dei på Glør ser dei at over 20 prosent av det som blir kasta i restavfallet og sendt til Glør er plast. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Bjerke ser at det kan vere praktiske utfordringar når studentar skal lagre plastsekken, og seier Glør også ønsker ei betre kundetilpassa løysing.

– Me treng ei løysing at du kanskje kan sortere i kjøkkenbenken og ta ein liten pose ut direkte ut i avfallsløysinga.

– Er det på veg?

– Det kjem litt an på. Me ventar på nokre avklaringar på kva som skal skje med avfallet etter oss.

Kjeldesorterer du plast? Ja, sjølvsagt! Nei, det blir for tungvint. Eg veit ikkje korleis ordninga er i min kommune. Vis resultat

Ikkje alle sorterer

I Oslo kan ein få bot på inntil 12.230 kroner for å kaste avfall i feil pose. Der hamna nemleg berre halvparten av matavfallet i grøne posar for matavfall.

Berre 30 prosent av plastavfallet blei kasta i lilla posar for plastavfall.

Ifølge ein forskingsrapport frå Oslo Met frå 2021 fann dei at der restavfall blei henta ofte, sorterte ein ut mindre plast. Teorien var at då vart meir plast kasta i restavfallet.

I område der mange bur trongt var det mindre plastsortering.

Det å bu i leilegheit, i bufellesskap eller med foreldra reduserte også sannsynet for at ein sa ein sorterte plast.

Mia skulle ønske ho kunne sortert plast i ein liten pose i staden plastsekken.

– Då må du gå ut med den oftare, men det er lettare å fylle opp også.

– Må ta grep

Ordførarkandidat Marius Sunde for Miljøpartiet dei grøne på Lillehammer meiner plastsekken er for stor for studentar og einslege som har avgrensa plass.

Både Ap og MDG sit no i kommunestyret på Lillehammer, og er dermed med på å vedta forskrift om renovasjonsordninga. Marius Sunde seier vedtaka ikkje er på detaljnivåa, og at det er Glør IKS som tar ansvaret til slutt. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

– Den er berre i vegen, og det gjer det vanskelegare å vere miljøvenleg, seier Sunde.

– MDG vil at det skal vere lettare å ta miljøvenlege val, og då må me legge til rette så det blir enklare for studentane også. Mindre posar eller ein eigen behaldar som kan brukast, seier han.

Gruppeleiar Merethe Kjellberg i Lillehammer Arbeidarparti seier Lillehammer har vore ein føregangskommune når det gjeld kjeldesortering.

Gruppeleiar Merethe Kjellberg i Lillehammer Arbeidarparti stiller også til val i haust. Ho seier at dei veit plastsorteringa ikkje fungerer like godt for alle. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

– Me skal aller mest fokusere på at det er mogleg, og ein pose kan jo brettast så den ikkje blir så veldig stor. Samtidig må me sjå på betre løysingar for enkeltbebuarar, seier Kjellberg.

Bjerke ved Glør seier at eventuelle nye løysingar for plastinnsamling vil koste.

– Skal me lage oppsamlingsmoglegheiter for alle, så vil det koste circa 10 millionar for Glør. Då må me vere sikre på at det er den løysinga me skal ha framover.