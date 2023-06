Klimamålene ryker om nordmenn ikke følger kostholdsrådene

I dag lanserer Miljødirektoratet rapporten Klimatiltak i Norge mot 2030.

De har analysert 85 ulike tiltak som kan redusere nasjonale utslipp. Bare hvis alle tiltakene gjennomføres, kan utslippene i 2030 bli 53 prosent lavere enn de var i 1990, heter det i rapporten.

Klimatiltaket med størst potensial for utslippskutt fram mot 2030 i Norge er matforbruket vårt og matproduksjon.

Tiltaket handler om at den norske befolkningen følger dagens gjeldende nasjonale kostråd – og at ingen spiser mer enn 500 gram rødt og bearbeidet kjøtt i uken. En vanlig pakke kjøttdeig er 400 gram.

Budskapet er klart: Befolkningen må endre sine vaner ved å begrense inntaket av rødt kjøtt, og heller etterspørre mer av norskprodusert korn, belgvekster, grønnsaker, frukt og bær.

Følger vi alle de nasjonale kostholdsrådene, kan Norge kutte utslipp tilsvarende 4,5 millioner tonn CO 2 , ifølge Miljødirektoratet.

I rapporten legges det frem en topp ti-liste med tiltak som kan kutte mest utslipp fra 2021 til 2030, og som viser at kostholdsrådene kan gi best uttelling.

Vanskelig å endre vaner

Det er i dag få virkemidler som sikrer endring av kosthold i retning kostholdsrådene, og det er mange barrierer, heter det i rapporten.

De peker på at folks vaner, holdninger og preferanser er krevende å endre.

Rapporten slår fast at hvis vi endrer etterspørselen etter mat, som deretter påvirker hva som blir produsert, får vi de største utslippskuttene i jordbruket.

Norsk jordbruksproduksjon skal, så langt vi har forutsetninger for det, produsere varer som etterspørres i det norske markedet, heter det i rapporten.

Forfatterne skriver at dette krever en omstilling i flere ledd av verdikjeden, blant annet produktutvikling og prisendringer.

De foreslår bedre og tydeligere formidling om hva som er sunn og bærekraftig mat, for eksempel gjennom et skåringssystem. Det offentlige kan også gå foran med et godt eksempel på innkjøp av mat, ifølge rapporten.

Må gjøre alt, samtidig

Norges offisielle klimamål for 2030 er å kutte utslippene med 55 prosent sammenlignet med 1990. Det er vårt bidrag til å stoppe de verste konsekvensene av klimakrisen.

Så langt har vi kuttet under fem prosent. En omstilling uten sidestykke av hele samfunnet må altså skje på sju år.

Norges klimagassutslipp og klimamål målt i millioner tonn CO₂-ekvivalenter 0 20 40 60 millioner tonn CO₂-ekvivalenter ? Trykk for forklaring av CO₂-ekvivalenter. 1990 2000 2010 2020 2030 Norges klimamål 23,1 mill. tonn årlig SSB Kilde: Gå til NRKs Klimastatus Hva er Norges klimamål? Innen 2030 skal Norge kutte minst 55 prosent av klimagassutslippene i forhold til 1990-nivå. Målet skal nås i samarbeid med EU. Innen 2050 skal 90-95 prosent av norske utslipp kuttes. Dette betyr at vi må kutte utslipp i rekordfart. De siste ti årene har vi klart å kutte rundt 5 millioner tonn, de neste ti skal vi kutte rundt 25 millioner tonn. Hvordan skal Norge nå klimamålet? Norge skal kutte utslipp på to måter, fordi utslippskildene kan deles i to: Kvotepliktige utslipp: Dette er særlig utslipp fra industri og olje/gassplattformene. Utslippene er omfattet av EUs kvotesystem: For å slippe ut klimagasser må industrien kjøpe tillatelser (kvoter) i EU til den prisen kvotemarkedet bestemmer. Stadig høyere pris og færre kvoter skal tvinge frem utslippskutt der det er enklest å gjennomføre. Ikke-kvotepliktige utslipp: Dette er klimagassutslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og oppvarming i bygg. Dette kalles ikke-kvotepliktig sektor fordi man ikke trenger kvoter for å slippe ut klimagasser. Hvordan Norge kan kutte utslippene i denne sektoren er beskrevet i fagrapporten «Klimakur 2030». Politikerne bestemmer hvilke av tiltakene fra rapporten som skal iverksettes. Norge kan også kutte ikke-kvotepliktige utslipp ved å betale for utslippskutt i andre europeiske land. Regjeringen sier at de planlegger å klare målene uten å bruke denne muligheten, men den kan brukes hvis det blir «strengt nødvendig». For Norge er utslippene i de to sektorene omtrent like store: I 2019 slapp de ut rundt 25 mill. tonn klimagasser hver. Hva skjer om Norge ikke når klimamålet? Det kan bli politisk pinlig. En sannsynlig løsning er at Norge velger å betale for utslippskutt i andre land. Norge kan også bli ilagt sanksjoner dersom vi ikke når målene vi har avtalt med EU. Norge skal jevnlig rapportere kutt til FN, i tråd med målene satt i Parisavtalen. Her er det ikke fastsatt noen sanksjoner for dem som ikke oppfyller forpliktelsene sine.

Rapporten viser at det likevel fortsatt er mulig å nå målene. Men tiden er knapp og vi kan ikke lenger velge og vrake blant løsninger.

– Det tar tid å utvikle nye virkemidler, å endre adferd og å få på plass ny teknologi. Dersom det skal være mulig å få til så store utslippskutt så fort som vi har lagt til grunn er det behov for svært rask utvikling av klimapolitikken, Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

– Så å si alt vi har utredet må gjennomføres, og mye må skje i parallell, hvis målene skal nås.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier ja til NRK på spørsmålet om han mener det er mulig å gjennomføre 85 klimatiltak innen 2030.

– Ja, i prinsippet mener jeg jo det. Fordi den rapporten viser at det er fullt mulig å nå vårt ambisiøse klimamål, det som vi deler med alle land som ligner på oss, 55 prosent i hele økonomien. Det går an og er innenfor rekkevidde, men det krever at alle sektorer bidrar, og at man bidrar nå, sier Barth Eide.

– Regjeringen må kutte momsen

Partielder i Miljøpartiet de Grønne (MDG) Arild Hermstad sier at regjeringen må gjøre det lettere for folk å spise i tråd med kostholdsrådene.

– Det gir enorme fordeler for folkehelsen og er ett av de aller viktigste klimatiltakene vi kan gjennomføre. Nå må regjeringen slutte å vri seg unna, og sørge for å vri jordbrukssubidiene, innføre en matkastelov og redusere prisen på alternativene til kjøtt, sier Hermstad.

– Flere undersøkelser viser at mange ikke har råd til å spise frukt og grønt, og derfor har vi foreslått å kutte momsen. Det vil ikke regjeringen.

Nye kostholdsråd på vei

En fellesnordisk ekspertgruppe mener nordmenn bør spise maks 350 gram rødt kjøtt i uka av hensyn til helse og miljø. Rådet får sterk motstand fra landbruksminister Sandra Borch (Sp).

Kostholdsrådene fra den felles nordiske ekspertgruppen, kjent som NNR2023, er nå ute på høring og legges fram 20. juni.