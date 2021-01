Klær, ledninger, fulle malingsspann, og brød som havner i plastsøpla.

Det var noe av det avfallsselskapet Remiks i Tromsø fant i en nylig plukkanalyse. 10 prosent av kundene sorterer feil.

– Vi ser jo hver høst at vi har store utfordringer, sier administrerende direktør Britt Mathisen Limo.

Britt Mathisen Limo i Remiks sier det i 2021 blir store forandringer for kunder i Tromsø og Karlsøy. En ny ordning for kildesortering skal tas i bruk. Foto: Dan Henrik Klausen/NRK

Arbeidsinnvandring og studenter kan være noe av forklaringen.

– Studenter kommer fra andre kanter av landet, og er kanskje ikke kjent med sorteringsløsningen her, sier Limo.

Men nå skal det bli enklere. I løpet av året skal Tromsø, Oslo og flere andre kommuner ta i bruk et nytt system for kildesortering.

Blant annet skal den blå posen som man kaster plast i, nå bli lilla. Varer du kjøper i butikken, som for eksempel en ost innpakket i plast, får også en lilla merkelapp.

Bakgrunnen er den nye merkeordningen som er utarbeidet av bransjen.

Ønsker samordning

Oslo har allerede byttet ut en del merker på avfallsdunker og beholdere.

– Med den nye ordningen ønsker vi å skape gjenkjennelse helt fra merkene du ser på melkekartongen til papirbeholderen hjemme, på jobb, på hytta, på gjenvinningsstasjonen og på reise.

Det sier administrerende direktør Cecilie Lind i Avfall Norge.

Slik ser den nye bransjestandarden ut. Noen kommuner har allerede tatt merkene i bruk på avfallsdunker. Foto: Avfall Norge

Avfallsbransjen forventer at de fleste kommunene innfører de nye merkene på søppelkasser og poser.

Men det er et stort men. Kommunene bestemmer nemlig selv hva slags ordning de ønsker å innføre.

Mange ulike ordninger for kildesortering

– Vi har et ganske fargerikt fellesskap her, sier Tord Tjelflaat, assisterende avdelingsleder, gjenvinning i IVAR IKS.

Renovasjonsselskapet har avfallshåndtering for 11 kommuner i Stavanger-området. De har tidligere prøvd å gjøre systemet mer likt, men det har ikke vært helt enkelt.

Tord Tjelflaat i avfallsselskapet IVAR sier den nye merkeordningen kan bli kostbar for kommunene. Foto: Magnus Stokka

Det de har klart å bli helt enige om er dunken for mat- og hageavfall. Den er i brun farge. I den nye bransjestandarden fra Avfall Norge skal denne være grønn.

– Skal man nå skifte ut alle disse dunkene vil det koste ganske mye. Noen kommuner ønsker å gjøre dette gradvis, andre med en gang. Og noen vil ikke gjøre det i det hele tatt, sier Tjelflaat.

Blå poser blir lilla, men ikke overalt

I Tromsø og Oslo har man i dag blå poser for innsamling av plast. Denne skal bli lilla i løpet av 2021. Men det samme skjer ikke i andre kommuner som Bergen og Stavanger, der plasten sorteres på andre måter.

I flere kommuner skal den blå posen for plast bli lilla i løpet av 2021. Foto: Dan Henrik Klausen/NRK

– Vi har ikke kildesortering for plast, den går i restavfallet. Vi har nettopp bygd et veldig dyrt sorteringsanlegg til over en halv milliard kroner for å kunne sortere restavfall med roboter, sier Tord Tjelflaat i IVAR IKS.

Avfallsselskapet på Sørlandet kan likevel ta i bruk noe av den nye bransjestandarden.

– Vi kan jo bruke symbolene på gjenvinningsstasjonen, tømmekalendere, konteinere, og forandre infobrosjyrene. Men vi har ingen pose som blir lilla.