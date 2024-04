Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks BP Gruppen Norge AS har meldt oppbud etter nesten 30 års drift.

Selskapet har ikke lykkes med å finne en løsning på grunn av lav byggeaktivitet.

Boligmarkedet i Norge har opplevd et fall på 50 prosent i bygging av nye boenheter de siste to årene.

BP Gruppen har forsøkt flere tiltak for å hindre konkurs, inkludert kostnadskutt, nedbemanning og omstrukturering.

Selskapets frittstående forhandlere er ikke omfattet av konkursen og vil fortsette sin drift.

BP Gruppen Norge omsatte for 1.438 millioner kroner i fjor og 995 millioner kroner i 2023. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

«Dette betyr at styret i BP Gruppen Norge AS nå har tatt den tunge beslutningen om å melde oppbud», skriver administrerende direktør i BP Gruppen Norge AS, Eskild Wedvik i pressemelding tirsdag.

I pressemeldingen kommer det frem at selskapet ikke har lykkes med å komme frem til en løsning på grunn av lav byggeaktivitet.

– Våre tanker går til alle involverte, uttaler Wedvik i pressemeldingen.

– Vi tenker spesielt på alle våre kunder, ansatte, forhandlere, leverandører og samarbeidspartnere som har stått ved vår side i mange år.

Administrerende direktør Eskild Wedvik i BP Gruppen Norge AS. Foto: Boligpartner

Problemer i hele boligmarkedet

Selskapet har slitt i lengre tid, men så sent som i forrige uke sa Wedvik at de fortsatt håpet på en løsning.

Selskapet viser til boligmarkedet generelt, der det i Norge siste året kun er igangsatt bygging av 13.642 nye boenheter. Dette er et fall på 50 prosent de siste to årene, skriver selskapet.

BoligPartner mener at de har satt inn en rekke tiltak for å hindre det som nå har skjedd.

Blant annet gjelder det kostnadskutt, nedbemanning og omstrukturering.

Forhandlere rammes ikke

– Vi er stolte over alt vi har fått til gjennom disse 30 årene. Sammen med våre dyktige forhandlere har vi skapt en av Norges mest kjente merkevarer innen boligbygging, og realisert over 15 000 bolig- og hyttedrømmer over hele landet, sier Wedvik.

Selskapet sier at alle deres frittstående forhandlere ikke omfattes av konkursen og fortsetter sin drift.

BP Gruppen Norge omsatte i fjor for 1 438 millioner kroner og 995 millioner kroner i 2023.