Statens vegvesen orienterte i dag statsråden om status for det fergefrie veiprosjektet mellom Stord og Os i Hordaland.

Det skjedde under overfarten på fergesambandet som regjeringen så sterkt ønsker å erstatte med en over fem kilometer lang flytebro.

Motstanden mot Hordfast har økt i takt med kostnadene. Jon Georg Dale (Frp) avviser motstanderne, og sier planen fortsatt er å realisere veiprosjektet.

– Dette er måten vi bygger landet vårt tettere sammen på. Jeg registrerer at SV vil ha fergefast E39. Da tenker jeg at det er viktig at vi holder oss med en regjering som vil bygge bo- og arbeidsmarkedsregionene større. Ganske enkelt fordi det tjener oss som bor langs kysten, sier Dale til NRK.

ORIENTERING: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i samtale med regionveisjef Helge Eidsnes i Statens vegvesen. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Vil bygge veier, ikke ferger

Veiprosjektet i Hordaland har en foreløpig kostnad på 35 milliarder kroner.

Vegvesenet har antydet at de kan få prisen ned i 30 milliarder, men hadde intet nytt å melde om prislappen i dag.

Dale er klar på at de fortsatt må jobbe for å finne tiltakene som kutter kostnadene enda mer.

Samtidig har Vegdirektoratet begynt å regne på om det er like hensiktsmessig med hyppigere ferjeavganger. Analysene skal utføres på flere fergesamband, blant andre nettopp Halhjem-Sandvikvåg.

Men Dale vil helst ikke se flere ferger på fjorden.

– De prosjektene som ligger i NTP med fergefri løsning, har jeg tenkt å realisere uten ferger. Fordi jeg vil bygge veier i stedet, svarer Dale.

Avviser 40 år med bompenger

Hordfast ligger inne i andre periode av Nasjonal transportplan (NTP). Vegvesen tror på byggestart i 2025.

For noen uker siden skrev BT om lobbyselskapet Hordfast AS, som åpnet for en bompengeperiode på 40 år for å styrke håpet om en realisering av prosjektet.

Dale sier til NRK tirsdag at en så lang nedbetalingstid ikke er aktuelt, og viser til retningslinjene som sier maks 20 år.

Det siste året er det sådd tvil om Vegvesenets utregninger på prosjektet. Prosjektlederen avviser kritikken.

– Dette er et veldig samfunnsnyttig prosjekt. Faktisk noe av det nyttigste vi har vært borti, sier Signe Eikenes i Statens vegvesen.