Kvinne (72) fra Askøy døde på sykehuset etter innleggelse

Askøy kommune har varslet pressekonferanse på rådhuset klokken 14. Du kan se den direkte her.

En pasient fra Askøy døde onsdag 12. juni på Haukeland universitetssjukehus. Pasienten ble innlagt med mage- og tarmsymptomer i helgen. Vedkommende har fått påvist campylobacter, skriver sykehuset i en pressemelding.

– Pasienten hadde en veldig alvorlig bakenforliggende grunnlidelse. Den endelige dødsårsaken vet vi derfor ikke, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Erik Vigander.

Dødsfallet er rutinemessig meldt til fylkeslegen og politiet.

I en pressemelding opplyser Vest politidistrikt at den døde er en 72 år gammel kvinne. Politiet bekrefter at de undersøker dødsfallet, for å se om bakteriesmitten kan ha innvirket til at kvinnen mistet livet.

Pasienten vil bli obdusert.

Campylobacter Ekspandér faktaboks Campylobacter er en bakterie som kan gi diarésykdom.

Du kan bli smittet gjennom forurenset mat eller vann, eller av smittede dyr eller fugler.

God personlig hygiene hjelper mot smitte.

I Norge er nærmere 60 prosent av tilfellene smittet ved utenlandsopphold, spesielt i Middelhavsområdet og Asia.

Campylobacter er spesielt vanlig hos ville fugler, men den finnes også hos storfe, sau, gris, hund, katt, fjærfe og fluer.

I sjeldne tilfeller kan bakterien smitte fra person til person gjennom dårlig håndhygiene.

Tarminfeksjonen starter som oftest noen dager etter at man er blitt smittet.

For campylobacteriose er tiden fra man er smittet til sykdomen bryter ut ett til ti døgn.

Sykdommen går i de aller fleste tilfeller over av seg selv. Symptomer ved campylobacteriose: Moderat feber og allmennsymptomer

Diaré, ofte med blod og slim

Magesmerter

Rundt 20 prosent har symptomer lenger enn én uke

Kan i sjeldne tilfeller gi leddbetennelse og lammelser Kilde: Folkehelseinstituttet

ASKØY: 10-15.000 innbyggere på søndre deler av Askøy får vannet sitt fra Kleppe vannverk. Tarmbakterien campylobacter er påvist i et av høydebassengene som inneholder renset drikkevann. Foto: Alrik Velsvik / NRK

– En veldig tung melding

Senest onsdag skrev Haukeland universitetssjukehus at ingen av de innlagte pasientene var kritisk syke.

Da hadde det gått nesten en uke siden det ble slått full alarm på Askøy etter flere sykdomstilfeller med mage- og tarmsymptomer.

Varaordfører Bård Espelid innledet med en uforbeholden beklagelse da han møtte pressen på Askøy rådhus klokken 14

– Innledningsvis vil vi uttrykke vår dypeste medfølelse til familie og pårørende. Det budskapet pressemeldingen gir er svært trist og det aktualiserer alvorligheten i den situasjonen vi står oppe i, sa varaordføreren.

Tarmbakterien campylobacter er påvist i et høydebasseng på Askøy og hos pasienter som er eller har vært innlagt på sykehus.

Torsdag blei det funnet fersk avføring fra hund og hjort på fjellet over høydebassenget. En av teoriene er at avføring kan ha funnet veien gjennom sprekker i fjellet og ned i vannbassenget fem meter under berge. Kommunen har heller ikke utelukket av bakterien kan stamme fra menneskelig avføring.

HJORTELORT: Ansatte i kommunen fant avføring fra både hjort og hund i terrenget over høydebassenget på Øvre Kleppe onsdag kveld. Tarmbakteriene i drikkevannet ses i sammenheng med avføring fra dyr. Foto: Askøy kommune

Ettåring døde etter tarminfeksjon

I tillegg til denne saken undersøker politiet dødsfallet til en ett år gammel gutt fra Askøy, som forrige uke døde etter å ha vært innlagt med en tarminfeksjon. Politiet venter fortsatt på obduksjonsrapporten for å kunne fastslå eller avvise at dødsfallet har sammenheng med sykdomsutbruddet.

Kommunen estimerer at over 2000 personer har vært syke som følger av bakterieutbruddet. Til nå har 64 personer vært innlagt på sykehus etter epidemien. 49 av disse er voksne, mens 15 er barn.

Politiet besluttet onsdag å starte etterforskning av kommunen for mulig brudd på drikkevannsforskriften.