Ettåring døde av infeksjon på Askøy – undersøker sammenheng med vannsmitte

Flere titalls innbyggere sør på Askøy er blitt syke med diaré, magesmerter og feber, og kommunen mistenker bakterier i drikkevannet. Flere har alvorlige symptomer, og nå bekrefter kommunen at det også er mulig at et dødsfall kan knyttes til saken.

– Vi kan bekrefte at det er et dødsfall i kommunen som kan ha sammenheng med mulig smitteutbrudd, sier ordfører Terje Mathiassen i en pressemelding fredag morgen.

NRK ble kjent med dødsfallet torsdag kveld, men verken Mathiassen, smittevernoverlegen eller kommuneoverlegen ville da bekrefte sammenhengen. Jourhavende jurist i Vest politidistrikt, Arne Fjeldstad, bekreftet imidlertid overfor NRK at de undersøkte dødsfallet.

– Koblingen til vannproblemene dukket opp i dag, men det er altfor tidlig å spekulere i om det er en sammenheng, sa Fjeldstad.

– Politiet er kjent med dødsfallet og vannsituasjonen. Det er ikke kjent hva som er dødsårsaken, men er ikke unaturlig om man undersøker om det er en sammenheng, sa Fjeldstad.

KILDEN?: Askøy kommune frykter at Kleppe vannverk er kilden til at svært mange innbyggere har blitt syke. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Mistanke om vannbåren smitte på Askøy Ekspandér faktaboks 18 personer er sendt til Haukeland universitetssykehus og 50 personer har vært på legevakten med symptomer på magesmerter, diare og feber.

En gutt (1) har dødd av infeksjon og det undersøkes om årsaken er smitte i drikkevannet.

Kommunen mistenker at årsaken er vannbåren smitte fra drikkevannet fra Kleppe vannverk. Man tror at vannet er forurenset ute på selve nettet og det jobbes med å finne kilden.

Mellom 10.000 og 15.000 innbyggere får drikkevannet sitt fra denne kilden. Det gjelder Kleppestø til Framo i Florvåg, Kleppe, Øvre Kleppe, Strusshamn, Lønvarden, Follese, Hetlevik, Stongafjellet, Marikoven, Juvikflaten og Horsøy.

Kommunen sier innbyggerne må koke drikkevannet. Vannet bør fosskoke i et minutt.

Kommunen har satt krisestab.

Fylkeslegen i Vestland åpner tilsynssak av dødsfallet til gutten (1).

Ikke påvist sammenheng

Foreløpig er det ingen bekreftet årsakssammenheng mellom dødsfallet og smitteutbruddet, understreker kommunen. Rådmann Eystein Venneslan bekrefter overfor NRK at gutten døde av en infeksjon.

– Vi undersøker muligheten for en sammenheng, fordi det ligger i samme geografiske område, og avventer svar på prøver som vil vise hva barnet døde av, sier Venneslan.

– Jeg kan bekrefte at et barn døde hos oss, men det er for tidlig å si noe om årsak. Vi avventer flere analysesvar. Dette er en dypt tragisk hendelse og av hensyn til familien kan vi ikke kommentere dette ytterligere, sier direktør Ansgar Berg ved barne- og ungdomsklinikken på Haukeland i en pressemelding fredag formiddag.

Kommunen har satt ned et kriseteam for guttens familie, i tillegg til krisestaben som jobber med vannproblematikken.

– Familien blir fulgt opp av kommunen og Haukeland universitetssjukehus og ønsker ro, sier ordfører Terje Mathiassen til NRK.

RÅDMANN: Eystein Venneslan etter møtet i krisestaben fredag morgen. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Politiet undersøker

Fredag morgen sier leder for vold- og sedelighetsavdelingen, Jannike Bremar Johannessen, til NRK at de har opprettet undersøkelsessak på dødsfallet.

– Vi har ingen grunn til å tro at det har skjedd noe straffbart, men oppretter rutinemessig sak når et barn under 18 år dør. Vi har foreløpig ingen tanker om at dette skyldes noe annet enn sykdom. Vi ser foreløpig ingen sammenheng med vannet, men det er jo noe vi må undersøke, sier Johannessen.

VARSEL: Askøy kommune varslet torsdag innbyggerne sør i kommunen om alvorlige sykdomstilfeller og mulig smitte fra drikkevannet. Foto: 03030-tipser

Åtte barn innlagt

Totalt har 47 personer blitt undersøkt ved Askøy legevakt siden torsdag ettermiddag, melder kommunen.

– Totalt er det innlagt 18 personer fra Askøy på sykehuset med mage-tarmsymptomer. Åtte av disse er barn. Ingen av pasientene er kritisk syke, men ligger til observasjon, sier klinikkdirektøren ved Haukeland i pressemeldingen fredag formiddag.

«Vi venter på analyseresultater for å klargjøre om innleggelsene har en felles årsak. Vi prioriterer å få prøveresultatene klare så raskt som mulig for å bekrefte eller avkrefte mistanken om at dette er et utbrudd av en mage- og tarminfeksjon. Vi vil informere når dette er klart», melder sykehuset, som sier de har iverksatt nødvendige tiltak for å ha tilstrekkelig kapasitet for å kunne ta imot flere pasienter.

Legevakten har gitt råd til rundt 170 personer på telefon i løpet av natten, og presiserer at personer med vedvarende og eskalerende dårlig allmenntilstand, høy feber, diare og magesmerter må ta kontakt.

– For de fleste går slike symptomer over av seg selv. Men vær spesielt oppmerksom på små barn og eldre og syke. Det er lavere terskel for å kontakte legevakten for disse gruppene, sier Hetland.