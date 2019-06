Sykdomsutbrudd på Askøy: Fant E. coli i fjellbasseng

Det er gjort funn av E. Coli i et fjellbasseng på Øvre Kleppe, opplyser Askøy kommune i en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Funnet er gjort etter at det ble kjent at flere titalls personer er blitt syke i kommunen utenfor Bergen.

18 personer er havnet på sykehus, åtte av dem barn.

Dødsfallet til et ett år gammelt barn undersøkes også, med tanke på om det kan knyttes til vannproblemene. Helsetilsynet har satt i gang tilsyn av både kommunen og Haukeland sykehus.

Første prøvesvar viste smitte

Det var Askøyværingen som omtalte funnet først.

På en pressekonferanse fredag ettermiddag bekreftet kommunen at de første vannprøvene var kommet inn.

Disse viste utslag på E. coli-bakterien – i ett basseng.

– Det betyr en sikker indikasjon på at vannet er utsatt for forurensning i ett høydebasseng som forsyner en liten mengde abonnenter, sier Bengt Åge Borge, leder for miljørettet helsevern i Askøy kommune.

Bakterien trenger ikke være farlig i seg selv, forklarer han.

– E. coli er en indikator på om vannet har vært i kontakt med avføring. Så er det mulig at avføringen kan være bærer av smittbare infeksjonssykdommer.

E. coli-bakterien Ekspandér faktaboks E. coli er en tarmbakterie som forekommer naturlig i tarmen hos dyr og mennesker.

Bakteriene er vanligvis ufarlige, men noen varianter av E. coli har egenskaper som gjør at de kan forårsake sykdom.

Sykdomsforløpet er avhengig av typen E. coli og kan spenne fra en mild mage-tarm infeksjon til mer alvorlig sykdom med nyrekomplikasjoner.

Smitte kan skje ved forurensing av mat eller vann med avføring fra smittebærende dyr. Smitte kan også skje ved direkte kontakt med smittebærende dyr eller smittede mennesker. Kilde: Mattilsynet

Høydebassenget det er snakk om ligger på Øvre Kleppe på Askøy. Høydebassenget er fra 60-70-tallet på cirka 500 kubikkmeter.

Det aktuelle bassenget var planlagt å bli faset ut.

– Det skjer sannsynligvis fra og med nå, sier Anton Bøe, avdelingsleder for vann og avløp på Askøy.

70 barn syke på skole

Det er ikke gjort funn av bakterien i hovedanlegget, Kleppe vannverk, selve vannbehandlingsanlegget som forsyner mellom 10.000 og 15.000.

Flere pasienter er utskrevet fra Haukeland sykehus i løpet av dagen, opplyste kommunen.

Kommunen er ikke sikre på hvor mange som kan ha fått vannet som er smittet av E. coli. Derfor håndterer de fremdeles situasjonen slik at smitten og vannet kan ha spredd seg til flere enn den som får vann fra akkurat dette høydebassenget.

BA skriver at på Kleppe skole har 70 av 338 barn blitt syke de siste dagene, ett av dem har havnet på sykehus.

– Dette bekrefter at vi har et utbrudd, sa avdelingsleder Bøe på pressekonferansen.

Ta forholdsregler om du dusjer

Kokevarselet til innbyggerne ble sendt ut torsdag.

Kommunen ber fortsatt folk om å koke vannet. De mener det er trygt å dusje og bade – så lenge man tar noen forholdsregler.

– Man bør unngå å få dusjvann i munnen. Samtidig bør man være forsiktig med å bade med åpne sår og lignende, spesielt om man har svekket immunsystem. Utover det trenger man ikke være mer forsiktig, sier Bøe i kommunen.

