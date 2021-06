Førelegget er gitt etter ordre frå statsadvokaten og knyter seg til brot på drikkevassforskrifta, og særleg då manglande implementering av prøvetaking og manglande internkontroll.

Det er ikkje grunnlag for å straffeforfølge enkeltpersonar eller Mattilsynet, skriv Vest politidistrikt i pressemeldinga.

– Over 2000 personar har rapportert inn mage/tarmplager etter utbrotet og 59 vaksne og 16 barn var innlagt på sjukehus for behandling. Utifrå saka sitt alvor har statsadvokaten landa på at ein bot på ein million kroner er riktig og påkravd for å hindre tilsvarande hendingar både på Askøy og elles i landet, summerer opp politiadvokat Trygve Ritland i pressemeldinga.

HØGDEBASSENG: Høgdebassenget på Øvre Kleppe vart hyppig besøkt i juni 2019. Foto: Leif Rune Løland / NRK

To dødsfall

Det var i byrjinga av juni 2019 at mange på Askøy utanfor Bergen brått vart veldig sjuke med oppkast, diarè og feber.

Alarmen gjekk for alvor då ein eitt år gamal gut døydde av infeksjon. Seinare døydde også ei 72 år gamal kvinne. Begge fekk påvist tarmbakterien Campylobacter og det har vore undersøkt om dødsfalla kan knytast til det forureina drikkevatnet.

– Denne bakterien er likevel ikkje sett på som hovudårsaka, eller den avgjerande, dødsårsaka hjå dei avdøde, seier Ritland.

Han legg til at Fylkesmannen i Vestland har vurdert helsehjelpa dei to fekk og fant ikkje grunnlag for å tilrå vidare etterforsking.

– Undersøkingssakene er også no avslutta, då dei undersøkinga som er gjort ikkje gir grunnlag for vidare etterforsking.