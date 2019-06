– Truleg fleire år sidan høgdebassenget vart sjekka

– Me tar prøvar av distribusjonsnettet ein gong i veka. Dei prøvepunkta er basert på risikovurdering. Men no ser me at høgdebassenget ikkje er omfatta av det rutineprogrammet.

Det vedgår varaordførar Bård Espelid frå partiet Askøylisten.

Han kan ikkje svara på kvifor dette er utelate i kontrollrutinane.

– Eg veit ikkje kva tid det sist vart sjekka der. Det kan vera fleire år sidan det er tatt vassprøve frå det bassenget, seier Espelid.

– Me må læra av det som har skjedd. Det nye høgdebassenget som no er bygd må me inkludera i prøveprogrammet.

VEDGÅR KONTROLLMANGEL: – Me må læra av det som har skjedd og inkludera høgdebasseng i kontrollrutinane, seier varaordførar Bård Espelid i Askøy. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Ikkje krav

Laurdag fortalde NRK at vatn- og avløpssjef i Askøy, Anton Bøe kvelden før vedgjekk at det ikkje har vore faste kontrollrutinar for høgdebassenget.

– Dei rutinemessige sjekkpunkta har me ikkje umiddelbart oppe i det området. Kontrollpunkta er litt lenger nede, ute på nettet på ulike stader.

– Er det ikkje krav om at høgdebasseng skal ha sjekkpunkt i høve til vasskvaliteten?

– Nei, det er ikkje krav konkret på høgdebasseng.

– Kor stor gjennomstrøyming er det i desse høgdebassenga, med tanke på om det er fare for stilleståande vatn og auka risiko?

– Dei skal jo dimensjonerast slik at det er ei forsvarleg gjennomstrøyming, og det er det i utgangspunktet i dette bassenget. Men det er klart at viss det er forureining er det eit avvik uansett kor stor gjennomstrøyming det er.

IKKJE KRAV OM SJEKK: – Kommunane er ikkje pålagt konkrete krav om å sjekka vasskvaliteten i høgdebasseng, seier sjef for vatn og avløp i Askøy, Anton Bøe. Foto: Mats Arnesen / NRK

– Er det ein auka risiko for forureining i eit høgdebasseng, samanlikna med resten av leidningsnettet?

– I og for seg ikkje. Men det er klart at når dette er eit fjellbasseng kan det komma lekkasjar inn gjennom grunnen.

– Det er ikkje i seg sjølv eit problem at det lek litt vatn inn. Det som er problemet er at du kan få kolyforme bakteriar ned i ein slik lekkasje, seier Bøe.

– Ikkje dramatisk

Dette aktuelle høgdebassenget er på 500 kubikkmeter, altså 500.000 liter vatn.

– Blir så mykje vatn bytta ut der til dømes kvar døger?

– Nei, ikkje nødvendigvis kvart døger.

Bøe seier det varier, og at det kan gå meir enn tre døger, avhengig av kor mykje vatn befolkninga brukar.

– Det er jo ikkje nokon dramatikk i dette. Dette er jo på ein måte reinsa vatn, seier VA-sjefen.

Han viser til at det er det same vatnet som ligg i leidningane også, og der ligg vatnet gjerne eit par dagar.

På dagar med stort forbruk, seier han eit slikt høgdebasseng lett kan bli tømt og etterfylt på ein halv dag.

– Til dømes med godvêr om sommaren der alle driv med hagevatning og fyller opp oppblåsbare basseng.

Vatnet blir pumpa opp automatisk, etter som vatnet renn ut frå høgdebassenget.