FNB kan stå igjen uten politisk makt i begge toppkommunene

Bompengeopprøret blant norske velgere førte til sterke resultater for Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i flere av de elleve kommunene de stilte liste. I den nye storkommunen Alver nord for Bergen ble FNB til og med det største partiet.

Men 22,2 prosent av stemmene betyr lite når de andre partiene ikke er interessert i noe samarbeid.

Alt tyder på at Ap, Sp og KrF klarer å samle et flertall, og at bompengemotstanderne ikke får noe igjen for det sterke valgresultatet.

– I så fall er det trist, men det er en del av demokratiet. Vi har hatt den tanken en stund nå, etter at vi har sett hvordan «bompengekameratene» har rottet seg sammen mot oss, sier førstekandidat Morten Klementsen.

FEIRET MED SIGAR: Morten Klementsen og FNB var den store vinneren i nye Alver kommune, hvor partiet ble klart størst. Likevel tyder alt på at partiet blir parkert på sidelinjen i kommunestyret. Foto: Oddbjørn Rosnes / NRK

(Artikkelen fortsetter under grafikken)

Aafløy: – Fire år er lang tid

Mest brudulje har partiet likevel laget i Bergen, hvor FNB anført av Trym Aafløy nå stormer inn i bystyresalen med 11 representanter og er byens tredje største parti. Det er likevel høyst tvilsomt om knallvalget på 16,9 prosent vil gi Aafløy & co noe makt mellom de syv fjell.

Mye tyder på at byrådsleder Roger Valhammer (Ap) vil strekke seg langt for å få til et samarbeid med sentrum og venstresiden for å sikre flertall.

– Hvordan vil det være for dere å ikke få noe byrådsmakt etter brakvalget, Aafløy?

– Makt er ikke noe vi har tenkt på i utgangspunktet. Det er mye man kan gjøre innen politikken. Vi har et omfattende program, og fire år er lang tid. Jeg er sikker på at vi kan finne sammen på tvers av partigrensene når man er enige på andre politiske områder.

– Dere gikk til valg på at dere skulle få fjernet ytre bomring i Bergen. Hvordan skal dere klare det nå?

– Da må vi ha et flertall i bystyret, så det får vi ta litt etter hvert.

FÅR NEPPE FJERNET BOMMENE: Trym Aafløy gikk til valg på at ytre bomring i Bergen skulle fjernes. Det virker lite sannsynlig ut fra mandagens valgresultat. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

(Artikkelen fortsetter under grafikken)

Kan vippe vekk Høyre i Stavanger

Et sted hvor partiet kan bli tungen på vektskålen, er «hjembyen» Stavanger. FNB ble stiftet der i desember 2014 og stilte til liste ved kommunevalget året etter. Den gang fikk partiet inn tre representanter.

Nå har FNB vokst til 9,3 prosent og dobler antall mandater. Det gjør at partiet kommer på vippen og kan avgjøre hvilken blokk som skal styre oljehovedstaden de neste fire årene.

Hvis partiet går til venstre, kan det bli slutt på over 20 års Høyre-styre i byen .

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun gjorde det mandag kveld klart at partiet vil ta FNB med i forhandlingene, og partileder Frode Myrhol la ikke skjul på at FNB har klart å oppnå drømmeposisjonen i Stavanger.

– Nå må de ha oss med, og det er akkurat den posisjonen vi ønsker å komme i. Vi får se hvor vi får mest mulig gjennomslag, sa Myrhol valgnatten. Partilederen har så langt ikke besvart NRKs henvendelser tirsdag.

SNAKKER SAMMEN: FNBs partileder Frode Myrhol og Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, begynte å snakke sammen allerede mandag kveld. Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

(Artikkelen fortsetter under grafikken)

Tror på frustrasjon hos parti og velgere

Valgforsker Elisabeth Ivarsflaten ved Institutt for sammenliknende politikk på Universitetet i Bergen tror det vil bli stor frustrasjon både blant velgerne og innad i partiet dersom de sterke valgresultatene ikke gir partiet noe særlig politisk makt.

– De har protestert og vært veldig tydelige på hva de ønsker, som er mindre bompenger. Nå har de vunnet frem, samtidig som de ikke har klart å samle flertall for saken. Slikt kan skape frustrasjon, særlig blant velgerne, på sikt kanskje også mer politikerforakt, sier Ivarsflaten.

Les også: Noen av de største overraskelsene etter valgnatten

Hun tror likevel at FNB har gode forutsetninger for å holde partiet samlet og oppslutningen oppe på et solid nivå i den kommende fireårsperioden.

– Det kan være lettere å holde gruppen samlet når du er i opposisjon. Vi kommer til å få mye mer bompenger de neste fire årene og partiet vil ha nok av grunner til å finne sammen rundt kjernesaken og være frustrerte sammen. Det ville vært langt vanskeligere om man fikk makt og måtte forholde seg til budsjetter og slikt.

Også valgforsker Yngve Flo ved forskningsinsituttet Norce tror det kan være en fordel for FNB å være i opposisjon.

– Å styre en by handler om så mye mer enn bompenger. Partiet er nødt til å ha en eldrepolitikk, skolepolitikk og så videre. Nå har de noen år på å få dette på plass. Så for FNB kan det være strategisk lurt med noen års pusterom for å stabilisere seg som parti, sier Flo.

TROR FNB VIL BESTÅ: Valgforsker Elisabeth Ivarsflaten tror FNB har gode forutsetninger for å stå samlet og sikre seg fortsatt god oppslutning, selv om de ikke får reell makt etter årets valg. Foto: NRK

– FNB har virket mobiliserende

Både i Alver og i Bergen var valgdeltakelsen over normalen. Ivarsflaten tviler ikke på at FNB skal ha sin del av æren for det økte engasjementet, men hun er slett ikke sikker på at de tidligere hjemmesitterne ga sin stemme til bompengepartiet.

– FNB har virket mobiliserende, men de treffer mest i grupper som stemmer mye fra før, de godt voksne og fortrinnsvis menn. Det kan virke mer som de har skapt en motreaksjon, hvor yngre velgere som er opptatt av miljø og klima har gått og stemt i stedet for å sitte hjemme, sier valgforskeren.