Noen av de største overraskelsene etter valgnatten

Rekordvalg for Senterpartiet

Riktignok var Senterpartiet allerede før valget spådd å bli den store vinneren, men med en nasjonal oppslutning på 14,4 prosent slår de sin gamle rekord fra 1995, som var på 11,6 prosent.

– Det ser ut til at vi kan bli det partiet som har flest folkevalgte i Norge. Det er en stor glede og et ansvar, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Partiet har blant annet kapret mange nye representanter på fylkestinget og i kommunestyresalene i Nordland, Troms og Finnmark.

I Ap-bastionen Verdal, hvor partiet har hatt ordføreren de siste 20 årene, ble alt snudd på hodet i går kveld.

Senterpartiet fosser frem 21,4 prosentpoeng og får flertall med 51,3 prosent av stemmene. Arbeiderpartiet går tilbake 15,7 prosentpoeng til 28 prosent.

I storfylket Viken får Sp 13,2 prosents oppslutning, kun slått av Høyre og Ap.

2. nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim sier hun nå vil kjempe mot sammenslåinger, derblant storfylket med Akershus, Buskerud og Østfold.

I 2015 falt Ap-veldet i Sauda i Rogaland til fordel for Senterpartiet. Sp går i år frem 9,1 prosentpoeng til 53,8 prosent. Arbeiderpartiet får en oppslutning på 20 prosent, ned 8,2 poeng fra forrige valg.

- Dette er rekordenes valg, sier valgforsker Bernt Aardal. Du trenger javascript for å se video. - Dette er rekordenes valg, sier valgforsker Bernt Aardal.

Brakvalg for protestpartier

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) ble med 22,2 prosents oppslutning det største partiet i den nye kommunen Alver.

Kommunen ligger nord for Bergen og vil på nyåret erstatte Meland, Lindås og Radøy.

Partiet gjør også et brakvalg i Bergen og Stavanger.

I Bergen stiller de liste for alle første gang, og ligger an til å få inn hele 13 representanter i bystyret. I stiftelsesbyen Stavanger hopper FNB fra tre til sju representanter.

Partiet får 2,5 prosent på landsbasis.

I Sarpsborg gikk 8,6 prosent av stemmene til Det Rette Parti, som kjemper for at en togtrasé skal gå i rett linje med stasjon mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Flere andre partier ønsker en utredning av det samme, blant dem Rødt, Sp, MDG, KrF, Frp, Pensjonistpartiet og Sammen For Sarpsborg (SaFoSa), skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Demokratene i Kristiansand

Demokratene endte opp med å få 13,5 prosent av stemmene i Kristiansand, og er dermed det tredje største partiet i byen, bak Ap og Høyre.

Partiet ledes av tidligere Frp-politiker Vidar Kleppe.

I prinsipprogramet heter det at partiet har et «nasjonalistisk grunnsyn».

Protestpartiet Tverrpolitisk folkeliste gikk også frem med 5,5 prosentpoeng.

Rent flertall

Arbeiderpartiet får over 50 prosent av stemmene og rent flertall i Averøy kommune i Møre og Romsdal.

Med 99,8 prosent av stemmene telt har Arbeiderpartiet 53,3 prosent av stemmene, en oppgang på 16,9 prosentpoeng.

I Sel kommune i Innlandet er rollene snudd for Sp og Ap.

Senterpartiet sikrer flertall med 58,1 prosent av stemmene, en fremgang på 36,9 prosentpoeng.

Arbeiderpartiet går tilbake 27,5 prosentpoeng til 29,8 prosents oppslutning.

Suveren Venstre-seier i Stad

Selv om Venstre gjorde et dårlig valg og endte med en tilbakegang til 3,8 prosent, er partiet suveren vinner i den ferske kommunen Stad i Sogn og Fjordane.

Venstre-ordfører Alfred Bjørlo kan se fram mot fire nye år, etter at partiet fikk 36,2 prosent av stemmene i kommunen som er sammenslått av Selje, Eid og Bryggja-bygda i Vågsøy..

– Venstre fikk 31 prosent i Eid ved sist kommunevalg, og snittet for Eid og Selje var 21 prosent. Slik sett har vi gått fra 21 til 36 prosent, sier Bjørlo.

Ap og Høyre-samarbeid?

Arbeiderpartiet gikk på en smell i Larvik og hadde en tilbakegang på 14,1 prosentpoeng.

Partiet er likevel fortsatt så vidt større enn Høyre. Nå åpner begge partier for et samarbeid etter valget.

Aps ordfører Rune Høiseth og Høyres ordførerkandidat Erik Bringedal er skjønt enige om at det er Larviks beste som er viktig, ikke hvilken blokk som regjerer.

– Vi legger en del partisaker til side og ser på de store linjene, sier Høiseth.

– Vi kan snakke om ordførerkandidater og blokker, men det er uvesentlig i det lange løp, sier Bringedal.

Han sier det kan ende med et samarbeid mellom de to store. De må imidlertid ha med én part til for å få flertall.

Jokerne i Larvik er Sp, som også her har hatt stor fremgang, og lokallista Bedre Larvik som sikret seg 10,5 prosent av stemmene.

Tidenes yngste ordfører

KrF blir største parti i Sokndal med 26,4 prosent av stemmene. Det kan gjøre 21 år gamle Jonas Andersen Sayed til tidenes yngste norske ordfører.