AFK skal forsøke å reparere det ødelagte Assange-bildet

Det ble tilløp til rabalder da gatekunstneren AFK hengte opp et bilde av Julian Assange i sentrum av Bergen i påsken.

Bildet ble fjernet flere ganger av forbipasserende, og fikk store skader.

Nå er bildet trygt plassert på Gategalleriet i Bergen. Og kunstneren selv vil forsøke å reparere det.

– Jeg skal gi det til ham i løpet av neste uke. Deler av bildet er ødelagt, men han skal se om han kan redde det eller bruke det videre på noen måte, forteller gallerieier og talsmann for AFK, Christer Holm.

Tatt ned flere ganger

Gatekunstneren malte bildet av Assange og hengte det opp natt til langfredag. Maleriet ble plassert på det samme gatehjørnet hvor AFK hengte opp det omstridte maleriet av Sylvi Listhaug i fjor.

ØDELAGT: Kunstverket har fått skader etter at det ble fjernet flere ganger. Nå vil kunstneren reparere det. Foto: Christer Holm / Gategalleriet

Allerede før det lysnet langfredag hadde en drosjesjåfør tatt ned Assange-bildet og levert det tilbake til Gategalleriet.

Natt til påskeaften gjorde kunstneren et nytt forsøk, og bildet skapte umiddelbart reaksjoner. I løpet av påskeaften prøvde aktivister å rive ned bildet, men de angret og hengte det opp igjen.

Men om morgenen 2. påskedag dukket en mann og en kvinne opp, og tok med seg bildet.

En video som NRK fikk tilgang til, viste en mann som pakket sammen bildet, mens en kvinne satt ned to innrammede bilder som en slags erstatning.

Fant bildet på en seng, under en dyne

Onsdag i forrige uke fikk Holm et anonymt tips om hvem de to personene var.

– Da tok jeg bare en telefon, og det viste seg å stemme. Jeg spurte pent om å få bildet tilbake, da AFK ikke ønsket at det skulle selges.

Holm forteller at han møtte de to som hadde tatt bildet. Sammen dro de til en privat adresse i nærheten av stedet hvor bildet ble hengt opp.

– Da vi kom frem så jeg at bildet lå på en seng under en dyne i boligen. De forklarte at de ville bruke bildet til å fremme karrierene sine, men at saken ble større enn hva de hadde tenkt.

Holm forteller at bildet blir værende på Gategalleriet inntil videre.

– Det blir ikke hengende lenge, men folk kan komme innom og se det mens det fortsatt er her.

HER BLIR BILDET AV ASSANGE MONTERT: Gatekunstneren AFK i arbeid. Foto: Mette Anthun / NRK

Vil skape debatt, ikke tjene penger

Holm forteller at AFK aldri hadde en intensjon om å selge bildet.

– Målet hans var å rette søkelyset på hva som skjer når myndigheter kan straffeforfølge folk som varsler om menneskerettighetsbrudd.

Gatekunstneren ønsket en debatt om pressens frihet og brudd på menneskerettigheter.

– Med en gang det kommer en aksjon inn i bildet, vrir det fokuset over på det som det nå er blitt vridd over på, nemlig om man kan stjele gatekunst og verdien av det.

FJERNET BILDET: Dagen etter at AFK hengte opp bildet for andre gang, ble det tatt ned av aktivister som ønsket å selge det. De angret imidlertid, og hengte det opp igjen. Foto: Marit Stensby / NRK

Assange dømt

Mannen som er avbildet på kunstverket, Wikileaks-grunnlegger Julian Assange, ble pågrepet 11. april i den ecuadorianske ambassaden i London, hvor han har søkt tilflukt siden 2012.

Bakgrunnen for at Assange i sin tid ble pågrepet i Storbritannia, var anklager om at han hadde begått seksuelle overgrep mot to kvinner i Sverige.

Onsdag ble Assange dømt til 50 ukers fengsel for brudd på kausjonsvilkårene.

Assange selv frykter at USA vil forsøke å få ham utlevert. Kort tid etter at han ble pågrepet, ble det bekreftet at han er siktet i USA. Siktelsen dreier seg om medvirkning til hacking og datakriminalitet, blant annet for å ha hjulpet varsleren Chelsea Manning.

