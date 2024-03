Julian Assange blir foreløpig ikke utlevert

Høyesterett i Storbritannia bestemte i dag at Wikileaks-grunnleggeren foreløpig ikke vil bli utlevert til USA.

Julian Assange har anket utleveringsordren som Storbritannias daværende innenriksminister Priti Patel signerte i 2022.

Nå får han medhold på tre av ni punkter.

Domstolen har besluttet å utsette behandling av saken i tre uker, i påvente av at USA legger fram «tilfredsstillende lovnader» om at Assanges ytringsfrihet skal bli beskyttet, og at han ikke skal få dødsdom om han blir dømt.

De ber også om forsikring om at han ikke forskjellsbehandles fordi har er australier.

Det hele startet i 2010 da Wikileaks offentliggjorde store mengder hemmeligstemplede dokumenter om USAs krigføring i Irak og Afghanistan. Bildet er fra 2019. Foto: AFP

Dersom landet kan forsikre om dette, kan det bli satt i gang nye høringer i slutten av mai.

Om de ikke kan komme med slike forsikringer, vil Assange kunne anke.

Fengsel i fem år uten dom

Julian Assanges kone, Stella Assange, snakket med pressen etter kjennelsen. Hun sier retten har invitert til en politisk intervensjon fra USA, hvor de kan sende et brev om at «alt er bra».

– Denne saken er et signal til alle om at dersom du avslører interessene som driver en krig, vil de komme etter deg.

Assange påpeker at mannen hennes har sittet i høysikkerhetsfengselet Belmarsh i England i fem år uten dom.

Stella Assange kaller saken mot ektemannen skammelig. Foto: AP

– De vil straffe han for å publisere sannheten, for å publisere bevis for krigsforbrytelser begått av landet som prøver å få han utlevert.

Hun avsluttet med å oppfordre president Biden og hans administrasjon til å ikke komme med forsikringene retten har bedt om, men droppe hele saken.

Støttespillerne som hørte på svarte med å rope «Free free Julian Assange».

Katrine Jaye fra London og Madbloke fra Essex har støttet Assange i en årrekke. De sier de skammer seg over å være britiske. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Tidligere Labour-leder Jeremy Corbyn var også på plass. Han har lenge vært en støttespiller, og hadde blandede følelser til kjennelsen.

– Det er ikke ikke-gode nyheter, sier han til NRK.

Men han vil ikke kalle avgjørelsen godt nytt, og sier heller at kampen fortsetter.

– Nyhetene jeg venter på er at Julian får gå fri.

Også i Norge har flere fulgt avgjørelsen tett. Utenrikspolitisk talsperson for Rødt Bjørnar Moxnes krever handling fra norske myndigheter.

– Han burde aldri blitt straffet for å ha brukt sin ytrings- og pressefrihet. Derfor må Støre-regjeringa gi britene klar beskjed om å respektere menneskerettighetene og løslate Assange snarest, sier Moxnes.

Avsløringer

Wikileaks-grunnleggeren har sittet i det britiske høysikkerhetsfengselet Belmarsh i fem år.

Før det tilbrakte han sju år i Ecuadors ambassade i London, der han søkte tilflukt.

I USA risikerer han 175 års fengselsstraff for spionasje, men nå får han altså en ny sjanse.

Det hele startet i april 2010 da Wikileaks publiserte en video fra Irak der amerikanske soldater skyter og dreper sivile – noe myndighetene i landet forsøkte å holde skjult.

Senere samme år publiserer Wikileaks titusenvis av dokumenter som avslører krigsforbrytelser og brudd på menneskerettigheter i Afghanistan og Irak.

Politi utenfor London High Court før Assange-kjennelsen. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Assange sine jurister tolker spiontiltalen som en politisk motivert anklage som bryter internasjonale konvensjoner samt utleveringsavtalen mellom Storbritannia og USA.

De mener Assange har avslørt sannheter om USA som har stor offentlig interesse og at utlevering dermed ikke er riktig.

Stella Assange kjemper for sin mann. Hun har ved flere anledninger uttrykt bekymring for hans helse. Foto: AP

Voldtektsanklager

I august 2010 ble Assange anklaget for voldtekt av to svenske kvinner. Sakene ble henlagt flere år senere.

I juni 2012 bestemmer britisk høyesterett at Assange skal utleveres til Sverige.

I frykt for at Sverige skal utlevere han til USA, søker Assange politisk asyl i Ecuadors ambassade i London.

Assange blir arrestert av britisk politi i april 2019 og har siden den gang sittet i høysikkerhetsfengselet Belmarsh i London.

Fakta om prosessen rundt Julian Assange Ekspander/minimer faktaboks I 2010 publiserte Wikileaks store mengder hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan, delvis i samarbeid med aviser som britiske The Guardian og amerikanske New York Times.

I november 2010 ble WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

Han ble pågrepet i Storbritannia i desember samme år, men løslatt mot kausjon og meldeplikt.

I juni 2012 stadfestet britisk høyesterett at han kunne utleveres til Sverige. Assange fryktet at Sverige ville utlevere ham videre til USA og søkte tilflukt i Ecuadors ambassade i London.

11. april 2019 trakk Ecuador tilbake beskyttelsen av Assange, og britisk politi gikk inn i ambassaden og pågrep ham. Samme dag offentliggjorde USA en tiltale om medvirkning til datainnbrudd.

1. mai 2019 ble Assange dømt i en britisk domstol til 50 ukers fengsel for å ha brutt kausjonsbetingelsene i 2012.

23. mai 2019 offentliggjorde USAs justisdepartement en omfattende tiltale på 18 punkter der Assange blant annet anklages for brudd på den amerikanske spionasjeloven.

19. november 2019 henla svensk påtalemyndighet voldtektssaken mot Assange, som hele tiden hadde avvist anklagene.

4. januar 2021 avvistet en lavere rettsinstans i Storbritannia å utlevere Julian Assange til USA. Retten fryktet at amerikanske soningsforhold kunne føre til at Assange ville begå selvmord. USA anket saken.

10. desember 2021 vant USA frem i en høyere rettsinstans, som godkjente utlevering. De britiske dommerne hadde fått forsikringer fra USA om at de skal ta hensyn til selvmordsrisikoen.

17. juni 2022: Den britiske regjeringen godkjente utlevering av Julian Assange.

20. og 21. februar 2024: Etter tidligere mislykkede forsøk på å få britisk høyesterett til å behandle anken av utleveringsvedtaket, gjør Assange et siste forsøk. Britisk High Court skal avgjøre om det nå er grunnlag for at britisk høyesterett ser på saken.