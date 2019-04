Her stikker de av med Assange-bildet

Om morgenen 2. påskedag ble gatekunstneren AFKs bilde av Julian Assange tatt ned fra veggen i Fosswinckels gate i Bergen.

NRK har fått tilgang til en video filmet i 10-tiden 2. påskedag. Den viser en mann pakke sammen bildet, mens en kvinne setter ned to innrammede bilder som en slags erstatning.

Så forsvinner de to.

– Jeg så tydelig at det var bildet de la inni et teppe, før de tok med seg teppet og gikk, sier mannen som filmet videoen til NRK.

Han bor like ved, og fikk øye på mannen og kvinnen da han var i ferd med å låse seg inn hjemme.

– Jeg synes ikke det er greit å stjele et bilde på den måten, og hadde egentlig lyst til å rope et eller annet til dem. Men jeg gadd ikke ta den kampen, så da filmet jeg dem i stedet, sier han.

NRK har også sett et privat bilde av mannen og kvinnen som figurerer i videoen. Dette bildet viser de to som akkurat har begynt jobben med å ta bildet ned fra veggen.

ASSANGE: Bildet ble hengt opp natt til påskeaften. Foto: Øistein Jakobsen

Vil ha bildet opp igjen

NRK har vært i kontakt med gatekunstner AFK, som sier at han ønsker bildet tilbake på veggen.

– Ja, mest prinsipielt, men også fordi bildet ikke var ferdig. Planen var å legge til noen ekstra detaljer.

– Hvorfor ønsker du det tilbake, prinsipielt?

– Gatekunstens virkelige verdi ligger i hvordan den kan få folk til å føle eller tenke. Det er ikke greit å frata folk denne muligheten, mener AFK.

RESTER: Det henger fortsatt rester av Assange-bildet på veggen. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

– Vet ikke hvorfor vi tok det ned

NRK har siden søndag ettermiddag forsøkt å komme i kontakt med de to personene som BA traff mens de var i ferd med å ta ned bildet. De har ikke besvart våre henvendelser.

Men BA har fått se bildet etter at de to tok det med seg hjem til en leilighet i Bergen sentrum.

BAs bilde viser at Assange-bildet har tydelige skader. NRKs bilder av veggen tirsdag viser også at deler av det henger igjen.

De to sier til BA at de ikke kan forklare hva de tenkte da de fjernet bildet, og at de ikke vet helt hva de skal gjøre med det. De sier de ikke er opptatte av penger, og at folk skal få se bildet igjen.

– Vi skal bruke bildet til å gjøre noe bra for verden og for karrieren. Vi driver med kunst og musikk, sier de.

Aktivister ville ta ned bildet

Bildet av Wikileaks-grunnlegger Julian Assange ble hengt opp natt til påskeaften, og er laget av samme kunstner som lagde det omstridte maleriet av Sylvi Listhaug i fjor, montert på samme vegg i Bergen og senere fjernet.

Aktivister prøvde påskeaften å ta ned Assange-bildet og sa de ville auksjonere det bort til inntekt for fri presse.

Det likte ikke AFK, og aktivistene lot det henge. En forbipasserende rev ned en del av bildet, men delen ble limt på igjen.

VEKK: Bildet av Julian Assange, som hang i krysset Fosswinckels gate/Hans Holmboes gate, er tatt bort. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Frykter salg

Listhaug-bildet ble solgt for en halv million kroner.

Gatekunstkjenner Øystein Jakobsen, som har tett dialog med AFK i saken, sier han og kunstneren frykter det samme vil skje med Assange-bildet.

– Det kan ha høy markedsverdi, og jeg frykter det blir solgt. Det finnes nok av personer som kan kjøpe slike bilder med tanke på å videreselge det, sier Jakobsen.

Assange pågrepet

Assange ble 11. april pågrepet på den ecuadorianske ambassaden i London, hvor han har søkt tilflukt siden 2012. Australieren er etterlyst av svensk politi, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

Selv avviser han anklagene, og frykter at Sverige vil utlevere ham til USA, hvor han er siktet etter spionasjeloven.