Men dommer Deborah Taylor i Southwark Crown Court sa at Assange måtte få nær maksimalstraff, som er på ett år, på grunn av alvorlighetsgraden i hans forseelse.

Hun nektet å godta at det var en formildende omstendighet at han hadde tilbrakt nesten sju år inne i Ecuadors ambassade.

Wikileaks-redaktør Kristinn Hrafnsson sier dommen er opprørende og at den ikke gir dem tiltro til det engelske rettssystemet. Han legger til at kampen mot utlevering av Assange til USA begynner nå.

Dommen som ble avsagt 1. mai gjelder Wikileaks-grunnleggerens brudd på kausjonsbetingelsene.

Ville unngå utvisning

En hvithåret Assange stod passiv med hendene samlet da dommen ble lest opp. Hans støttespillere blant publikum ropte at dommen var en skam da Assange ble ført ut av rettssalen.

En av støttespillerne til Assange utenfor Southwark Crown Court Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

I forrige måned tillot ecuadorianske myndigheter at britisk politi fikk komme inn i ambassaden for å pågripe Wikileaks-grunnleggeren.

Kort tid senere ble det bekreftet at han i hemmelighet var siktet i USA og at amerikanske myndigheter vil ha ham utlevert, noe Assange i årevis hadde fryktet. Siktelsen i USA dreier seg om medvirkning til hacking og datakriminalitet, blant annet for å ha hjulpet varsleren Chelsea Manning.

Anklager om overgrep

Bakgrunnen for at Assange i sin tid ble pågrepet i Storbritannia i 2010, var anklager om at han hadde begått seksuelle overgrep mot to kvinner i Sverige. Svensk påtalemyndighet krevde lenge å få Assange utlevert, men kravet ble til slutt droppet.

Julian Assange i en politibil etter at han ble arrestert i Ecuadors ambassade 11. april. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Assange var i 2006 med på å grunnlegge nettstedet Wikileaks, som har publisert store mengder hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

Hans advokater argumenterte i retten onsdag for at Assange var desperat da han brøt vilkårene for kausjon, fordi han fryktet videre utlevering fra Sverige til USA.