Bildet henger på samme sted der det kontroversielle bildet av Sylvi Listhaug tidligere var montert.

Et kryss i kikkertsiktet er mot hjertet til Assange Her står ordene«Free Press.» Under sitter to figurer. Den ene forestiller Frihetsgudinnen i New York. Konvolutten er 1. Amendment, den amerikanske grunnloven.

– AFK håper å vekke debatt med bildet, sier venn og gatekunstkjenner, Øistein Jakobsen.

HER BLIR BILDET AV ASSANGE MONTERT: Gatekunstneren AFK i arbeid natt til lørdag. Foto: Mette Anthun / NRK

Engasjert i Assange-saken

NRK møter selv kunstneren på stedet. Han sier dette om hvorfor han har valgt å lage bildet:

– For å prøve å illustrere hva råkjøret mot Assange egentlig handler om og hva som står på spill for oss alle hvis vi lar USA kriminalisere varsling av menneskerettighetsbrudd.

Hva håper du kan bli konsekvensen?

– Jeg håper dette bidrar til refleksjon rundt viktigheten av å beskytte pressefriheten, varslere og journalister. Forhåpentligvis vekker det debatt og ideelt sett handling fra folk med mer innflytelse en meg.

PÅ HUSVEGG I BERGEN SENTRUM: Bildet henger samme sted som der bildet av Sylvi Listhaug ble montert. Foto: Øistein Jakobsen

Ble fjernet av taxisjåfør

AFK-Bildet av Julian Assange har fått tittelen «Den forfulgte».

Som da bildet av Sylvi Listhaug ble montert har det også denne gangen vært en del dramatikk rundt monteringen.

Bildet ble nemlig først hengt opp natt til langfredag, men fjernet av en ung, bergensk taxisjåfør allerede etter 40 minutter.

– Jeg trodde bildet var fullt av hvitmaling. Derfor ville jeg redde det. Jeg oppdaget etterpå at det hvite var lim som etter hvert tørket.

Sjåføren tok kontakt med AFK via Facebook og leverte tilbake bildet natt til lørdag slik at det igjen kunne monteres på husveggen i sentrum av Bergen.

– Jeg synes det er et skikkelig fint bilde han har laget. Men ville ikke beholde det selv i respekt for AFK, sier taxisjåføren til NRK.

HER LEVERES BILDET TILBAKE: Assange-bildet ble fjernet av en taxisjåfør første gang det ble montert på husveggen i Bergen. Foto: Øistein Jakobsen

Mange skuelystne

Bergenserne var allerede tidlig lørdag morgen begynt å legge veien forbi krysset i Fosswinckels gate der bildet av Julian Assange er montert.

– Jeg har løpt hit for å se på det. Det er spennende med gatekunst som får deg til å tenke. Det gjør dette bildet, sier Tormod Johnsen.