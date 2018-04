Listhaug-maleriet er borte

Natt til onsdag var det slutt. Minst en person med sprayboks valgte å tagge over kunstverket som har engasjert store deler av Norge de siste døgnene.

Overmalingen i natt har skjedd i flere etapper. Kunstneren selv kommenterte taggingen da det fortsatt var mye igjen av originalverket:

Men i morgentimene var verket helt borte, skjult bak et lag svart maling.

Provoserte

Bildet av en korsfestet Sylvi Listhaug, malt på en vegg i Bergen i påsken, provoserte mange. Det ble hyllet som politisk kunst, det ble også stemplet som usmakelig og som mobbing av en avgått statsråd.

SLUTT: En tagger sprayet over det omstridte bildet av Sylvi Listhaug i natt. Foto: PRIVAT

En av dem som likte bildet, var Vebjørn Selbekk, redaktør i den kristne avisen Dagen.

– Jeg synes dette er et spennende politisk kunstverk. Selvfølgelig blir det reaksjoner, og det skjønner jeg. Men det ligger et interessant politisk budskap i bildet, som for meg blir det viktigste der, sa Selbekk.

Debatt i nabolaget

Representanter for sameiet i Fosswinckels gate fortalte pressen tirsdag at det var delte meninger i nabolaget om kunstverket skulle få stå.

Klokken 02:00 i natt sørget en anonym tagger for at den beslutningen blir lettere å ta.

