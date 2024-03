Fredag startet Finnmarksløpets lengste distanse, kjent som Europas lengste og tøffeste hundeløp, FL1200.

28 utøvere skal over startstreken i Alta – og det med hvert sitt spann på 14 hunder. Spannene skal legge bak seg 1200 kilometer gjennom både vidde og uberørt villmark før de er tilbake neste fredag.

I den lengste klassen er det én soleklar favoritt. I 600 km-klassen har det aldri vært flere mulige vinnere. Les mer om ekspertenes favoritter her.

Her ser du løpet som de tre klassene skal kjøre. Foto: Finnmarksløpet

Is og harde spor

Mildvær i Finnmark påvirker sporene som spannene skal kjøre, og skaper store utfordringer for kjørerne.

– Nå har det vært et mildvær som har gjort at sporene har blitt komprimert. I tillegg har nattefrosten ført til harde spor. Det er en utfordring i at kjørerne ikke kan kjøre for fort - for da kan hundene gå seg stive.

Det sier NRKs hundekjørerekspert, Hans Petter Dalby. Han forteller at det blir viktig for hundekjørerne å holde igjen i løypene, slik forholdene er nå.

– Da må hundekjørerne holde hode kaldt og stå på bremsen.

Ekspertkommentator Hans Petter Dalby følger løpet tett. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Har gjort tiltak

Finnmarksløpet har gjort tiltak for å gjøre sporene mer behagelig.

– Vi har gjort tiltak på elva for å rive opp overflaten slik at man unngår partier som er veldig glatt, sier løypekjører Kurt Nilsen.

Eventyreren Jens Kvernmo deltar i den lengste distansen.

Men mye is og harde spor gjør han bekymret for om alle hundene klarer å henge med gjennom hele løpet.

– Det er stor risiko for at man kan få mye skader i spannet. Det blir spennende å følge med de som skal kjøre helt i tet-kampen. Jeg tipper noen kommer til å gå på en liten karamell, sier han.

Slik følger du løpet i år

Finnmarksløpet består av tre klasser.

600 km og Juniorklassen starter i morgen lørdag 9. mars klokken 13.00.

I år har junior- og 1200-klassen NM-status. Det betyr at det vil bli kåret norgesmestre under løpet.

Over 100 spann krysser startstreken i Alta denne helgen.

Hver dag, i åtte dager, skal NRK følge hundekjørere og handlere tett ute i løypa.

NRK oppdaterer fortløpende vår på egen hundeløpside.

Les mer om hvordan du skaffer deg oversikten under her: