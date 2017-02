Nekter å plukke opp 2600 teiner: – Utgjør ingen miljøproblemer

Peteris Pildegovics i rederiet SIA North Star mener de har loven på sin side. Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Selvfølgelig plukker vi ikke opp teiner vi akkurat har satt ut. Vi driver ikke med ulovlig fangst. Vi har lisens for å drive snøkrabbefangst, sier Peteris Pildegovics i rederiet SIA North Star.

En av rederiets båter, «Senator», ligger til kai i Kirkenes etter at Kystvakten tok skipet i arrest fordi norske myndigheter mener de har drevet ulovlig snøkrabbefangst. Men rederiet har lisens fra Latvia, og med støtte hjemmefra nekter de å betale millionbot fra Norge.

– Ingen miljøproblemer

I mellomtiden ligger 2600 teiner på havets bunn et sted utenfor Svalbard. Peteris Pildegovics håper de ligger der til saken er løst.

– De er godt forankret på bunnen, så med mindre noen andre tar dem håper og tror vi at de er der når vi kommer tilbake, sier Pildegovics.

Ifølge han er det ingen miljøproblemer med at de ligger der, muligens full av snøkrabbe.

– Krabbene overlever i ukevis i teinene, og blir teinene liggende for lenge går deler av dem i oppløsning slik at krabben kommer seg ut.

Inntil videre ligger «Senator» i Kirkenes med motortrøbbel. Politiet ønsker at de skal gå til sin norske hjemmehavn Båtsfjord, og etterforsker mulig sabotasje på båten. Rederen sier han ikke er informert om etterforskningen, og venter på dokumenter for å kunne gå fra havn.

– Vi bryter arrestordren om vi ikke får offisielle dokumenter som sier at vi kan gå til Båtsfjord, men det vil være best for oss å ligge til kai der.

Viktig næring

Lisensen Latvia har utstedt til båten «Senator» som er innbrakt til Kirkenes. Norge mener Latvia ikke kan utstede en slik lisens.

Snøkrabbe-flåten til Latvia er den største i EU med sine 11 skip. Og det er med bakgrunn i et vedtak i EU i fjor at Latvia utsteder lisenser. I vedtaket har EU besluttet å gi 20 skip lov til krabbefangsting i områdene rundt Svalbard.

– Dette er et svært viktig tema for oss, og det er grunnen til at dette også tas opp i regjeringsmøter, sier Raimond Janson, talsmann for utenriksdepartementet i Latvia.

Foreløpig viker ikke Norge en tomme for kravene fra EU.

Men senest i en debatt på Dagsnytt 18 i forrige uke gjentok fiskeriminister Per Sandberg at EU ikke får en eneste krabbe før de er villig til å gi noe i retur. Og han angrer ikke på at «Senator» ble innbrakt.

– Vi vil gjøre det igjen om det kommer nye fartøy inn i området, vi har reguleringsmyndigheten og suverenitet, sa Sandberg.

EU har så langt ikke vært villig til å høre på dette, og det forholder SIA seg til. Dermed avviser de alle krav fra Norge, og kjemper i mai sin sak i retten.