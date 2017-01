Fisker ulovlig på norsk sokkel med EUs velsignelse

– Når man er på norsk sokkel er det kun kyststaten Norge som kan gi tillatelser til dette, sier fiskeriminister Per Sandberg.

I et brev NRK har fått tilgang til, er det listet opp 16 navngitte båter, som EU mener har rett til å fiske krabbe i vernesonen rundt Svalbard. En av disse er «Senator» fra Latvia. Den ble for få dager siden tatt i arrest etter å ha satt ut 2600 krabbeteiner midt i vernesonen.

Senest i fjor høst ble samme båt oppbrakt for ulovlig fiske av snøkrabbe på norsk sokkel. Under oppbringelsen i år nekta mannskapet å følge ordre fra Kystvakta om å ta opp krabbeteinene. Nå ligger skipet i Kirkenes i påvente av en reaksjon fra norske myndigheter.

– Ikke slik man forhandler

Ifølge fiskeriministeren er det et for Norge et overraskende vedtak i Europakommisjonen som ligger til grunn for at EU-båter nå tar seg til rette på norsk sokkel.

– Vi er i en dialog med EU om dette, og det er ikke på denne måten man forhandler, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Møter fiskerikommissæren

EU har så langt avvist Norges tilbud i forhandlingene om snøkrabbefisket, nemlig å bytte snøkrabbekvoter mot andre ressurser.

– Vi skal ha et møte med fiskerikommissæren i EU på mandag og da vil dialogen om dette fortsette. EU kan fange snøkrabbe, men da vil vi ha noe tilbake, sier Sandberg.

NRK har vært i kontakt med EU-kommisjonen, de sier de er uenige med Norge, men skal møtes for å diskutere saken.

– Dramatisk vending

Det at EU selv har gitt snøkrabbefiskerne lov til å fiske på det Norge mener er norske områder legger et helt annet press mot norge enn man har sett hittil.

– Det er en relativt dramatisk vending at EU legger til rette for fiske rundt Svalbard til tross for at Norge har lagt ned et forbud, sier Harald Sakarias Hansen. Han har fulgt snøkrabbefisket lenge gjennom sin jobb som forsker på Fridtjof Nansens Institutt.

Hansen mener situasjonen har noen paralleller til den såkalte torskekrigen mellom Norge og islandske fiskere på 90-tallet. Den gang nektet fiskerne selv å godta at de ikke kunne fiske etter torsk på norsk område, men i denne konflikten stiller EU seg bak kravene.

– Det er en helt annet kraft bak kravene når EU-kommisjonen legger til rette på denne måten, og dette er en nøtt for Norge, mener Hansen.