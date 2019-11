Avdekket ulovlig krabbe-nettverk i Finnmark

Politiet i Finnmark har innkalt til pressekonferanse kl. 14.00 i dag.

Sammen med Økokrim skal de ha avdekket et nettverk som har fanget og omsatt ulovlig kongekrabbe.

Ifølge politiet har krabbene blitt solgt over hele landet, og den ulovlige omsetningen skal ifølge politiet være på flere millioner kroner.

Verken politiet eller Økokrim ønsker å svare på spørsmål før pressekonferansen.

Dyr råvare

Kongekrabbe er en eksklusiv råvare med en kilopris på opp til 600 kroner. På fiskebutikken Vulkan fisk på Mathallen i Oslo selges det både kokt og rå kongekrabbe. Flere ganger har daglig leder Øyvind Glørstad fått tilbud om å kjøpe krabbe svart.

Øyvind Glørstad driver fiskebutikk i Oslo og forteller at han får jevnlig tilbud om kjøp av kongekrabbe fra folk som ikke representerer de tradisjonelle salgsleddene. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– De ser at vi selger kongekrabbe, og kommer bort og spør om vi vil kjøpe av de. Det fremgår ofte at de ikke er profesjonelle, så da er ikke det aktuelt for oss, sier han til NRK.

Han har en oppfatning av at de svarte selgerne legger seg under markedspris på krabbene.

– Jeg har fått inntrykk av at de snakker om gode priser, bedre enn det som selges lovlig. Men jeg har aldri kjøpt av de, så jeg vet ikke eksakt hva de skal ha per kilo, sier Glørstad.

Den høye kiloprisen har ført til mye tyvfiske, og beregninger fra 2018 viser at hver femte krabbe fiskes svart.

Ordfører: Bra at politiet tar tak

Sigurd Rafaelsen, ordfører i Lebesby og kontaktperson for kongekrabbe i Øst-Finnmark regionråd, sier til NRK at det er bra at politiet og Økokrim har aksjonert mot den ulovlige omsetningen.

– Det er utrolig bra at politiet tar tak i ulovlighetene, og at de avdekker dette. Det er ødeleggende for seriøse aktører at det drives omsetning på ulovlig på kongekrabbe.

– Er du overrasket?

– Vi skal ikke gå rundt å mistenke hverandre eller aktører, men det er klart at i lukrative geskjefter er det av og til ulovligheter som skjer. Da er det veldig bra at man overvåker det, tar tak i det og avdekke det, slik at det blir bedre for seriøse aktører og de som gjør det på skikkelig måte, sier han til NRK.

Enerett

For 50 år siden satte sovjetiske forskere ut kongekrabbe i Murmanskfjorden. Planen var å sikre tilgangen til nok mat for lokalbefolkningen.

Siden har kongekrabben spredd seg øst- og vestover i det sørlige Barentshavet. På 90-tallet passerte den norskegrensen. Og videre nedover kysten skal den, ifølge forskerne.

Kongekrabben ødelegger garn og fangst for fiskere i Øst-Finnmark. Men samtidig som krabben er et problem, er den også en verdifull ressurs som fiskerne tjener gode penger på.

Derfor har lokale fiskere enerett på denne fangsten.

Flere aktører i Vest-Finnmark har imidlertid ønsket å ta del i denne fangsten, fordi krabben også vandrer over denne grensen.

I 2018 ble det ifølge Sjømatrådet eksportert kongekrabbe for 579 millioner kroner. Markedene i Asia og USA betaler gode penger for krabben.

Mer enn 500 fiskebåter i Øst-Finnmark har krabbekvote. I 2014 lå prisen per kilo kongekrabbe under 100 kroner, i 2018 hadde den vokst til 180 kroner.

Ut-prisen for kongekrabbe lå på mellom 600 og 1000 kroner kiloet.