Det er mandag, den siste dagen i januar. En eldre Ford har svingt opp foran avgangsterminalen på Flesland lufthavn i Bergen. En stor koffert vippes ut av baksetet. Hun triller den gjennom snøslapset, sjekker inn og passerer sikkerhetskontrollen. Så er det tid for småbarnsmoren Suays reiseritual, spise en burger på Bølgen og Moi og legge ut en video på TikTok før flyet letter.

Kvinnen er reisevant. Det siste året har Suay foretatt tilsvarende turer til Ålesund, Stavanger, Oslo, Sandvika, Trondheim, Moss, Porsgrunn og Drøbak. Nå skal hun fly til Gardermoen, og da er ikke veien lang til arbeidsstedet denne uken, en thaimassasjesalong på Gjerdrum.

Suay er ikke hennes virkelige navn. Hun er norsk statsborger med thailandsk opphav, bosatt på Vestlandet. På grunn av barna har vi anonymisert henne.

Få timer senere er annonsen hennes synlig på nett, slik at kundene kan finne frem. Hun betaler for annonseplass på Norges største nettsted for eskorte- og sextjenester.

En lukket verden

Sier du «thaimassasje» til en nordmann, er sjansen stor for at responsen er et «hø hø» og en klein vits om «happy ending». Blant politi og hjelpeapparat er det ingen hemmelighet at thaimassasje, i større eller mindre grad, er knyttet til prostitusjon og hallikvirksomhet, i noen tilfeller også menneskehandel. Men omfanget av sexsalget har ingen kjent til.

Det er ikke ulovlig å selge sex. Det er derimot ulovlig å kjøpe sex, og det er ulovlig å tilrettelegge for andres sexsalg, som er hallikvirksomhet. Noen thaimassører er blitt dømt de siste årene for å ha organisert sexsalg i salongene de driver. Men målt mot antall salonger er det svært få saker som ender i retten.

I nesten to år har NRK Brennpunkt fulgt med på thaimassasjemiljøet i Norge. Vi har kartlagt salongene og kvinnene som jobber der. Vi har undersøkt hvor utbredt sexsalget er, hvem som organiserer det og hvordan det skjer. Ikke minst har vi prøvd å finne ut hvorfor så mange kvinner ender opp som sexarbeidere.

Svært få av kvinnene vil snakke åpent om det som skjer bak gardinene. Men noen snakker anonymt. Denne artikkelen bygger på samtaler med dem, med hjelpeapparat og med politi, den bygger på informasjon fra dommer og fra arbeidstilsynsrapporter. Og den bygger på våre egne observasjoner på gaten i Bergen, Oslo, Drammen, Tønsberg, Porsgrunn, Strømmen, Ålesund, Trondheim, Haugesund, Stavanger og Tromsø.

3 av 4 selger sex

Vi startet i Bergen og begynte å se nærmere på dem som hadde annonser på eskortesidene. Flere av annonsene oppga adresser som samsvarte med thaisalonger i byen. Andre oppga mobilnumre som på Gule sider ga treff på kvinner med egne foretak. Disse selskapene var også knyttet til thaisalonger med adresser i Bergen.

Flere av annonsene var merket «no sex», men bildene viste stort sett svært lettkledde eller nakne, anonymiserte kvinner. Flere av dem opplyste ikke om adressen i annonsen. Hvis målet var å tiltrekke seg kunder til vanlig massasje, ga ikke det mening.

Anonymt kontaktet vi 29 massasjesalonger i Bergen. Først på telefon, noen av dem oppsøkte vi med skjult kamera. 75 prosent av salongene åpnet for å gi oss ekstratjenester, det som etter norsk lovgivning er sex: Håndjobber. Oralsex. Body-to-body, der både massør og kunde er nakne og hele kroppen tas i bruk. En rekke steder lovet også «full pakke». Det betyr samleie.

BR-thai-tlf-281122-HO Du trenger javascript for å se video.

Kunne dette være representativt for landet?

Vi begynte å samle annonser og telefonnumre knyttet til massører i hele Norge.

Rekrutterer på Facebook

I Oslos beste shoppingstrøk er det ledig jobb.

«Vi ansetter. (...) Eller du kan leie en benk i salongen for 7500 kr pr. md. (ta med eget utstyr, men salongen har benk)», skriver kvinnen i 40-årene som driver massasjesalongen.

I lukkede grupper på Facebook, rettet mot thaimiljøet både i Norge og Sverige, dukker det jevnlig opp slike kunngjøringer skrevet på thai. Salongeierne, stort sett alltid middelaldrende kvinner, averterer etter nye massører, eller de tilbyr hele salonger for fremleie. Prisene for å overta en salong kan ligge på flere hundre tusen kroner. Husleien kommer i tillegg.

Kvinnen som står bak akkurat denne Facebook-annonsen, oppgir et telefonnummer de interesserte kan ringe. Hun tilbyr hjelp med visum og å opprette enkeltpersonforetak. Hun forteller at det vil gå raskt å få seg faste kunder, og at mange av kundene er kvinner.

Men salongeieren har flere mobilnumre registrert på seg. Ett av numrene hennes finner vi på det før nevnte sex- og eskortenettstedet. Annonsen leder oss til en annen salong i Oslo, like ved politihuset på Grønland. Det samme mobilnummeret er limt på salongens inngangsdør. Annonsen viser bilder av to anonymiserte kvinner.

Stemningsfull spamusikk fyller rommet mens vi blir enige om hvilke deler av kroppen vi skal fokusere på. Etter det kan du slappe totalt av. Resten skal vi ta oss av, og det skal vi gjøre så du kommer tilbake igjen og igjen.

– Jeg vet ingenting om hva de gjør i lokalet. Alt jeg vet, er at de leier seng av meg der, sier salongeieren.

Leien for en massasjeseng er 750 kroner dagen.

– Om de selger sex, er ikke det greit, sier hun.

Å avertere på Facebook er den vanlige måten å skaffe seg nye massører på, forteller hun. I den andre salongen, der hun selv oppholder seg det meste av tiden, satser hun på fotmassasje. Der har hun for tiden én ansatt, i tillegg til seg selv.

– Det er lite med inntekt nå, etter pandemien og med høye strømpriser, forteller hun.

Penger under bordet

– Hei, har du tid?

– Ja?

– Hva tilbyr du?

– Everything.

– How much?

– 2000, and 700 i kassa.

Vi er inne i en massasjesalong i Bergen sentrum. Kvinnen tilbyr oss massasje og seksuelle tjenester for totalt 2700 kroner. Men summen skal splittes, slik at det som betales for sex, ikke vises i regnskapet.

Det er også en metode for å distansere salongeieren fra prostitusjonen, den biten av virksomheten som gjør henne til hallik. Mange av dem opererer med arbeidskontrakter som slår fast at sexsalg ikke skal forekomme. Om det skjer likevel, kan salongeieren vise til kontrakten og si at hun ikke visste hva som skjedde inne på massasjerommet.

En dom fra 2020 i Tromsø omtaler et eksempel på hvordan økonomien blir styrt. Den samme modellen går igjen i mange salonger over hele landet.

En massasjetime kostet 600 kroner. Da skulle salongeieren ha 400 kroner, mens massøren beholdt 200 kroner.

Dersom kunden fikk seksuelle tjenester i tillegg, skulle hele summen for massasjen gå til salongeier. Massøren beholdt i stedet alle pengene for sexsalget.

Massøren fikk bare betalt for timene hun masserte. Ventetiden var ikke betalt.

Vi har sittet utenfor en rekke massasjesalonger og talt kunder i timevis. Basert på våre observasjoner kan en massør håpe på to til tre kunder om dagen. Altså en dagslønn på maksimalt 600 kroner, om alt hun tilbyr er vanlig massasje.

Vanlig pris for seksuelle tjenester i en thaimassasjesalong er 1500–2500 kroner, alt etter hvilke tjenester kunden får. En massør kan med andre ord tidoble inntekten om hun tilbyr sex fremfor bare massasje.

Truet av kunde

Det finnes dem som driver seriøs thaimassasje. De er stolte av yrket sitt, og av tradisjonen de viderebringer fra hjemlandet. De vil bare selge massasje, og ingenting annet. Men bransjens rykte og noen kunders forventninger gjør det svært vanskelig for dem.

Sujarit Juntong driver sin salong i Mjøndalen. I flere år har hun hengt opp plakat på døren om at der er det ingen seksuelle tjenester å få. Og hun har sagt fra i lokalpressen.

Likevel får hun stadig vekk besøk av menn som vil ha mer.

– Jeg blir veldig trist av dette. Jeg vil ikke, sier Juntong.

SA NEI: Da Sujarit Juntong nektet en kunde seksuelle tjenester, angrep han personalet. Foto: Anette Berentsen / NRK

I januar i år ble det alvor. Det er en kunde hun ikke glemmer.

– Han sa han hadde vondt i ditt og datt, men han var ingen fast kunde. Jeg sa at jeg ikke har noen ekstratjenester. Ingen «happy ending». Han sa at han bare skulle ha massasje, forteller Juntong.

Det tok likevel ikke lang tid før mannen dro frem penis.

– Jeg sa til ham med én gang at jeg ikke ville jobbe mer, at han måtte gå, sier Juntong.

Hun forteller at mannen ble rasende og urinerte i en kurv med håndklær. Deretter kastet han bankterminalen mot en av de ansatte, ifølge Juntong.

Mannen er tiltalt for den truende oppførselen og venter på dom. Han er ilagt forbud mot å oppsøke salongen. Ifølge hans forsvarer Martin Smith kan ikke mannen huske hendelsen og erkjenner ikke straffskyld.

Juntong er blitt redd.

– Det er skummelt. Noen ganger jobber jeg jo alene om kvelden, sier hun.

80 bordeller

Etter å ha lastet ned annonser og kartlagt massører i hele landet i to år, ble omfanget av både sexsalg og hallikvirksomhet tydelig. Vi kontaktet massasjesalonger i hele Norge. Det samme bildet viste seg overalt: Et stort flertall tilbød oss seksuelle tjenester. Resultatet av undersøkelsene i Bergen, der tre av fire tilbød sex, syntes å samsvare med resten av landet.

Ved å følge mobilnumrene og adressene på eskorteannonsene over lang tid, oppdaget vi noe nytt. Mer enn 300 kvinner selger sine tjenester i massasjesalonger flere steder i landet. De med størst reiseaktivitet kan være på seks-syv ulike steder i løpet av et år.

Vi fant 80 salonger i Norge som har flere ulike sex-annonser knyttet til seg, og virker å være rene bordeller for omreisende kvinner.

Ikke langt fra Bryggen i Bergen ligger en slik salong med stort gjennomtrekk av personell. Vi ble tilbudt sex da vi oppsøkte stedet anonymt. Mer enn 30 annonser på eskortenettstedet har vært knyttet til denne salongen det siste året. Minst syv forskjellige kvinner har vært her, med annonsebilder som dette:

Hun som eier salongen i Bergen, er en kvinne i 50-årene fra Thailand. Skilt fra en nordmann, nå samboer med en annen. Hun er folkeregistrert i Rogaland. Der hoper posten seg opp, for kvinnen bor egentlig i en leilighet i Bergen.

Vi fikk til slutt tak i henne på telefon.

– Jeg kommer tilbake til Bergen neste uke og snakker med deg. Jeg er ikke så god i engelsk. Jeg må forklare. Og jeg vil ikke det skal komme galt ut. Jeg kan ringe deg neste uke.

– Organiserer du prostitusjon i lokalene dine?

– Nei nei nei.

– Vet du at det selges sex der?

– Vi kan snakke om det når jeg kommer tilbake, OK?

Hun ringte aldri tilbake.

Registrert i Brønnøysund

En annen indikasjon på omfanget av thaimassasje finnes i en liten by i Nordland. I Brønnøysund registreres alle norske selskaper. De siste årene er enkeltpersonforetak blitt den foretrukne måten å organisere driften av thaimassasje på. Kvinnene er da sin egen arbeidsgiver og kan vente på kunder i salongen hele dagen uten å bryte arbeidsmiljøloven.

Ved å gå gjennom hele Foretaksregisteret fant vi 851 firma som driver med thaimassasje. De er spredt over hele landet.

Det reelle antallet massører er høyere. En av tre thaikvinner på eskortenettstedet har ikke eget firma.

Mange av disse selskapene driver helt seriøst, men basert på våre undersøkelser vil trolig 70–80 prosent av dem tilby seksuelle tjenester.

Det bildet støttes av en helt ny, ennå ikke publisert studie fra politiet i Sverige. I rapporten konkluderer de med at det finnes 2000 thaisalonger i Sverige, og at det selges sex i 80 prosent av dem.

Kunde: Kåt mann (50+)

Markedet skapes av noen. Kvinnene som kun selger egen kropp, gjør ikke noe ulovlig. Sexkundene, derimot, bryter norsk straffelov.

På gaten i en rekke norske byer har vi fulgt med på salonger som alle har annonsert på eskortenettsteder. Vi har sett kunder komme og gå, og vi har identifisert 22 av dem. Halvparten er gift. Snittalderen er 57 år. Alle er menn.

Vi har også fått tilgang på en kundeliste fra et stort bordell på Østlandet, rundt 60 navn. Også her er den typiske kunden en mann i 50-årene.

På lukkede fora på nettet deler menn sine erfaringer. De gir hverandre råd og tips om hvilke thaisalonger som gir de beste ekstratjenestene, og hvilke man bør unngå.

M morten81: morten81 Hei, er det noen som vet om en klinikk med unge jenter som er litt faste i kroppen? P Patrick: Patrick Nei, dessverre! Vet bare om klinikker med gamle slitne ryer hvor alt henger og er slarkete i fasongen... T thorm: thorm I enden av (...)gata, rett over gata for sykkelverkstedet, (...) hadde jeg en fantastisk opplevelse. (...) Betalte henne en halv tusing når jeg gikk, og hun virket fornøyd. Hadde jeg fått betalt for et par orgasmer, ville jeg nok vært det også.

Nær 500 menn treffes på dette forumet alene. Mange av dem er bekymret for om politiet følger med. Andre er overbevist om at de er trygge. Politiet har ikke ressurser til å finne dem, mener de.

H Holymoly: Holymoly En av de beste opplevelsene kompisen min har hatt på flere år ble ervervet på et av byens mest diskré lokasjoner. (...) Andre besøket testet han full pakke. Massasjen var også bra! G grevlingmannen: grevlingmannen Mulig å få detaljer på lokasjon? H Holymoly: Holymoly Selvsagt! Bare usikker på om jeg skal dele det her åpent og gi stedet uønsket oppmerksomhet. Sender deg en PM. P Pennen: Pennen Lurer litt. Hvorfor disse PM-greiene? Det har da ingenting for seg. Alle vet jo at thaisteder med tildekte vinduer og kveldsåpent tilbyr diverse. P Pennen: Pennen Mye av poenget med dette forumet forsvinner hvis ting ikke deles. Politiet må jo ta deg for å kjøpe eller å ha hensikt til å kjøpe sex, men de kan ikke se hva som skjer bak lukkede dører, så derfor er et massasjestudio et perfekt bordell, så lenge de ikke annonserer sex.

– Svært sårbare for utnyttelse

Kvinnene som blir oppsøkt av menn som dette, er svært sårbare for utnyttelse, ifølge Kristine Moskvil Thorsen, avdelingsleder for migrasjon og selvhjelp i Kirkens Bymisjon i Bergen. Deres underorganisasjon Nadheim har flere hjelpetiltak rettet mot denne gruppen, men de innser at veien til integrering er bratt og krevende.

Kvinner som kommer til Norge som følge av ekteskap med en nordmann, har ikke rett på norskopplæring. Den må familien betale for selv. Ofte får kvinnen da ingen norskundervisning, som gjør henne mindre attraktiv på arbeidsmarkedet og begrenser hennes muligheter til å ta del i det norske samfunnet.

– De kommer rett fra Thailand og inn i et norsk hjem. Mange av de forholdene går ikke så bra over tid, sier Thorsen.

Et stort flertall av kvinnene NRK har identifisert, er skilt fra sin opprinnelige nordiske ektefelle. Noen er gift på nytt. Halvparten er fortsatt skilt eller separert.

– Når kvinnene bryter ut av vanskelige ekteskap, står de ofte på bar bakke, uten kunnskap om det norske samfunnet, sier Thorsen.

SÅRBARE: – De kommer rett fra Thailand og inn i et norsk hjem. Og det som skjer der, det skjer i hjemmet. Mange av de forholdene går ikke så bra over tid, sier Kristine Moskvil Thorsen i Kirkens Bymisjon. Foto: Anette Berentsen / NRK

– En del har helt totalt angst for å oppsøke Nav eller offentlige kontor, eller til og med gå til fastlegen.

De søker da til det eneste miljøet de kjenner godt: Andre kvinner fra Thailand.

– Det er der de har støtten og relasjonene sine. Men det er også der de blir observert og sosialt kontrollert. Det gjør det vanskelig å bryte ut.

– Følelsen av at man ikke har noe valg, er livsfarlig. Og den vil personen med mest makt utnytte. Jo større avhengighet, jo større sjanse for at man kan bli utnyttet, sier Thorsen.

Nadheim oppsøker og hjelper mennesker som selger seksuelle tjenester. De ser at kvinnene ikke planlegger å komme hit for å prostituere seg. Det er et valg de tar etter hvert, fordi de ikke ser andre muligheter i livene sine.

– Det lever mennesker i Norge som ikke er oppmerksom på hvilke rettigheter de har, hvilke tilbud som finnes for seg og sine, og som kan leve et veldig begrenset liv når de har rett på noe annet. Det mener vi at vi ikke kan stå inne for som samfunn, sier Thorsen.

Tilbake til Gjerdrum

På Gjerdrum er det blitt november. Det er ti måneder siden vi første gang så Suay dra hit.

Hun som driver salongen, er i midten av 50-årene. Hun sier hun ikke kjenner til noe sexsalg i lokalene og avviser at hun er hallik.

– Jeg har vært i Thailand. Det har stått tomt her, fortalte eieren til NRK tidligere i år.

Vi har imidlertid talt 44 ulike annonser på eskortenettstedet, med bilder av flere titalls kvinner, knyttet til dette huset i løpet av et år. De fleste av dem tilbød sex.

Nå er Suay fra Vestlandet tilbake. Vi bestiller en kveldstime på telefon.

– Skal du kun ha massasje, eller hva vil du? spør hun.

– Jeg kan gjerne få mer.

– Jajaja. Kan du komme klokken 19?

Vi presenterer oss som journalister da Suay åpner døren. Hun ønsker ikke å stå frem og fortelle sin historie. Og hun nekter for at hun selger sex. Det skriver hun også i annonsen på eskortenettstedet.

– Jeg har barn, og mange kjenner meg hjemme, sier hun.

Suay sier likevel litt om hvorfor hun kommer hit, 500 kilometer hjemmefra, for å selge massasje.

– Jeg er her for å hjelpe min søster, sier hun. Forklarer at «søster» er omtaleform for venn, ikke en biologisk søster.

– Jeg leier veldig billig her, bare 500 kroner dagen, legger Suay til.

Det kan komme godt med. Pengene er sårt tiltrengt, hun trenger dem for å forsørge seg selv og familien, forklarer hun. Offentlige dokumenter vi har innhentet, viser en flik av Suays historie. Hun har hatt en rekke kreditorer på nakken. Hun har skyldt andre thaikvinner mer enn 300.000 kroner. Så bestemte tingretten at huset skulle tvangsselges.

– Jeg elsker ikke massasje. Men jeg vil ha penger, sier Suay.

Neste reise

En annen kvinne vi kaller Mali, er også i lokalet. Mali driver en salong i Bergen, og hun har som Suay besøkt flere andre byer i Sør-Norge. Suay og Mali, to av minst 300 kvinner som reiser fra sted til sted i Norge for å jobbe med thaimassasje.

Mens Suay sier hun ikke tilbyr sex, levner Malis annonser liten tvil om at også sex kan kjøpes.

Vi har snakket med huseieren på telefon. Han sier han ikke kjenner til at det forekommer prostitusjon i bygningen.

Etter vårt besøk, og etter at vi kontaktet både salongeier og huseier, har nye annonser for massasje dukket opp, andre forsvunnet på Gjerdrum. Livet går videre i denne salongen og alle de andre som aktivt fisker i sexmarkedet.

Suay og Mali har flyttet på seg.

Til en salong i Oslo. Like ved politihuset på Grønland.

