Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En mann i 40-årene er dømt til seks års fengsel for å ha drevet prostitusjon gjennom sitt eiendomsselskap over en periode på mer enn tre år.

Prostitusjonen skjedde i flere byer på Vestlandet, og salget av seksuelle tjenester genererte et utbytte på over 7,4 millioner kroner.

Mannen mottok betaling både i kontanter og via Vipps, og skjulte pengenes opphav ved å bokføre inntektene som lovlig utleie av selskapets leiligheter.

I tillegg til fengselsstraffen, får mannen inndratt over 3,3 millioner kroner og flere kunsttrykk, og blir fradømt retten til å være eier eller leder i et norsk selskap i fem år.

En kvinne ble også dømt i samme sak til ett år og to måneder i fengsel.

Mannen vurderer nå å anke dommen.

– Han har det tungt nå, sier forsvarer Vetle André Mitchell Jensen.

I 2022 ble en mann i 40-årene tatt for en stor halliksak på Vestlandet.

Mannen skal ha benyttet sitt eget selskap, et eiendomsselskap, til å bruke en rekke leiligheter i prostitusjonsvirksomhet.

Dette skal ha skjedd i byene Bergen, Haugesund, Stavanger, Sandnes, Sola, Kristiansand, Skien og Drammen.

Prostitusjonsvirksomheten skjedde over en periode på mer enn tre år, fra 1. januar 2019 til 12. september 2022.

Tiltalte er i Gulating lagmannsrett funnet skyldig for hallikvirksomhet etter straffeloven § 315. Altså er han dømt for utleie til prostitusjon.

Dette er mannen dømt for Ekspander/minimer faktaboks Han straffes til fengsel i seks år, samt inndragelse av penger og ulike kunsttrykk. Mannen er dømt for brudd på: Straffelov § 315 første ledd bokstav a) og b)

Straffelov § 79 bokstav c)

Straffelov § 338 første ledd,

Straffelov § 337 første ledd

Straffelov § 393

Straffelov § 392

Bokføringslov § 2 og § 4

Bokføringslov § 10

En kvinne ble også dømt i samme sak. Hun fikk ett år og to måneder i fengsel.

Lagmannsretten finner ikke hallikvirksomhet med et lignende omfang, står det i dommen.

Salget av seksuelle tjenester fra prostitusjonsvirksomheten var i perioden på minst 30 millioner kroner. Hallikvirksomheten genererte et utbytte for ham og firmaet hans på over 7,4 millioner kroner.

Hvitvasket pengene

Utbyttet fra hallikvirksomheten kom gjennom både kontanter og Vipps.

Kontantene ble senere satt inn på selskapets bankkonto. Vipps-innbetalinger gikk direkte fra de prostituertes kunder til firmaet.

Han skjulte pengenes opphav ved å opprette fakturaer og bokføre inntektene som lovlig utleie av selskapets leiligheter.

Fengsel og inndragelse av penger

Mannen får en fengselsstraff på seks år.

I tillegg får han inndratt over 3,3 millioner kroner samt flere kunsttrykk.

Han blir også fradømt retten til å være eier eller leder i et norsk selskap i fem år. Dette gjelder også utenlandsk virksomhet med hovedkontor, filial eller annen forretningsmessig tilknytning til Norge.

Mannen kan heller ikke ha noe enkeltpersonforetak.

Vurderer å anke

I dommen kommer det fram at kravene er akseptert av mannen, men ifølge forsvarer Jensen stemmer ikke det helt.

– Han har akseptert de konkrete inndragingskravene, men ikke størrelsen på inndragingene, sier Jensen.

Forsvarer Vetle André Mitchell Jensen. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Han sier de nå skal vurdere å anke dommen.

– Nå skal vi ta oss tid til å gå gjennom dommen sammen og gjøre oss opp en vurdering av en anke til høyesterett på straffeutmålingen.

I tingretten ble han dømt til syv års fengsel.