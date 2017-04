Varsler nazimarsj i Fredrikstad

Den høyreekstreme organisasjonen har lenge varslet at de planlegger å arrangere en demonstrasjon i en norsk storby til sommeren, men har ikke villet si hvor.

Nå opplyser flere kilder til NRK at marsjen skal finne sted i Fredrikstad, og sjefen for ordensavdelingen ved politidistrikt Øst, politioverbetjent Inge Jensen, bekrefter disse opplysningene.

– Vi har mottatt en søknad fra Den nordiske motstandsbevegelsen om å få demonstrere i sentrum 29. juli i år. Søknaden vil bli behandlet på vanlig måte, sier han.

Første gang i Norge

Om to dager samles flere hundre nazister fra hele Norden i den svenske byen Falun, der Den nordiske motstandsbevegelsen holder en 1. mai-demonstrasjon. Det er den siste i en rekke av flere store nazimarsjer i Sverige.

Disse demonstrasjonene har samlet opp til 6–700 deltakere – de aller fleste svensker. NRK har kartlagt den norske delen av organisasjonen, som består av noen titalls aktivister.

Hvis den varslede demonstrasjonen i Fredrikstad blir en realitet, er det første gang den nazistiske organisasjonen demonstrerer i Norge.

Ordføreren i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet, ønsker ikke å kommentere saken.

Nazistene har allerede markert seg i andre norske byer. Under «Skeive Sørlandsdager» i Kristiansand fjor fotograferte nazister paradedeltagere, hengte opp bannere med slagord som «Knus homolobbyen!» og kappet ned og brant regnbueflagg.

Ved inngangen til påsken stilte et tjuetalls aktivister fra organisasjonen opp i Storgata i Lillehammer, med flagg og løpesedler. Da var rundt halvparten av aktivistene svensker. Aksjonen førte til sterke reaksjoner, og en motdemonstrasjon noen dager senere.

NAZIMARSJ: Se NRKs opptak av hvordan norske, svenske og finske nazister gikk i gatene i Borlänge i Sverige den 1. mai 2016. Nå varsler de en tilsvarende demonstrasjon i Norge. Du trenger javascript for å se video. NAZIMARSJ: Se NRKs opptak av hvordan norske, svenske og finske nazister gikk i gatene i Borlänge i Sverige den 1. mai 2016. Nå varsler de en tilsvarende demonstrasjon i Norge.

Større selvtillit i det høyreekstreme miljøet

Det siste året har aktiviteten til de norske avdelingen økt kraftig. I all hovedsak består den i å henge opp klistremerker og distribuere flyveblader, men medlemmene har også begynt å vise seg frem offentlig.

Den norske avdelingen av organisasjonen består av rundt 40 aktivister. De fleste holder til på Sør- og Østlandet.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har tidligere sagt til NRK at de høyreekstreme miljøene har blitt sterkere de siste årene.

– For det første har vi sett en større aktivitet. De er tydeligere framme og gjennomfører propagandaaksjoner. For det andre har vi sett en større selvtillit i miljøet. Man er ikke opptatt av å skjule seg eller maskere seg i forskjellige sammenhenger, men man er opptatt av å stå fram med at dette er noe vi støtter og noe vi står helt og fullt inne for, sa seksjonsleder Jørn Presterudstuen til NRK i februar.