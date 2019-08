TV-pastor går i minus, tar ut millionlønn

De økonomiske problemene fortsetter for TV-predikant Jan Hanvold. I 2018 hadde TV Visjon Norge as, som er hovedselskapet i systemet hans, et underskudd på 6,1 millioner kroner etter skatt. Det er en resultatforverring på nesten sju millioner fra året før.

I 2017 gikk TV Visjon Norge så vidt i pluss. Da var årsresultat på 709.000 kroner.

De røde tallene til tross, Hanvold fortsetter å ta ut millionlønn fra systemet.

Konglomerat

TV Visjon Norge kan ikke isoleres fra en annen virksomhet i konglomeratet av selskaper hvor Hanvold bekler ulike roller. Det viktigste av disse er Øvre Eikervei 126 as.

Dette selskapet eier bygningene hvor TV Visjon Norge holder til. Her er Hanvold styreleder og aksjonær sammen med kona Inger Karin Hanvold.

De to eide til sammen snaut 20 prosent av eiendomsselskapet i 2018, TV Visjon Norge resten. Hovedinntekten i eiendomsselskapet er husleie fra TV Visjon Norge.

På nivå med Erna

TV Visjon Norge-sjefen har mottatt lønn fra både fra hovedselskapet og eiendomsselskapet. I 2018 fikk han 745.890 i lønn fra tv-kanalen.

Samtidig tok han ut 876.000 kroner som styreleder i Øvre Eikervei 126 as. Dette selskapet gikk så vidt i pluss med et overskudd på 250.000 kroner.

Totalt gir dette Hanvold en årslønn på 1,622 millioner kroner. Statsminister Erna Solberg tjener for øvrig 1,680 millioner.

Ingen kommentar uansett

NRK Brennpunkt har spurt Hanvold om hvorfor han tar ut en så høy samlet årslønn når TV Visjon Norge sliter med store underskudd.

– Det har jeg ingen kommentar til, skriver Hanvold i en tekstmelding.

– Har du for øvrig noen kommentarer til det økonomiske resultatet i TV Visjon Norge?

– Jeg har ingen kommentarer, uansett hvilke spørsmål dere måtte stille oss, svarer Hanvold.

Jan Hanvold og Finn Jarle Sæle (t.h.) sitter begge i styret for TV Visjon Norge. De har signert årsmeldingen fra selskapet sammen. Sistnevnte er også sjefredaktør i den kristne ukeavisen Norge IDAG Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Færre gaver

Hovedinntektene i TV Visjon Norge kommer fra givere som ønsker å støtte kanalen. Men disse inntektene er fallende. I 2017 var gaveinntektene på 85,7 millioner kroner.

I fjor ble gavene redusert med nesten tre millioner. Også de øvrige inntektene faller. Totalt er inntektssvikten på 7,6 millioner. I årsberetningen heter det:

«Styret ser tilbake på et aktivt godt år. Selv om vi har et underskudd i 2018. Dette har med ekstra kostnader og utvikling av selskapet.»

Årsregnskapet viser at TV-kanalen har jobbet med å få ned lønnskostnadene. Siden 2017 er lønnsutgiftene blitt redusert med over to millioner.

Samtidig har Hanvold samlede uttak fra Visjon Norge-systemet økt med rundt 300.000 kroner.

Årsberetningen forteller at callsenteret i TV Visjon Norge er bemannet av frivillige telefonvakter 300 dager i året. Disse tok imot over 100.000 henvendelser i 2018.