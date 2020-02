Instagram kaster ut frivillige som vil hjelpe ungdom

Den frivillige organisasjonen Live For Tomorrow er en slags motsatt hjelpelinje. En chattelinje folk i krise ikke selv trenger å oppsøke, men som oppsøker dem. I fjor tok organisasjonen kontakt med 3300 unge Instagram-brukere verden over. Alle hadde lagt ut innlegg om depresjon og angst, men også tanker om ta sitt eget liv.

– Det er vanskelig å be om hjelp, spesielt hvis du aldri har gjort det før. Når vi tar det første skrittet ved å starte samtaler, øker vi sjansen for at de oppsøker hjelp. Det kan redde liv, sier Elliot Taylor som leder organisasjonen.

Elliot Taylor, grunnleggeren av Live For Tomorrow, synes ikke maskiner, men mennesker skal ta kontakt med unge som sliter psykisk. Foto: Live For Tomorrow

Men Instagrams teknologi stikker kjepper i hjulene for de frivillige. Live For Tomorrow er for aktiv, sender for mange likes og har for mange samtaler gående til enhver tid. Instagrams teknologi tror dermed dette er spam fra roboter. Derfor blir hjelpeorganisasjonens IP-adresser og kontoer blokkert eller begrenset igjen og igjen, slik at de ikke kan ta kontakt med flere.

– Unge i krise deler materiale døgnet rundt på Instagram. Når selskapet begrenser oss, begrenser det også vårt arbeid. Vi risikerer å miste flere unge liv, som kunne vært reddet, sier Taylor.

Martin Ruby, sjef for retningslinjer i Facebook Norden, skriver i en e-post til NRK:

«Dette er et komplisert område. Våre tanker går til dem som er rammet. Vi prøver å finne en balanse mellom å skape en trygg plattform slik at folk kan dele sine erfaringer og søke støtte, samtidig som vi beskytter brukere mot skadelig innhold. Derfor jobber vi sammen med organisasjoner og forskere for å finne rett balanse og finne ut hva mer vi kan gjøre for å beskytte folk.»

– Trenger mennesker, ikke maskiner

Når Instagrams maskiner fanger opp at noen har lagt ut selvmordstanker, sender selskapets maskiner ut en melding til brukerne med blant annet telefonnummer til flere hjelpelinjer de kan ringe i sitt hjemland. Det finnes dessverre ingen oversikt over hvor mange som benytter seg av tilbudet.

Elliot Taylor i Live For Tomorrow tror ikke slik maskinlæring og lenker med telefonnumre er nok. Unge i dype kriser trenger ekte mennesker å snakke med, mener han.

– Vi mener at det å oppfordre en person i krise om selv å ta kontakt, er som å si til en person i et brennende hus at brannstasjonen er lenger nedi gata, sier Taylor.

Hjelpeorganisasjonen på New Zealand startet med to kontoer, men har nå 100 frivillige og 15 ulike kontoer i et forsøk på å unngå Instagrams teknologi. I fjor snakket de med ungdom i til sammen 50 land, inkludert unge i Norge med selvmordstanker.

NRK avslørte nylig et skjult nettverk på Instagram, der hundrevis av norske jenter deler bilder og video av selvskading, selvmordstanker og gjentatte selvmordsforsøk.

Minst 16 unge jenter knyttet til dette miljøet har på få år tatt sitt eget liv.

Har du behov for å snakke med noen etter å ha lest denne saken? Kirkens SOS hjelpetelefon: 22 40 00 40

Mental helses hjelpetelefon: 116 123

Chattetjeneste fra Kirkens SOS: soschat.no