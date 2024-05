[Vi] angrer på at vi kom så tidlig. Særlig fordi Nicolai alltid kommer for sent [...] Vi opplever en barneskole på kveldstid som en revne i universet. [...] Vi kan kjenne hvor mye nærmere døden vi er.



Vi reddes gjerne av en grovis fra Sabrura Gran, som pleier å være på plass noen minutter før hel. Han heter ikke egentlig det, men Lars. Eller Geir. Vi må sjekke kompendiet for å huske det. Fra dag én har vi kalt ham Sabrura.