Jublet over billige fly. Nå frykter de kaos i sommer

Jublet de for tidlig over billige fly?

Regjeringa skulle stanse et flyopprør i nord. Resultatet ble et nytt flyopprør.

Intensjonen var å hjelpe næringsliv og lokalsamfunn. Nå mener mange at turister og pensjonister subsidieres, mens bedrifter og pasienter må blø.

Først må vi spole klokka et drøyt år tilbake.

Da klaget FLY forbanna nordlendinger på høye flypriser. Med rette, vil mange si. En familie som skulle besøke familien sørpå, måtte ut med astronomiske summer.

Og de fikk svar av en regjering som mer enn gjerne ville hjelpe distriktene.

De beste intensjoner

Nå har et velment priskutt fra politikerne ført til nytt flyopprør i nord.

Næringslivet fortviler. Helsevesenet er bekymret. Ordfører kaller det nye flytilbudet «et lite helvete».

I vår halverte politikerne maksprisen på de såkalte FOT-rutene. Dette er ikke-lønnsomme strekninger der de små, grønne Widerøe-flyene i realiteten er fly for både tog, trikk, buss og båt.

Regjeringa har brukt det siste året på å skryte av billigere fly. Det skulle være en gladsak og en håndsrekning til distriktene.

Men ute i landet er reaksjonene preget av alt annet enn glede og takknemlighet.

Alle er glade for priskutt og kvier seg for å kritisere det, men ...

Det nye anbudet ble et lite helvete for oss, uttaler ordfører Wenche Pedersen (Ap) i Vadsø. Ifølge et enstemmig kommunestyre setter dette Vadsø-samfunnet flere tiår tilbake i tid

Både folk og næringsliv beskriver dette som krevende og uholdbart, forteller ordfører Jonny Finstad (H) i Vest-Vågøy. I likhet med andre i Lofoten har han vært bekymret for gnisninger mellom lokalbefolkning og turister

I Helgeland forteller ordfører Peter Talseth (Sp) i Alstahaug om sprengt kapasitet og store utfordringer for pasientreiser og næringsliv. Selv om de jubler over intensjonen med billige priser. Han pek pila mot flyselskaerpet Widerøe.

Lengst nord i Trøndelag beskriver ordfører Amund Hellesø (Ap) flytilbudet som langt fra tilfredstillende for et voksende næringsliv. Han er en av mange lokalpolitikere som jobber intenst med å endre dette.

Også næringslivet fortviler. Det er altfor vanskelig å få plass på flyene, ifølge NHO Nordland.

Det hjelper lite med lavere pris når flyene er fulle og det er færre avganger, sukker lokalpolitikere.

Widerøe selv har delvis tilbakevist dette. De hevder selv at kun 6 av 10 plasser er fulle, selv om de erkjenner «at noen ruter er mer presset enn før» og at det finnes flaskehalser.

For de tomme flysetene er på ingen måte jevnt fordelt.

Utakk er verdens lønn, vil kanskje regjeringa si. Men gladsaken deres har åpenbart noen uforutsette konsekvenser.

Dette er noe av det som blir rapportert:

Verre å få plass på kort varsel: Flyene er fullere enn før og blir tidligere utsolgt. Særlig gjelder det attraktive ruter om morgen og ettermiddag.

Noen strekninger er særlig utsatt: Det gjelder ruter som er viktig for videreflyvninger, eller steder som er særlig attraktive for turister, som Lofoten.

Flyturene er blitt rimelige: Mellom Bodø og Lofoten er maksprisen 702 kroner. En pensjonist betaler halv pris, (351 kroner) for en full flex-billett som kan avbestilles når som helst. Mellom Kirkenes og Vadsø koster en billett bare 316 kroner (158 for pensjonister).

Færre gode avganger: Til gjengjeld har noen steder fått et då rligere rutetilbud. I Vadsø beskriver man en situasjon der man må «fly via halve Finnmark» for å komme seg ut av landsdelen.

Resultatet? Fulle fly.

Og det som er helt avgjørende flytilbud for folk som reiser til jobb eller til sykehus, blir nå fortrengt av turister og pensjonister.

It's the economy, stupid

Hvorfor skjer det? Veldig enkel psykologi.

Billettene er blitt så billige at man nesten er dum om man ikke benytter sjansen.

Pensjonister kan fly for noen hundrelapper. Man må gå selv for å finne en billigere måte å transportere seg fra a til b på.

Asiatiske turoperatører booker tidvis hele fly. De kan uansett avbestille de setene de ikke trenger.

Folk forteller at de booker opp billetter for å være sikre, for de kan jo bare avbestille dem igjen.

Og man trenger ikke være verken rakettforsker eller flyanalytiker for å skjønne hva som skjer når litt for mange tenker sånn.

Tidligere har flyselskapet brukt pris som virkemiddel for å få folk over på mer ugunstige avganger, som midt på dagen eller sent på kveld. Når prisen er den samme om du reiser i beste reisetid, så gjør folk det.

Og det favoriserer dem som bestiller i god tid. Som ferierende og dem som bare skal besøke en gammel tante. Som kan være viktig nok.

De som ikke kan planlegge, er folk som må reise i forbindelse med jobb eller til og fra time på sykehuset.

Subsidierer vi utenlandske turister i stor stil?

Kan man ikke bare sette opp flere fly?

Det kan man sikkert, men det er kostbart. Allerede bruker staten mer enn 2 milliarder kroner på dette tilbudet.

Staten vil nok gjerne peke på Widerøe, som vant anbudet og har monopol.

Widerøe vil sikkert justere rutetilbudet noe, men vil nok si at kombinasjonen av skatter og avgifter flyselskapene betaler i kombinasjon med de nye maksprisene, gjør at de taper penger på å fly.

Særlig irritert er de på den særnorske flypassasjeravgifta.

Å sette opp større fly er heller ingen enkel løsning. Mange flyplasser har korte rullebaner hvor man kun kan ta ned små fly med svært begrenset setekapasitet.

Dette er samferdselspolitikkens variant av allmenningens tragedie. For alle jubler over billigere fly. Men konsekvensene liker de ikke.

Og ferjekøa virke som fleire lange år

Det har en parallell til innføringen av gratis ferger. Det er et svært godt tilbud til øyboere som er helt avhengig av ferge. Men på særlig turistutsatte steder, fører det til langt mer trafikk.

I likhet med et lite fly så er en ferge en begrenset ressurs. Resultatet blir endeløse fergekøer, som både fastboende og næringsliv må stå i.

Det er eksempelvis registrert mange utenlandske turister som tar turen via øysamfunnene Værøy og Røst, for å komme seg gratis videre til Lofoten. Som forsinker trailere med fersk fisk å komme seg raskt videre.

Stortingsrepresentant Bård-Ludvig Thorheim bruker dette som et eksempel når han spør hvordan regjeringen vil sørge for at fastboende og lokalt næringsliv får plass på fergesamband og fly i Nordland.

... og du tænke me dæ sjøl kor va æ i går?

Han får helt sikkert til svar at regjeringa vil vurdere en såkalt spansk modell. Det innebærer en beboerrabatt på fly, som man har på Gran Canaria. Og kanskje også ferge?

Hvorfor dette ikke ble vurdert før man halverte flypriser og gjorde fergene gratis, er et godt spørsmål.

Ikke kan de si at de ikke ble advart. Motforestillingene har vært der.

I dag virker dette å være drevet av kortsiktig ønske om å glede (og innfri valgløfter) enn av å være veldig gjennomtenkt.

Og det viser kollektivtrafikkens dillemma i et nøtteskall: Gjør du tilbudet bedre og billigere, så øker etterspørselen.

I dag bruker regjeringa milliarder på et styrket tilbud til distriktene, uten å få stort annet enn kjeft av sine egne.

Statssekretær Bent-Joachim Bentzen innrømmer at effekten av pengebruken ikke er som forventet, og at de må se på hele innredninga.

Sommeren kan bli verre

Mens politikerne klær seg i hodet, stålsetter lokalbefolkninga seg for det som takket være svak krone og hetebølger i Europa kan bli tidenes turistsommer i nord.

Allerede tidlig i juni er det satt trafikkrekord i Lofoten.

Kanskje hadde det ikke vært så dumt om politikerne forholdt seg mer lojalt til sin egen utredningsinstruks?

Der står det svart på hvitt på regjeringas egen nettside at «manglende utredning øker risikoen for at det fattes beslutninger som ikke kan gjennomføres, som gir uønskede virkninger eller som innebærer sløsing med samfunnets ressurser».

Uansett hvor god tanken måtte være.