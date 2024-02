Forsker i datingdebatt: – Enklere for kvinner enn menn å få seksuell kontakt

Det kommer fram i forbindelse med «Debatten» på NRK tirsdag kveld.

Utgangspunktet for diskusjonen som har gått de siste dagene, er et intervju med leder for FpU, Simen Velle, som ble publisert av TV 2 fredag.

I forbindelse med intervjuet om utfordringer for unge gutter i Norge i dag, spilte Velle også inn en TikTok-video for å promotere saken.

Simen Velle, leder FpU Foto: nrk

– Dagens sexkultur har blitt «tinderinfisert». Det betyr at noen veldig få menn egentlig har tilgang på alle jentene, og de fleste av oss gutta egentlig ikke får oss noe som helst, sa han blant annet der.

Beklaget

Velle mente dette er i ferd med å bli et politisk problem, og sa også at all likestillingspolitikken har handlet om å løfte kvinnene og har gått på bekostning av menn.

Da denne ble delt på TV 2s TikTok-konto, kom det mange reaksjoner. Nestleder i AUF, Gaute Børstad Skjervø, var blant dem som reagerte. Flere kvinner reagerte også på at Velle tilsynelatende ga kvinner og kvinnekamp skylden for at menn «ikke får ligge».

StSunniva og Simen Velle hadde god tone før «Debatten». Foto: Ksenia Novikova / NRK

Velle beklaget senere formuleringen, blant annet i «Dagsnytt 18»:

– Så fort jeg fikk kommentarer, oppdaget jeg at jeg åpenbart hadde formulert meg annerledes enn det som faktisk var intensjonen. Derfor både beklager jeg og står for at jeg naturligvis er nødt til å rette opp budskapet mitt, sa han mandag.

Forsker: Kostnaden ved å stå utenfor høyere for menn

Psykolog Marius Stavang avbildet tirsdag på Marienlyst. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Tirsdag er debatten om unge menn og datingmarkedet tema i «Debatten» på NRK. Datingforsker Marius Stavang fra NTNU støtter i den forbindelse opp om flere av Velles påstander.

– En bieffekt av kvinnefrigjøringen er at det er vanskeligere for menn å finne en partner. Hun har ikke senket forventningene til hans sosioøkonomiske posisjon i takt med at hennes har økt og hans har falt. Resultatet blir at flere menn faller utenfor hennes partnerpreferanser, sier psykologen til NRK.

Han mener mange menn sliter med at de ikke har noen seksuell kontakt.

– Mange menn sliter ved at færre menn har noe som helst seksuell kontakt. Det virker også som at den emosjonelle kostnaden ved å stå utenfor seksual-romantiske relasjoner er høyere for menn enn kvinner, og da særlig det seksuelle, sier Stavang.

Forskeren fastslår også et det er enklere for kvinner enn menn å få sex.

– Dessuten er det langt enklere for kvinner enn menn å få seksuell kontakt. Han senker kravene til henne for sex, men vi ser ikke at hun senker kravene til ham. Dermed får du effekten av at et fåtall menn har mange kvinnelige partnere, mens mange menn har få og noen har ingen.

StSunniva: – Jeg har ligget med veldig mange menn

Influenser og komiker Sunniva Tillson, bedre kjent som StSunniva på sosiale medier, stiller også i debatt med Velle - som karakteren StSunniva.

StSunniva på «Debatten» tirsdag kveld. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Hun sier hun og vennene hennes har gjort sin egen forskning.

– Jeg har ligget med veldig mange menn, og ut fra den forskningen sett et litt annet mønster. Blant annet vil jeg si at jeg og mine venninner de to siste årene har ligget med menn fra lavlønnede yrker, arbeidsledige menn, menn med milde rusproblemer, menn med litt mer alvorligere rusproblemer, underernærte menn, overernærte menn. Og av alle dem var 95 prosent utseendemessig utfordret, eller stygge som noen kaller det, sier StSunniva.

– Det som er fint å leve i et land med 5 millioner mennesker, er at det er fem millioner mennesker som lever forskjellige liv. Og hva du foretrekker i senga, på soverommet eller med en kjæreste, det er sikkert annerledes enn hva andre foretrekker. Jeg tenker at det bærer veldig lite vekt i en debatt som dette, svarer Velle.

Velle: – En samfunnsutfordring

FpU-lederen understreker at han ikke mener feminister er problemet.

– Det finnes mange grunner til at barneløse mennesker, vanlieg enslige mennesker, er en samfunnsutfordring. Man kan snakke om psykisk helse, om fødselsrate, men jeg mener det viktigste poenget her er at når en del unge mennesker kjenner på en utfordring, og de er ganske tydelige på hva de mener er grunnlaget for utfordringen, så betyr ikke det at jeg mener feminister er problemet. På ingen måte. Det er politikken vi har ført til nå som er problemet, sier Velle.

SU: – Legger skylda på jenter

Leder i sosialistisk ungdom, Synnøve Kronen Snyen, mener det er et problem at Velles TikTok-video framstilte det som om det er på grunn av likestilling og kvinnekampen at dette er et problem i dag.

– Det er ikke kvinners feil at samfunnet er som det er. Jeg mener du legger skylda på jenter når det er perspektivet du løfter. Og jeg mener du har et ansvar som ungdoms-partileder som har en Tiktok som når mange og du snakker til mange unge menn. Da synes jeg det er synd at du skylder på kvinner, skylder på kvinnebevegelsen og på kvinners rettigheter. Det er ingen motsetning å snakke om de problemene gutta møter og de problemene kvinner møter, men det er to forskjellige spørsmål, sier hun.