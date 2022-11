Et liberalt parti som vil senke skatter og avgifter ligger an til å gjøre et brakvalg i dagens folketingsvalg i Danmark. I alle fall hvis vi skal tro meningsmålingene. Og i alle fall hvis de unge får bestemme.

Doblet oppslutning

Men hvem danskene velger til statsminister de neste årene, er helt åpent. Liberal Alliance tilhører den såkalte blå blokken, og er på ingen måte garantert å få statsministeren på sin side. Likevel er det grunn til å tro at partiets medlemmer kommer til å pakke sammen valgkampplakatene med et smil om munnen i kveld.

Da statsminister Mette Frederiksen skrev ut valg den 5. oktober, hadde Liberal Alliance en oppslutning på 4,1 prosent. I løpet av en fire ukers valgkamp er tallet mer enn doblet. Nå ligger de an til å få 8,6 prosent.

Ikke minst er populariteten stor blant de unge. Ved forrige valg var Sosialdemokraterne det foretrukne valget i gruppen 18 til 34 år. Men nå sier hele 15,6 prosent her at de vil stemme på Alex Vanopslagh og hans parti. Det viser en meningsmåling Epinion har laget for Danmarks Radio:

Kommentatorer synes å være enige om at partiets fremgang i stor grad skyldes oppslutningen fra førstegangsvelgere og andre unge.

– Mer frihet og mindre bullshit

Ved en av de mange sykkelparkeringene i bydelen Frederiksberg treffer vi 25 år William Thygesen. Han husker ikke helt om han stemte ved forrige folketingsvalg. Men i dag er han sikker på hvem som skal få hans stemme.

– Liberal Alliance, kommer det kjapt, uten nøling.

Han sier han liker Vanopslagh fordi han liker så godt de tingene han snakker om.

– Mer frihet og mindre bullshit, vil jeg kalle det.

Alex Vanopslagh har vært aktiv på TikTok med sine «Daddy Vanopslagh», men Thygesen er tydelig på at han mener Vanopslagh har mer å fare med enn å tulle i sosiale medier.

William Thygesen Foto: Marit Kolberg / NRK

– Jeg liker forslaget om at bunnfradraget skal heves slik at alle kan få litt mer å rutte med. Det gjelder både rike og fattige. Det vi skape et initiativ for mer arbeid, mener jeg.

Han liker partiets mantra om at folk må ta ansvar for sitt eget liv og gjøre en innsats selv for å få det godt.

– Man skal ikke alltid se på politikerne for å få dem til at løse samfunnsproblemene, men heller tenke over hva man selv kan gjøre, har Alex Vanopslagh sagt.

Redaktør Esben Schjørring i den politiske avisen Altinget, mener Vanopslagh har truffet en nerve hos de unge. Og særlig hos unge menn.

'- Mange unge menn leter etter en veiviser. Alex Vanopslagh blir liksom deres storebror og taler av egen erfaring om det å være et ungt menneske anno 2022, mener han.

Fokus på de unge

Partiet har også satt søkelyset på unges helse i denne valgkampen. De har vist til undersøkelser om at unge i alle samfunnslag har en økende mistrivsel. Også det et initiativ som tas godt imot av den 25 år gamle velgeren.

– Jeg mener også vi skal ha fokus på psykiatri. Det tøft for de unge i det konkurransesamfunnet vi har i dag, sier William.

Også 24 år gamle Frederikke er sikker på at hennes stemme skal gå til et blått parti. Men hun er usikker på om det blir til Liberal Alliance eller til Venstre. Det sistnevnte blir ofte omtalt som Høyres søsterparti i Danmark.

– Jeg liker de tydelige holdningene i Liberal Alliance.

Frederikke Foto: Marit Kolberg / NRK

Hun tenker at det er viktig med et blått skifte nå, etter flere år med sosialdemokratisk styre.

– Så er det noe med skatten. Det er for mye av pengene som går til ting jeg ikke er enig i med de røde, sier hun.

Lite fornøyd med dagens politikere

Både hun og William er generelt lite fornøyde med de politikerne de har i Danmark i dag.

– Det er mye politikk for politikkens skyld, mener han.

William syns politikere ofte gjør noe annet enn det de egentlig vil. Saker de jobber for bare for å beholde vervet eller plassen sin i en periode til.

Frederikke syns valgkampen i periode har vært nesten litt barnslig. Hun reagerer på politikere som bruker sosiale medier for alt det er verdt.

– De skal liksom vise at de er alminnelige mennesker. Det blir litt useriøst, syns hun.