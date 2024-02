Incels kan ikke styre politikken

Jeg trodde nesten ikke helt hva jeg hørte, da jeg så videoen av Simen Velle, leder i FpU, dukke opp på TikTok sist lørdag. En video som er spredd ut til mobiltelefonene til barn og unge.

Vi har faktisk kommet dit at utsagn som «Noen veldig få menn har tilgang på alle jentene, og de fleste av oss gutta får oss egentlig ikke noe som helst». Eller denne: «All likestillingspolitikk har handlet om å løfte opp kvinnene, og det har gått på bekostning av oss menn».

Slike incelholdninger blir dyttet fram i media to uker før kvinnedagen.

«Menn må faktisk være noe som kvinner velger, fremfor å ha et fint liv alene.»

Velle har siden lagt seg helt flat, men får delvis støtte av Anne Holt i kronikken «Ikke legg deg fullt så flat, Simen!».

Der blir det påpekt at det er et samfunnsproblem at menn blir bitre over mangelen på sex og samliv, og selv om hun kritiserer at skylden legges på likestillingen, er også denne kronikken like blottet for løsninger som den opprinnelige TikTok-videoen er.

Videoen er i skrivende stund avspilt 438.000 ganger, blant annet av ekstremt mange unge gutter som allerede har fyp-siden sin fylt opp med lignende innhold.

Det er ironisk at vi i det ene øyeblikket blir fôret med en NRK-artikkel der kvinner føler seg shamet av menn for høy «body count», det neste øyeblikket kommer en leder for et av Norges største ungdomspartier ut og mener det er synd på menn for at de ikke har «tilgang» på sex.

Det kommer sjelden fram noen gode løsninger på problemet. Er det kvinner som må senke kravene? Må vi begynne å ligge med menn vi ikke er tiltrukket av? Må kvinner ofre egen lenge tilkjempede seksuelle frihet for at menn skal «få seg noe»?

«Det er ingen menneskerett at et annet menneske vil ha sex med deg.»

Og vi har åpenbart en lang vei igjen å gå før kvinner i det hele tatt skal kunne ha sex uten å bli stigmatisert. Samtykkende sex med en partner en kvinne er tiltrukket av, og som er tiltrukket av henne, blir fortsatt problematisert.

Videoer av unge gutter som snakker om at kvinner blir «brukt opp» og «sendt rundt» hvis de har hatt et par sexpartnere i løpet av livet, florerer på TikTok, også i Norge. Og så skal vi få denne ansvarsbyrden her i tillegg?

Når undersøkelser viser at menn utenfor forhold i større grad enn kvinner utenfor forhold har hatt sex den siste måneden, kan man jo begynne å lure på om dette er et noe oppkonstruert problem med hensikt å skade kvinnesaken. 74,1 prosent av mennene og 83,3 prosent av kvinnene svarte de ikke hadde hatt sex.

Vi trenger likestilling, både for menn og kvinner. Men å tråkke på kvinnekampen og likestillingspolitikk, er virkelig ikke veien å gå.

«Vi har en lang vei igjen å gå før kvinner skal kunne ha sex uten å bli stigmatisert.»

Kvinnebevegelsen har gjort at menn nå må by på mer enn bare det å være en mann. Menn må faktisk være noe som kvinner velger, fremfor å ha et fint liv alene. Det er ingen menneskerett at et annet menneske skal ville ha sex med deg. Å se økende hat og forakt mot likestillingen blomstre opp, er direkte skremmende og historieløst.

Det finnes mange viktige områder vi må støtte menn på, for eksempel når det gjelder psykisk helse og hvordan utdanningen i Norge er lagt opp på en måte der gutter blir en tapende part. Dette er viktige temaer, og det ironiske er at jeg som regel hører snakk om disse temaene fra feminister, både mannlige og kvinnelige.

I tillegg blir disse temaene brukt til å devaluere kvinnedagen og kvinnesaker.

Hvorfor er mannesaker alltid viktigst rundt kvinnedagen? Hvorfor blir enkelte plutselig veldig opptatt av menns problemer når vi snakker om kvinners problemer?

Det er what-about-ism på verste nivå, og det fører absolutt ikke noe konstruktivt med seg. Istedenfor at vi separat jobber med to ulike problemer, blir det ene problemet brukt til å kontre det andre.

«Å tråkke på kvinnekamp og likestillingspolitikk er virkelig ikke veien å gå.»

Kanskje vi før vi snakker om hvor synd det er på menn som ikke får ha sex, skal snakke litt om det store psykiske behovet mange menn har for å ha sex? For der kvinner blir sett ned på for å ha høy «bodycount», blir nå menn plutselig sett ned på for å ha en lav.

Vi er dratt langt tilbake i tid, og det å sette stigma på antall sexpartnere, både hos menn og kvinner, har kun store, negative konsekvenser, kanskje særlig for menns psyke.

Mitt beste tips til menn som sliter på damefronten er egentlig å få seg flere gode og nære kvinnelige relasjoner, slik at man kanskje begynner å se på kvinner som mennesker og ikke som maskiner som gir deg tilgang på sex.

Hvis man faktisk ønsker å hjelpe menn med «tilgang på sex», må vi jo starte med å hjelpe og støtte menn med å se verdien i seg selv, og hjelpe dem med å skape gode relasjoner rundt seg, med både menn og kvinner.

Det hjelper ikke om du er verdens kjekkeste mann, om du samtidig veiver med røde flagg og skremmer kvinnene vekk. Og en vinnende personlighet kommer lettere om du faktisk har det godt med deg selv.

«Er det kvinner som må senke kravene?»

Jeg ønsker også et større, men riktig, fokus på menns psykiske helse. Og enig, det er ingen grunn til å skamme seg over å være en mann. Det var kanskje det eneste i videoen vi kunne være enig om.

For jeg er utrolig takknemlig for alle mennene jeg har i ryggen. Pappa, brødrene mine, mannen min, gode kompiser og fine kollegaer, som alle har én viktig ting til felles:

De ser på kvinner som venner på lik linje med menn, og ikke som noe som skal gi dem «tilgang på sex».