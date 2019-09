På sporet av en vaksine mot gonoré

Gonoré er mest utbredt blant unge mennesker, og langt flere menn enn kvinner smittes. I verste fall kan både kvinner og menn bli sterile uten behandling. Enn så lenge er det bare antibiotika som tar knekken på kjønnssykdommen.

Men bakterien som gir oss gonoré, gonokokken, er i ferd med å bli resistent mot all kjent antibiotika.

– Vi har etter hvert fryktelig lite å hjelpe oss med, sier Gunnar Skov Simonsen, leder av Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober, NORM.

– Du kan si at generelt har vi lite resistente bakterier i Norge i forhold til andre land. Men IKKE når det gjelder gonoré. Der er vi på internasjonalt nivå.

Bruk kondom

Gonoré er en ubehagelig affære og symptomene varierer etter hvordan man har hatt sex.

Om gonoré Ekspandér faktaboks Smitter gjennom seksuell kontakt mellom slimhinner i kjønnsorganer, hals eller endetarm.

Kan, dersom ubehandlet, være smitteførende i 3-12 måneder.

Omtrent halvparten av alle kvinner som får gonoré har ingen symptomer.

Andre kan få utflod fra skjeden, smerte ved vannlating og smerte nederst i magen.

Menn merker som regel svie ved vannlating og en gulgrønn utflod fra penis, derav navnet dryppert på folkemunne.

Kan spre seg inn i blodbanen og forårsake smerter i ledd, utslett og feber.

Kan føre til bekkeninfeksjon, infertilitet, kroniske magesmerter og svangerskap utenfor livmoren.

Hos menn kan gonoré forårsake innsnevring av urinrøret og betennelse i bitestiklene eller prostata.

Nyfødte kan få øyeinfeksjoner hvis de blir smittet under fødselen. Det kan føre til blindhet.

Undersøkelse og behandling er gratis i Norge. Kilde: Folkehelseinstituttet

Det er en alvorlig sykdom, og hvert tredje år dobles antall smittede.

Lovende funn

En vaksine kan ettehvert bli et alternativ til antibiotika, men så langt har ingen greid å lage en som fungerer. Bakterien, Neisseria gonorrhoeae, er en vanskelig motstander. Den har et helt arsenal av teknikker for å motsette seg forsøk på å slå den ut.

Nå tror forskere ved Georgia State University at de kan være et skritt nærmere en vaksine. De har funnet ut hvordan bakterien på en ny måte tar til seg sink fra menneskekroppen. Ved å blokkere den egenskapen kan man være på sporet.

– Resultatene våre er betydelige fordi Neisseria gonorrhoeae vil dø hvis den ikke får nok sink, sier Dr. Cynthia Nau Cornelissen, professor ved Georgia State University.

Smarte proteiner

Teamet til Cornelissen har funnet en helt ny funksjon til et protein som finnes på overflaten av bakterien. Dette er en type proteiner som henter mineraler bakterien trenger fra omgivelsene. Ved å hemme den egenskapen dør bakterien, så slike proteiner er ofte mål for vaksiner.

NELSON WANG: Wang jobber for tiden med si PhD om vaksiner mot gonoré. Foto: UiO

– Det er et veldig interessant og nytt funn de har gjort, sier Nelson Wang, stipendiat ved Institutt for biovitenskap på UiO.

– Selv om de har klart å hindre bakterien i å skaffe sink ved hjelp av dette ene proteinet, har gonokokken andre mekanismer for å skaffe seg sink.

Bakterien har åtte slike TdT-protein som alle skaffer nødvendige mineraler. Wang tror en vaksine må rettes inn mot alle åtte for å være effektiv. Alle metodene bakterien bruker for å skaffe seg sink må avsløres, og så langt har ikke forskerne på Georgia State kommet.

– Jo mer vi forstår av hvordan gonokokken samhandler med omgivelsene, hvilke mekanismer den bruker for å overleve, jo nærmere er vi en lovende vaksine.

100 millioner smittet

Det vil i så fall bli godt mottatt over hele verden. Tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO, viser at det ble registrert over 100 millioner nye tilfeller av gonoré på verdensbasis i 2017. Noen av disse er altså varianter som er resistent mot all eksisterende antibiotika, varianter som også kan dukke opp i Norge.

– Det som finnes der ute, kommer også hit, sier Gunnar Skov Simonsen.

Vi ferierer over hele verden og mange har sex når de er ute på reiser. Av de 1659 smittetilfellene som ble registrert i Norge i 2018 var 410 registrert som smittet i utlandet.

ENKEL BESKYTTELSE: Kondom beskytter både ved oralsex, vaginalt- og analt samleie. Foto: NRK

– Siden antallet effektive antibiotika minker er en vaksine som kan beskytte folk mot fremtidige gonoréinfeksjoner viktig, sier Nelson Wang.