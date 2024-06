Spredningen av kjønnssykdommen gonoré har eksplodert de siste årene, særlig blant unge heterofile kvinner.

Smittetallet i fjor var det høyeste siden 80-tallet, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

I år ligger det an til å bli enda flere.

– Utviklingen bekymrer oss veldig. Mange vet ikke så mye om gonoré, så de vet ikke hvilken fare de utsetter seg for, sier lege Trine Aarvold ved klinikken Sex og Samfunn i Oslo sentrum.

BEKYMRET: Lege Trine Aarvold ved Sex og samfunn ber unge og andre ta vare på seg selv og andre ved å bruke kondom. Foto: Bård Nafstad / NRK

I sommer forventer de en «gonoré-eksplosjon».

– Da er det mest smitte, nesten en dobling fra mai til august, forklarer Aarvold.

– Det er ferie, festligheter, festivaler, pride. Så kommer folk tilbake, og det er fadderuker og oppstart på studier.

Kraftig økning internasjonalt

Hvis du ser på grafen over, ser du at den gjør et voldsomt hopp etter pandemiåret 2020.

Det skyldes en kraftig økning i smitte internasjonalt, som også påvirket Norge, forklarer Aarvold.

– Mange ble smittet i utlandet og det spredte seg i et ungdomsmiljø som ikke er så kjent med gonoré, og som heller ikke tar klamydia så veldig på alvor og bruker kondom.

Etter pandemien skjøt også tallene for antall smitta med klamydia i været.

Men i motsetning til smittetallene for gonoré som fortsatte oppover, gikk klamydiatallene litt ned i 2023.

Legen vet foreløpig ikke hvorfor smitten av gonoré øker så mye internasjonalt.

Men de har sett en endring over tid.

Tidligere var det mest gonoré-smitte blant menn som har sex med menn.

– Vi ser at flere heterofile kvinner får det, og de får mindre symptomer så de kan gå lengre med det, sier Aarvold.

Hallgeir Braastad / NRK Filippa Lenth og Sigurd Smemo – Jeg har jo hørt om gonoré, men jeg vet ikke akkurat hva det er, sier Sigurd (tredje fra venstre). – Jeg så faktisk en plakat på skolen hvor det stod sånn: «Gonoré sprer seg som aldri før». Men det er vel det jeg har hørt, sier Filippa (første fra venstre). – Beskytter du deg mot kjønnssykdommer? – Ja, det vil jeg si. Jeg har kjæreste, og vi passer på det, svarer Sigurd Hallgeir Braastad / NRK Eilert Reine Assmann og Ole Henry Snildalsli – Nå begynte jeg å tenke at det er sånn du får hvis du bader i Oslofjorden når det er skittent, men når jeg tenker meg om, så er jo ikke det gonoré, sier Ole Henry (høyre). Han gløtter bort på Eilert, som ler av kameraten. – Jeg vet i hvert fall at det er en kjønnssykdom, forklarer Eilert. – Men ellers vet jeg ikke mye om hva det gjør med kroppen. Hallgeir Braastad / NRK Emma Erlingsson og Sara Kamfjord Emma (venstre) og Sara ler når NRK spør om de har fått med seg at gonorésmitten blant unge øker. – Jeg har hørt noe om det, sier Emma. – Hva gjør dere for å beskytte dere mot kjønnssykdommer? – Det er jo kondom, da, sier Sara og fniser. – Ellers så bare har jeg ikke sex, legger Emma til.

– Bruk kondom!

Legen understreker at de ikke ønsker at unge skal la være å ha sex.

– Nyt sommeren, men bruk kondom, sier hun.

SMÅGODT: Det finnes noe for de flestes smak i godterihyllen hos Sex og samfunn. Foto: Bård Nafstad / NRK

Hvis du likevel har ubeskyttet sex, oppfordres du til å teste deg.

I mange byer finnes det gratis testtilbud for både gonoré og andre kjønnssykdommer.

I tillegg kan alle teste seg hos fastlegen sin.

– Da er det viktig at vi også får informert de som eventuelt kan ha smittet deg, eller de du eventuelt kan ha smittet videre.

Bare slik kan man stoppe smittekjeden og få ned smittetallene.

NRK forklarer Hva er gonoré? Hva er gonoré? Slik smitter sykdommen Smitter gjennom seksuell kontakt via slimhinner i kjønnsorganene, hals eller endetarm.

Smitterisikoen ved ubeskyttet vaginalt samleie med smittet partner er 50 til 70 prosent for kvinner og 20 til 30 prosent for menn.

Ubehandlet gonoré kan være smitteførende i flere måneder. Hva er gonoré? Symptomer De vanligste symptomer hos kvinner er endret utflod, mellomblødninger og smerter i nedre del av magen.

Menn får vanligvis symptomer, og da i form av svie ved vannlating og utflod fra urinrøret.

Omtrent halvparten av alle kvinner som får gonoré, har ingen symptomer. Hva er gonoré? Konse­kvenser Infeksjonen kan utvikle seg til betennelse i eggledere og bekken hos kvinner og bitestikler hos menn.

Det kan gi senvirkninger i form av kroniske smerter og sterilitet. Hva er gonoré? Behandling Infeksjonen behandles med antibiotika.

Riktig bruk av antibiotika er svært viktig fordi bakterien lett utvikler resistens. (Kilde: Folkehelseinstituttet). Forrige kort Neste kort

– Bedre rustet enn i fjor

Ifølge overlege Anne Olaug Olsen hos Folkehelseinstituttet har hittil i år litt over 1150 personer i Norge fått positiv gonorétest.

– Sammenlignet med samme periode i fjor, viser dette en liten nedgang blant kvinner, men vi ser nå at tallene blant menn øker.

Også Olsen er bekymret for at det blir en økning etter at festivalsommeren og ferieturene er over, slik tallene har vist de to foregående årene.

Men ifølge overlegen er det et lyspunkt:

Mange tester seg for gonoré og unge har blitt flinkere til å bruke kondom.

– Så jeg tror vi er bedre rustet enn vi var i fjor.

Ifølge overlege hos FHI Anne Olaug Olsen har folk har fått mer kunnskap om gonoré de siste årene. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Blitt flinkere til å bruke kondom

Også Trine Aarvold hos Sex og Samfunn sier at nordmenn har blitt flinkere til å bruke kondom de siste årene.

Likevel øker antallet som blir smittet av kjønnssykdommer.

– Vi ser at flere henter seg kondomer her på Sex og samfunn. Og flere vet om gonoré og ønsker å beskytte seg ved å bruke kondom, sier hun.

Aarvold mener den økte kondombruken er grunnen til at gonoré-tallene ikke er enda høyere, slik man først forventet.