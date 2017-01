Bensinbiler kan være verre enn dieselbiler

Tirsdag ble dieselbilforbudet i Oslo innført med begrunnelse i at dieselbilene har de største utslippene av nitrogenoksid (NOx). Men en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI), viser at utslippene fra enkelte nye bensinbiler ligger opptil 16 ganger for høyt i forhold til NOx-kravene fra myndighetene.

Resultatene viser hvor viktig det er at uavhengige parter tester utslippene fra bilparken og ikke overlater dette til bilprodusentene alene, sier forkser Christian Weber i TØI. Foto: TØI

– For enkelte bensinbiler med direkteinnsprøytning ligger NOx-utslippene høyt over grenseverdiene, sier forsker Christian Weber ved TØI.

De to bensinbilene som var med i testen, skårer like dårlig eller dårligere enn enkelte dieselbiler på flere av målingene, både på partikkelutslipp (svevestøv), CO2 og en av NOx-målingene. Mens bensinbiler tradisjonelt har hatt lave utslipp av NOx og partikler, kan bensinmotorer med direkteinnsprøytning være en ny forurensningsbombe.

– Dette har vi ikke sett før, sier Weber.

Mest svevestøv fra bensin

Forskning som TØI har gjort på vegne av Statens vegvesen, ble gjort i minus sju og pluss 23 grader med varm og kald start på to bensinbiler og to dieselbiler. Den eneste bilen som besto NOx-kravene, var en av dieselbilene. Bilen som bestod testen ved varmstart og i 23 grader, har renseteknologi med urea for å fjerne NOx-gassen.

– Dette er en enkeltmåling og sannsynligvis har renseteknologien her fungerte som den skal, sier Weber.

Ved kaldstart slapp de to dieselbilene ut klart mest NOx, men ved varmstart var utslippene av NOx grovt sett de samme for dieselbilene og bensinbilene. For partiklene som gir svevestøv, var bensinbilene soleklart verst i kulde.

– Målingene viser at enkelte bensinbiler kan ha like høyt utslipp som dieselbiler uten partikkelfilter, sier Weber.

Partikkelfiltre fjerner det meste av partiklene og ble i 2009 påbudt på dieselbiler, men ikke på bensinbiler. Målingene til TØI viser at antall partikler per kilometer er svært små på dieselbilene i testen, mens utslippene fra bensinbilene ligger opp til fire ganger over grensene som er satt for dieselbiler.

– Dagens biler klarer kravene til de snille typegodkjenningstestene. Men kjører du mer realistisk, har de høye utslipp, sier TØI-forskeren.

Bilene må berstår typegodkjenningstesten NEDC-kjøresyklusen (øverst) typegodkjenningen. Den har kunstig jevne akselerasjoner og jevne partier med fart. TØI bruker blant annet Helsinki-kjøresyklusen (nederst) som de mener i større grad måler utslipp fra vanlig bykjøring. Foto: TØI

Mens det er NOx som får oppmerksomheten nå, er det svevestøvpartikler som tradisjonelt har blitt sett på som farligst. Svevestøv får skylda for 185 dødsfall hvert år bare i Oslo.

– La også bensinbilen stå

Bilene i testen er anonymisert, men Mercedes er blant merkene som har innført renseteknologi for å fjerne NOx-utslipp på dieselbiler. De vil ikke kommentere om Oslo dieselbilforbud urettferdig rammer biler som potensielt er mindre farlig for helsa enn bensinbiler.

– Mercedes-Benz forholder seg til typegodkjenningstesten og kan ikke kommentere andre tester, sier Audun Hermansen i Bertel O. Steen som er pressekontakt for Mercedes sine personbiler.

Christian Weber understreker at det foreløpig kun er resultater fra to bensinbiler som er ferdig analysert. Han oppfordrer til at flere enn dieselbileierne bør parkere bilen for å få ned luftforurensningen.

– Flere bør velge å la bilen stå uavhengig om det er bensin eller diesel. Da hjelper det på sikt, sier forsker Christian Weber.