På formiddagen 5. november gjøres de siste forberedelsene før den årlige veldedighetskampen i ishockey i Oświęcim.

«Alle» i den polske byen skal dit.

51 år gamle Marek har akkurat startet dagen. Kanskje hockeykampen kunne være et fint sted å ta med familien?

Han ringer datteren Pamela. Ikke noe svar.

Hun har besøk denne uken. Av en mann som det snart skal stå mye om i både norsk og polske aviser.

De er sikkert opptatt, tenker Marek.

Han kommer på at datteren hadde fortalt at hun skulle dra på tur.

Kanskje mobilen ligger igjen i bilen?

Men noe skurrer. Han kjenner det på seg. Han hadde jo fryktet hva som kom til å skje om Pamelas norske ekskjæreste kom på besøk.

Litt senere ringer Marek igjen. Fortsatt ingen svar.

Hva har skjedd med Pamela?

PAMELA: Av venner skildres Pamela som smilende og kjær. Hun beskrives som en mor som alltid satte datteren sin først. Foto: Privat

Barndommen

Historien om Pamela starter i Polen i 1996.

Hun ble født 14. oktober, som enebarn til Marek og hans daværende kone.

En times kjøretur vest fra Krakow, i den lille byen Oświęcim, vokste hun opp. Senere skulle mye av livet skje i Norge.

Foreldrene hennes skilte seg to år etter fødselen. Pamela bodde med faren, som ble den viktigste omsorgspersonen for henne.

DET FØRSTE BILDET: Pamela og Marek en gang på 90-tallet. Foto: Privat

Han var der når hun tar sine første steg.

Han monterte støttehjul på sykkelen hennes. Og tok de av igjen da hun fant balansen.

Han husker den første gangen han tok med Pamela til stallen.

LIDENSKAP: Pamela til hest med far Marek. Pamela hadde to lidenskaper, forteller faren: hest og fjellturer. Foto: Privat

Pamela var fem-seks år gammel. Med store øyne så hun opp på en av hestene.

Hun ble redd det gedigne dyret og hun begynte å gråte.

Men dette stoppet henne ikke. Neste gang stilte hun fryktløs med en gulrot i hånden, erindrer faren.

– Da fikk hun en venn. Hester var hennes lidenskap.

Det var derimot aldri snakk om å kjøpe egen hest til den lille jenten. Til det var økonomien altfor trang.

FAR: Marek er far til Pamela. Han oppdro Pamela nærmest på egen hånd. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

For å spe på inntekten søkte Marek jobb i Norge. Planen var å reise et par måneder. Jobbe og være turist i landet i nord.

Den første tiden ble Pamela igjen i Polen med besteforeldrene sine. Mens faren jobbet som snekker, fikk Pamela komme på besøk.

Der startet forelskelsen i det nye landet. De høye fjellene og de dype dalene.

Hun var «solgt». Det eneste hun snakket om var Norge. Dit måtte hun jo bo!

Etter ungdomsskolen fikk hun viljen sin og fikk flytte etter faren. Her skulle de starte et nytt liv.

Og i Norge ville hun møte en mann som virkelig endret livet hennes.

Forelsket seg

Pamela og Marek opplevde mange typiske turistmål på Vestlandet.

Pamela og faren Marek i Aurlandsdalen. Ved Tvindefossen på Voss. På Ulriken i Bergen. Foto: Privat

Hun begynte på videregående skole i Bergen, lærte språket og fikk masse venner.

Tredje året på videregående skolen møtte hun en ung mann fra Vestlandet. Han var like gammel som henne.

Noe ved ham imponerte Pamela. Hun ble tiltrukket. Forelsket.

– Han var en rolig fyr. Fredelig. Derfor kan jeg ikke forstå det som skjedde, sier Marek.

Like etter Pamela sin 20-årsdag fant hun ut noe som skulle endre livene deres.

GRAVID: Pamela ble gravid som 20-åring. Her stod hun utenfor Hotel Norge i Bergen sentrum. Foto: Privat

Hun var gravid.

Bare få måneder etter hun ble sammen med den unge mannen hun møtte på skolen.

Hun hadde jo hele livet foran seg, tenkte faren.

Hva med utdanningen? Skulle Pamela bli mor nå?

I 2017, snart 21 år gammel, fødte hun barnet. En liten jente. I denne historien kaller vi henne «Lena».

Med hensyn til den nå fem år gamle jenten har NRK valgt å verken familiens etternavn eller jentens ekte fornavn.

MOR: Datteren til Pamela kom til verden i 2017, og vokste opp i i Norge og Bergen de første to årene av livet. Foto: Privat

Både den norske og polske familien stilte folk opp for de nybakte foreldrene.

Etter hvert flyttet den vesle familien for seg selv. Til en studenthybel på Fantoft i Bergen, der «Lena» gikk i studentbarnehagen mens Pamela studerte psykologi og bioingeniør.

Men så begynte familieidyllen å slå sprekker.

I dag forteller både faren og nære venninner at Pamela opplevde at kjæresten ikke brydde seg nok om barnet.

De sier at hun tenkte at kjæresten ikke kunne ta vare på seg selv en gang.

– Hun sa hun hadde to barn hjemme. Én ettåring og én 21-åring, sier Marek, faren til Pamela.

PAMELA: Venner beskriver Pamela som kjær, humørfylt, glad, omsorgsfull og hjelpsom. Foto: Privat

Etter tre år, på sensommeren 2019, tok forholdet slutt.

Ifølge faren og venner av Pamela NRK har snakket med ble det fullstendig isfront mellom de to etter samlivsbruddet.

På flere måneder var det ikke kontakt.

Så begynte hun å motta trusler, ifølge faren og vennene.

Hun ble redd. I frykt for at noe skulle skje med dem, måtte Pamela ta et valg.

Hva var det beste for den lille jenten?

Hun valgte å forlate studiene, leiligheten på Fantoft, barnehagen, fjellene som bergtok henne. Det nye landet.

Hun skulle heller aldri komme tilbake til Norge.

På grunn av det grusomme som skulle skje med Pamela, vil ikke vennene som nå forteller stille opp med navn og bilde.

Hjem til Polen

Vinteren for tre år siden flyttet Pamela og datteren inn i en liten toromsleilighet i Oświęcim.

Etter åtte år i Norge var hun tilbake der hun selv vokste opp.

Fra stuevinduet kunne Pamela se ned på skolen hun selv gikk på. Nå skulle hun selv oppdra et lite barn her.

Det er også i denne leiligheten at historien om Pamela skal ende.

ORDBOK: Pamela jobbet som underviser i norsk og engelsk i Polen. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Etter hun flyttet, gikk eksen hennes til politiet med en anmeldelse.

Bergenspolitiet mottar anmeldelsen, og gjør undersøkelser for å finne ut om Pamela urettmessig hadde tatt parets felles barn med til Polen.

Saken ble etter hvert henlagt. Politiet avgjorde at ikke var en straffesak, at ingen hadde brutt loven. En kjennelse fra polsk rett viser at Pamela har foreldreansvaret for barnet.

Til jul og bursdag kom det pakker fra far sin familie i Norge.

Men ikke fra pappa selv.

Han var helt ute av bildet.

– Hvorfor er pappa i Norge?, spør «Lena» moren sin en dag.

De fleste andre barna i barnehagen i Oświęcim har jo pappaer. Hvorfor er ikke min pappa sammen med meg?

TEGNING: Denne tegningen av en mor og en far henger på rommet hvor Pamela ble funnet. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Det er et vanskelig spørsmål for moren å svare på.

Pamela vet selv hvordan det er å ikke ha kontakt med en av foreldrene sine.

Hun velger til slutt å invitere ham på besøk og inn igjen i livet til seg og «Lena».

Telefonen

Tilbake til 5. november 2022 i år.

Marek har prøvd igjen og igjen å nå datteren på telefon.

Det er bare et døgn siden han så henne sist, men nå er han redd for at noe er alvorlig galt.

POLEN: Pamela vokste opp i den lille byen Oświęcim, sør i Polen. Foto: Radoslaw Dimitrow

Marek setter seg i bilen og kjører mot datteren sin leilighet.

Det blir ingen hockeykamp.

Under tåken i skumringen kan han se mørket fra leiligheten i fjerde etasje. Han ringer på. Fortsatt ingen svar.

På vei opp trappene begynner han å skjelve i beina.

Han fisker opp nøkkelen fra lommen, og låser seg inn.

På barnebarnets rom finner han sin 26 år gamle datter brutalt knivdrept. Barnebarnet er sporløst forsvunnet.

– Hele verden falt fra hverandre, sier Marek.

FUNNSTEDET: Marek fant Pamela brutalt knivdrept på gulvet i barnerommet. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Polsk politi bestemmer seg for å gjøre noe de sjelden gjør. De iverksetter «Child alert», et system som etterlyser «Lena» i alle mulige kanaler over hele Europa.

Samme kveld blir jenten funnet i baksetet på moren sin bil. Dansk politi stoppet den på motorveien utenfor Kastrup.

Føreren av bilen var den 26 år gamle ekskjæresten til Pamela.

Han er siktet for drapet og for kidnapping av sin egen datter på fem år.

Et forbilde

– Hvordan kan en mann som har mistet sitt eneste barn føle seg? Jeg vet ikke. En enorm tomhet.

To og en halv uke etter drapet treffer NRK Marek i den samme leiligheten.

På stuen og balkongen står fortsatt Halloween-pynt.

PYNT: Leiligheten er fortsatt pyntet til Halloween, som ble feiret samme uke Pamela ble drept. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

I hjørnet står et tørkestativ med kvinneklær, selv om det ikke bor noen kvinne her lenger.

Gulvet er uhyggelig reint.

Lite har vært fortalt om familien som ble rammet av tragedien. Om kvinnen som ble voksen i Norge, den lille jenten som ble født på Haukeland og bestefaren som startet et nytt liv her.

Grunnen til at Marek vil treffe NRK, er å fortelle verden om datteren Pamela.

Om en kjær og smilende mor som alltid satte barnet sitt først.

– Hun var et fantastisk menneske. Hun var mitt forbilde, sier han.

– Datteren min ville bygge en bedre verden for sin datter. Hun ønsket at barnebarnet mitt skulle ha kontakt med faren. Nå har hun verken mor eller far. Hun ble forlatt alene.

I SORG: Marek var den viktigste omsorgspersonen for Pamela i oppveksten. Nå skal han oppdra et barn på nytt. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Den 26 år gamle vestlendingen sitter fortsatt varetektsfengslet i København. Han er siktet for drap.

Polen har bedt Danmark om å få ham utlevert.

21. desember skal dansk rett avgjøre om mannen kan utleveres til Polen.

NRK har vært i kontakt med mannens forsvarer, Poul Helmuth Petersen.

Han har ikke svart på spørsmål fra NRK.

Talsperson for aktoratet i Polen er Janusz Hnatko. Da NRK møtte ham i Krakow i november, sa han at politiet hadde sterke bevis for at nordmannen utførte drapet.

Bevisene omfatter blant annet vitneavhør, elektroniske spor og en blodig kniv.

Av hensyn til etterforskningen vil han ikke gå inn i flere detaljer. Hnatko har ikke ønsket å kommentere saken mer før spørsmål om utlevering er avgjort.

Mannen er også siktet for kidnapping.

En kjennelse fra tingretten i Oświęcim 25. februar 2022 viser at nordmannen ble midlertidig fratatt foreldreansvaret for barnet. Pamela hadde ansvaret alene.

Dødsangsten

I kaoset som rådde etter drapet, reiste Marek til tinghuset. Her fikk han midlertidig foreldreretten til barnebarnet sitt.

Så måtte han reise til Danmark og hente henne.

Deretter måtte han begrave datteren sin, bare fem dager etter at han fant henne død.

Alt har gått så fort.

– Det går sakte opp for meg at jeg aldri kommer til å se datteren min igjen. At jeg aldri kommer til å klemme henne igjen, sier Marek.

GRAVEN: Kirken var fullsatt da Pamela ble begravet 10. november. På graven hennes formet det seg et blomsterhav. Foto: Privat

Nå er det barnebarnet som trenger ham.

Den vissheten skremmer Marek.

Han må kjøpe ny leilighet. Innrede barnerom. Bli småbarnsforelder på ny.

Og hvor mange år har han egentlig igjen? Man kan jo aldri vite.

Han har nå bestemt seg for å selge motorsykkelen sin. Han tør ikke å ta noen sjanser.

– Hun er fem år. Jeg er 51. Kanskje lever jeg 40 år til, hvis Gud vil. Men kanskje bare 10. Hvem er der for å ta vare på henne da? Ingen.

Familien har også startet en innsamlingsaksjon for Marek og barnebarnet.

BARNEROM: Livet til Marek er snudd på hodet. Innimellom sorgen må han ordne med det praktiske. Blant annet må han skaffe en større leilighet til seg og barnebarnet. – Det viktigste er å sikre en økonomisk framtid for henne, sier han. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

«Lena» kan våkne midt på natten og spørre etter moren. «Hvorfor er hun ikke sammen med oss?».

– Å fortelle henne at moren er død, er det vanskeligste. Men nå vet hun at mamma er i himmelen. At mamma nå er hennes engel. Det tror jeg også, sier Marek.