– Det er en stor tragedie. For et øyeblikk siden satt hun her med oss og mine to døtre lekte med hennes datter, sier Przemysław til NRK.

Han bor tvers over gaten fra åstedet i Oświęcim, sør i Polen.

Det var her en polsk kvinne i 20-årene ble funnet død med stikkskader lørdag. En norsk mann i 20-årene bosatt i Bergen er siktet for drapet.

De to har et felles barn.

Nattetåken henger lett over borettslaget, et steinkast utenfor sentrum av Oświęcim, sør i Polen. På norsk og tysk er byen kjent som Auschwitz.

Lite på gateplan vitner om at en leilighet i denne gaten var åsted for et drap lørdag ettermiddag.

Men én dør står åpen. Og oppe i etasjene skiller én leilighet seg ut.

FORSEGLET: Plomberinger på karmen og de to låsene hinter om det grufulle. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

– De var glade

Kvinnen har tidligere bodd i bergensområdet. I Norge fikk hun også en datter sammen med mannen som nå er siktet for å ha drept henne.

Flere personer NRK har snakket med i Norge beskriver kvinnen som hyggelig og hjelpsom.

Det samme sier hennes nabo i Oświęcim.

– Hun tok seg av barnet og ville aldri i livet la noe skje henne. Barna våre lekte sammen, inviterte oss på bursdager. De var glade, sier han.

Ifølge ham kom den nå siktede nordmannen til byen 28. oktober. Fredag så han nordmannen for siste gang, i 12-tiden etter at han hadde hentet datteren i barnehagen.

– Det så helt normalt ut, sier han.

I 17-tiden lørdag ble kvinnen funnet død.

ÅSTED: Bak denne døren bodde den avdøde kvinnen sammen med sin datter. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Pågrepet på motorvei med barn i bilen

Den siktede mannen skal ha tatt med seg deres felles datter, før han ble pågrepet i Danmark lørdag kveld.

Den lille jenten satt i baksetet da mannen ble pågrepet på en motorvei utenfor København.

Barnet ble tatt vare på av dansk barnevern, mens de venter på at drapsofferets far skulle komme og hente henne.

Bilen har Oświęcim-skilter og var eid av drapsofferet, ifølge politiet.

Norge vil ikke gripe inn

Myndigheter i Polen har bedt om å få utlevert mannen, og i dag mottok politiet i København denne forespørselen.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til NRK at de ikke påvirker en eventuell utleveringssak.

– Håndtering av utleveringssaker skjer på bakgrunn av internasjonale avtaler og nasjonal rett i det enkelte land. Norske myndigheter har ingen rolle i en utleveringssak mellom to andre land, skriver departementet til NRK.