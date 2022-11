Det var i Oświęcim, sør i Polen, kvinnen ble funnet drept med stikkskader lørdag.

En norsk mann i 20-årene bosatt i Bergen er siktet for drapet og kidnapping av deres felles barn.

Mannen ble pågrepet på motorveien i København. I bilen hadde han med seg barnet.

Onsdag ble kvinnen gravlagt. I begravelsen var familie og venner. Også venner fra Bergen var i begravelsen.

– Den 10. november tok vi i Oświęcim farvel til Pamela, vårt elskede og eneste barn som ble født her i byen og for alltid kommer til å være her. Pamela ble brutalt myrdet og ble med oss ​​i bare 26 år, sier foreldrene i en uttalelse til NRK.

Pamelas kiste ble senket ned i jorden torsdag. – Vi har ikke ord for å uttrykke vår dype smerte over det som har hendt. Foto: Privat

Pamela har tidligere bodd i bergensområdet, og det var da hun og den siktede mannen fikk et felles barn sammen.

– Må skape ny verden for barnebarnet

Foreldrene føler nå at barnebarnet er foreldreløs.

– Hun er fratatt muligheten til å ta imot kjærligheten, som vi så moren omfavnet datteren med.Mange dager med lidelse og sinne har preget oss frem til begravelsen. Den nye grusomme virkeligheten er at vi ikke lenger kan spise middag med datteren vår, sier familien.

De er i sorg over situasjonen datteren nå står i.

I begravelsen var det lagt ned et blomsterhav.

Familien oppgir at de fremdeles er i sjokk, og ønsker å takke alle som har støttet dem. Foto: Privat

– Nå må vi sammen skape en ny verden for det vesle barnebarnet vårt og oss selv. Vi innser at dette er den vanskeligste utfordringen vi har stått overfor i vårt liv.

Datteren mulig motiv

Den fem år gamle datteren ble tatt hånd om av dansk barnevern da mannen ble pågrepet i Danmark, frem til morfaren hentet henne til Polen.

Datteren var trolig på et annet rom og sov da drapet skjedde, ifølge polsk politi.

Pamela ble født i Oświęcim. Torsdag ble hun gravlagt i byen. Foto: Radoslaw Dimitrow

– Han kidnappet en liten jente, så vi går ut fra at motivet for hans voldelige handling er knyttet til barnet, sa Janusz Hnatko statsadvokat og påtaleansvarlig i saken, til NRK tidligere denne uken.

Ifølge en nabo NRK har snakket med, kom den nå siktede nordmannen til byen 28. oktober.

Dagen før drapet så naboen nordmannen for siste gang, i 12-tiden etter at han hadde hentet datteren i barnehagen.

– Det så helt normalt ut, sa naboen.