I tredje etasje hos statsadvokaten i Krakow-regionen ligger et dokument på bordet.

På papiret står navnet på norsk mann i 20-årene.

Her jobber statsadvokat Janusz Hnatko, som er påtaleansvarlig i saken hvor den bergensbosatte mannen er siktet for å ha drept en polsk kvinne.

Mannen er også siktet for kidnapping av deres felles barn.

– Han kidnappet en liten jente, så vi går ut fra at motivet for hans voldelige handling er knyttet til barnet, sier Hnatko.

ÅSTED: Bak denne døren bodde den avdøde kvinnen sammen med sin datter. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Trolig drept på natten

Drapet skal ha skjedd natt til lørdag.

Kvinnen ble funnet død inne på soverommet i leiligheten i Oświęcim.

På åstedet ble det funnet en blodig kjøkkenkniv.

Funnet ble gjort i 17-tiden lørdag og mannen ble pågrepet i 22-tiden samme kveld. Ifølge Google tar det drøye 13 timer å kjøre fra Oświęcim til København.

MENER MOTIVET ER KLART: – Han kidnappet en liten jente, så vi går ut fra at motivet for hans voldelige handling er knyttet til barnet, sier Hnatko. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Trolig har barnet sovet på et annet rom enn rommet hvor kvinnen ble drept, får NRK opplyst.

I tillegg til kniven sikret vi annet bevis som beviser at drapsmannen er mannen som kidnappet barnet, sier Hnatko.

Han sier at politiet har et klart bilde av hva som har skjedd, men at de vil ikke svare på spørsmål om vitner har hørt skrik på natten.

Kjørte til Tsjekkia

Fra Oświęcim er raskeste vei ut av Polen til sørover til Tsjekkia. Det var også denne veien mannen tok, forteller Hnatko.

– Etter drapet tok mannen kvinnen sin bil. Men han kjørte ikke nordover mot Norge, men mot Tsjekkia og videre til Tyskland og Danmark, sier Hnatko.

NRK får opplyst at polsk politi mener dette indikerer at handlingen var planlagt.

Med hensyn til etterforskningen Hnatko vil ikke gå nærmere i detalj på hvilke beviser politiet har.

KJØRERUTE: Mannen tok raskeste vei ut av Polen og kjørte sørvestover til Tsjekkia.

Kvinnen obduseres i dag

Den lille jenten kom hjem til Oświęcim tirsdag, ifølge polske medier.

Den avdøde kvinnen blir obdusert tirsdag.

– Obduksjonen er ventet å påvise dødsårsaken og med hvilket våpen. Selv om dette går klart frem av bevisene, må vi få det bekreftet, sier Hnatko.

Den drapssiktede mannen ble i helgen varetektsfengslet i 72 timer i København. Han vil bli fremstilt i nytt grunnlovsforhør onsdag formiddag.

Grunnlovsforhør er en dansk rettsprosedyre for å fengsle personer som er mistenkt for en forbrytelse.

Polen har sendt Danmark en europeisk arrestordre, og altså bedt om at han utleveres.

– Dersom dommeren mener at grunnlaget for utlevering er tilstede, vil han i så fall bli varetektsfengslet frem til en utlevering kan finne sted, sier en talsperson for politiet til NRK.

Det vil trolig bli lukkede dører på grunnlovsforhøret.