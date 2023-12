Ankesaken har gått lagmannsretten denne høsten.

18 dager med 23 vitner som nok en gang har forklart seg i retten, et drøyt halvår etter at vaktsjefen i tingretten ble funnet skyldig og dømt til 60 dagers betinget fengsel.

Onsdag kom dommen i lagmannsretten: Vaktsjefen ble dømt til 60 dagers betinget fengsel.

– Påtalemyndigheten håper vi med denne enstemmige og grundige dommen nå kan sette et strafferettslig punktum i saken, skriver statsadvokat Magne Kvamme Sylta og Benedikte Høgseth, i en pressemelding.

Vaktsjefen sin forsvarer: – Gikk i kjelleren

Vaktsjefen hadde ansvaret for navigeringen, og påtalemakten mener han gjorde alvorlige feil da krigsskipet seilte sørover ved Stureterminalen, 8. november 2018.

– Han gikk i kjelleren da han fikk meldingen, sa vaktsjefen sin forsvarer Christian Lundin.

Lundin møtte vaktsjefen rett før klokka 11, og meddelte han resultatet fra lagmannsretten.

Han mener fortsatt det er uriktig at han skal dømmes.

– Vi skal gå gjennom dommen grundig med tanke på en anke. Er feilen som er gjort av slik art at det er strafferettslig korrekt å dømme ham, spør Lundin seg.

Ifølge Lundin er vaktsjefen skuffet og lei seg, og gikk i kjelleren.

Han hadde forhåpninger om at dette skulle gå bra

– Han gjorde så godt han kunne, og er lei seg for at han ble straffedømt for dette.

Dette har vært en svært belastende sak for han og hans familie. Hele saksbehandlingen er i strid med EMK og straffeutmålingen preges jo av dette, mener Lundin.

Helge Ingstad-ulykken Ekspander/minimer faktaboks Før kollisjonen mellom KNM «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola TS» den 8. november 2018, deltok fregatten i NATO-øvelsen "Trident Juncture" utenfor Norskekysten.

På vei sørover seilte fregatten uten at AIS var aktiv.

Om natten oppstod det en navigasjonsfeil da Helge Ingstad trodde det møtende tankskipet var en stasjonær oljeplattform eller land.

Vaktsjefen og mannskapet på fregatten hadde feil situasjonsforståelse på broa, ble det sagt flere ganger i retten. Denne situasjonsforståelsen er sentral i saken: Kommer den av vaktsjefens beslutninger, eller var det en organisatorisk svikt fra Forsvarets side?

Da de innså feilen, forsøkte KNM «Helge Ingstad» å gjøre en unnamanøver, men det var for sent. Fregatten kolliderte med tankskipet, fikk alvorlige skader og til slutt sank.

Besetningen evakuerte skipet, og alle de 137 ombord ble reddet uten alvorlige skader.

Hendelsen førte til betydelig materiellskade og fregatten til en verdi av 4,3 milliarder kroner ble etterpå solgt som skrapmetall for 18 millioner kroner.

Saken ble etterfulgt av omfattende granskning for å fastslå årsaken til kollisjonen.

Vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad», var den eneste som ble stilt for retten. Rettsaken fokuserte på påstander om uaktsomhet og feil i beslutningstakingen som førte til kollisjonen.

Påtalemyndigheten hevdet at vaktsjefen ikke handlet tilstrekkelig for å unngå sammenstøtet, mens forsvareren argumenterte for at han handlet i henhold til instrukser og at han «gjorde så godt han kunne».

Påtalemakten fornøyd med dommen

Aktor, statsadvokat Benedikte Høgseth, mener at det ikke kom fram noe som helst nytt i ankesaken.

– Jeg tenker at det ikke har vært noen nye bevis. Det har vært mer av det samme. Alle disse anførslene var også framme og behandlet i tingretten, så slik vi vurderer det, er det ingen nye bevis, sa Høgseth etter at rettssaken var over.

Påtalemyndighetens påstand var 120 dager betinget fengsel, som den også var i tingretten.

Ifølge påtalemakten er ikke straffens lengde av avgjørende betydning.

– Det sentrale for påtalemyndigheten har vært å fastslå ansvarsforholdet i saken, og at det i fredstid gjelder det samme aktsomhetskrav for ansvarshavende navigatører om bord på Sjøforsvarets fartøyer som for navigatører om bord på sivile fartøyer. Den utmålte straffens lengde og form har ikke vært det sentrale for påtalemyndigheten, skriver Høgseth og Sylta videre i pressemeldingen.