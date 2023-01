Ordførar-opprør etter milliard-kutt til kraftkommunane

Helge Eide, områdedirektør samfunn, velferd og demokrati i KS

– I utgangspunktet har også KS hatt forståing for behovet for eit mellombels, eingongstrekk i rammetilskotet til kommunar med inntekter frå konsesjonskraft i år som openbert har vorte klart høgare enn det ein budsjetterte med ved inngangen til året – som eit bidrag til å dekkje store offentlege utgifter til straumstøtte til hushalda i år. Men det har jo vore ein føresetnad for dette trekket at ingen skulle trekkjast meir enn faktiske inntekter. Og vi meiner også at grunnlaget for trekk burde vere faktisk meirinntekt ut over eit rimeleg «normalt» nivå på konsesjonskraftinntekter for kvar enkelt kommune. Også vi har registrert til dels kraftige reaksjonar frå fleire ordførarar i kraftkommunar på trekket som er offentleggjort no, som kan tyde på at i alle fall desse kommunane meiner at denne føresetnaden ikkje er innfridd. Vi sit ikkje med informasjon ut over pressemeldinga og sjølve fordelingstala om korleis departementet har komme fram til den faktiske fordelinga av rammetrekket. Så vi meiner at det viktigaste no er at departementet klargjer korleis dei har komme fram til fordelingstala. Og skulle det vise seg at nokre enkeltkommunar her har vorte tildelte eit urimeleg trekk, kan det justerast til dømes i RNB til våren.

Jon Rolf Næss, leiar i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)

– Vi stiller oss kritisk til korleis staten har rekna dette ut. Det ser ut som at nokre kommunar får eit urimeleg høgt trekk i forhold til dei reelle inntektene dei vil ha i 2023. Dette vil vi sjå nærare på korleis departementet har komme fram til denne fordelinga.