– Det føles helt fantastisk. Og det er helt sjukt fortjent at vi vinner, sier Brann-spiller Tuva Hansen etter seriegullet.

Brann møtte Rosenborg i lav høstsol på Koteng Arena i Tronheim.

Brann var sultne og scoret de første to målene i kampen.

Men etter at midtstopper Guro Bergsvand scoret et selvmål for Rosenborg etter pause, sto det igjen mer på spill for å klare å karre til seg gullet.

Men kampen endte til slutt med 1–2 til SK Brann Kvinner.

Det betyr at laget er årets seriemestre.

– Ekkel fordi jeg er så glad

Da fløyten ble blåst av, samlet damene seg i en rød gruppeklem i den svarte og hvite byen.

– Jeg er skikkelig ekkel nå, fordi jeg er så glad. Jeg klarer ikke å slutte å smile og begynner å få kramper i ansiktet. Det er så deilig, utbrøt Brann-spiller Guro Bergsvand.

Hun satte ballen først i mål under gullkampen.

Fløyten blåses av. Brann er seriemestre for andre år på rad.

– Det synes jeg er litt dårlig

Nå krever Brann-spiller Guro Bergsvand at Vålerenga står æresvakt for seriemesterne i siste serierunde.

Æresvakt er ment som en hyllest og skjer ved at motstanderne klapper de ferske seriemesterene inn på banen. Gesten har skapt heftig debatt i fotball-Norge etter at Rosenborg nekter å stå æresvakt for Molde i Eliteserien.

– Lillestrøm gjorde det for oss i fjor. Vi hadde også gjort det om gullet hadde glippet. Så jeg håper at Vålerenga gjør det hvis ikke så… Jeg vet ikke hvilke konsekvenser det blir, men det synes jeg er litt dårlig da, sier Bergsvand til NRK.

– De får høre det hvis de ikke gjør det, legger landslagsspilleren til.

Bergsvand og landslagskeeper Cecilie Fiskerstrand har også diskutert gesten i podcasten «Mer enn 4-4-2» denne uken.

– Vi har vunnet serien uansett så får de bestemme selv om de skal gjøre det eller ikke, men jeg synes jo det skal.

– Det at det er Vålerenga som skal gjøre det. Hva betyr det?

– Det å komme til Bergen å spille siste kamp for i år på hjemmebane etter og allerede vunnet serien: Det finnes ikke noe bedre enn det. Når du da får Vålerenga som skal være det laget du spiller mot og forhåpentligvis skal stå æresvakt er det det beste krydderet du kan ha på toppen. Det er ingenting som er bedre enn å slå Vålerenga, sier Bergsvand.

– Noe av det beste som har skjedd

Brann-trener Olli Harder sier at serien føles «helt fantastisk».

– Jeg vant ikke ligaen, jentene gjorde det. Trenerstaben, klubben og supporterne står bak dette. Jeg har bare vært heldig ved å få lede dette laget. Jeg synes vi spilte en ganske bra kamp. Vi gjorde noen bytter som hjalp oss. Det er bare en fantastisk dag for oss, han.

Også lederen av Branns supporterklubb, er imponert over laget denne sesongen.

– Innsatsen til dette Brann-laget er helt fantastisk og vi har blitt enormt glad i de. Kvinnelaget er noe av det beste som har skjedd klubben på flere år, sier styreleder Erlend Ytre-Arne Vågane i Bataljonen.

Laget ble også seriemestre i 2021, men da het de Sandviken IL.

Allerede hyllet som «seriemestre»

Toppserien er den øverste divisjonen i norsk fotball for kvinner. Fra årets sesong er det innført et helt nytt seriesystem:

Først spiller lagene i serien mot hverandre to ganger i et grunnspill. Det nye er at de beste lagene deretter spiller et sluttspill, hvor selve vinneren kåres.

Den nye seriestrukturen har fått knallhard kritikk.

Derfor ble Brann hyllet som «seriemestre» av egne supportere allerede på sensommeren.

Etter kampen mot LSK Kvinner på Stemmemyren 28. august, hadde de funnet grunnspillet. Bataljonen delte ut gullpokal, fyrte opp bluss og sang seierssanger etter kampen.

– Et påfunn

Styreleder Erlend Ytre-Arne Vågane i Bataljonen sa at supporterne ikke ville anerkjenne sluttspillet som en legitim konkurranse.

– Vi kan anerkjenne det som treningskamper eller noe slikt, sa han til NRK etter kampen.

Han begrunner det med at det aldri har vært sluttspill i norsk fotball før.

– Dette er et påfunn som er komplett uforståelig, sier han.

– Hvordan markerer Bataljonen seieren?

– Det er kjekt at Brann også vinner denne treningsturneringen, men vi marker ikke det. Så får vi håpe det er siste gang forbundet prøver å gjennomføre turneringen på denne måten, som både supportere, spillere og klubber er motstanderere av, sier han.

Sluttspill i toppserien ble vedtatt på fotballtinget med et stort flertall i 2019.