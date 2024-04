Oppsiktsvekkjande Arsenal-grep felte rivalen: – Idiotisk av Spurs

Molde holder følge med Bodø/Glimt – slo Haugesund 2-1

To tidlige mål sørget for at Molde fikk en kjempestart på vei mot 2-1-seier over Haugesund i Eliteserien søndag.

Med trepoengeren holder stadig Molde følge med serieleder Glimt. De har begge 13 poeng, men nordlendingene har bedre målforskjell og i tillegg én kamp mindre spilt.

Magnus Wolff Eikrem var søndag tilbake i startelleveren etter skadetrøbbel og scoret kampens første mål. Deretter la Kristian Eriksen på til 2-0. Sory Diarra sto for gjestenes scoring i annen omgang.

Både Fredrik Gulbrandsen og Eikrem var tilbake i startelleveren etter skadeopphold. Gulbrandsen hadde en flott målgivende pasning på Eriksens mål. (NTB)